曼城在欧冠以小组第一的身份晋级，接下来的对手会是较弱的球队，这对于瓜帅筹谋欧冠奖杯是有利的。欧冠末轮主场2比1拿下霍芬海姆一战的确很关键，当人们赞叹萨内关键性的时候，其实不该忘记斯特林的无私和作用。这场比赛曼城是自己先制造难题的，因为拉波尔特禁区内拉倒许布纳送点球大礼，克拉马里奇罚进之后压力就归到了曼城这边，球队本赛季很少先丢球，这也意味着球队需全力博胜。

压力下其实可以提升球队的专注度，此外谁是关键先生也能很明显的给出答案。失球前萨内就有一次攻门被扑出，失球后萨内还曾利用角球机会帮助热苏斯完成1次头球攻门，这次传球的落点很好，如果热苏斯的攻门没击中立柱就可以扳平比分。随后京多安的任意球帮助奥塔门迪头球攻门再次击中横梁，两次中柱可以看出曼城的攻势很猛，威胁也很大，但是对阵强队的比赛中，这些差之毫厘的机会还远远不能完全的震慑对手。

半场数据显示曼城射门8比8，射正3比3，越位2比1，任意球10比5，角球3比1，优势并不是十分明显，只有控球率是占据绝对的优势，这样的情况定位球利器是最好的。曼城上半场末尾的定位球得分是热苏斯背身拿球被放倒赢得了中路的任意球机会，萨内直接射门将球打进，这粒进球也为下半场逆转奠定了祭出。

下半场瓜帅也看出了问题，所以用沃克换下可斯通斯，还是想加强防守，这一换人也是下半场没失球的一个要点。下半场拉波尔特差点就将功补过了，当时萨内开出的角球，他两次射门一次被挡出，一次则被立柱阻挡，算一算曼城三次击中立柱也是运气不济，否则会更早的锁定胜局。

斯特林下半场的发挥更为关键，因为他开场不久就用脚后跟妙传热苏斯，后者射门也是差之毫厘。此后还是小快灵觅得反击机会，随后选择斜传给萨内，其实后者可以选择射门，但是他选择了横敲贝尔纳多，可惜后者射门缺乏角度被门将没收，这次进攻斯特林的无私属性和传球的精准度令人称奇，更好的一面是此后还能再度信任队友，而不是选择自己射门。斯特林随后不久再度给萨内做球，这一次后者直接面对门将将球打进，也为球队反超了比分，斯特林的两次斜传球的威力都直接制造了必进球机会，所以这场比赛不可以忽略小快灵的威力。

不可否认的是斯特林从续约之后就大发神威，这员虎将继续在阵中的确是正确的选择。本场比赛末尾阶段斯特林还差点助攻福登破门，他的传球的确是随时可以撕开对手的防线制造杀机。本场比赛他和热苏斯以及萨内都打满全场，斯特林有3次射门，送出1次助攻，传4次威胁球，9次过人，3次抢断，27次传球成功率88.89%。萨内有3次射门2次射正打进2球，传5次威胁球，11次过人，37次传球成功率86.49%。曼城双星的进攻效率的确很高，如果能延续这样的强势效率，曼城可能在输给切尔西之后迎来一个新的高潮。

热苏斯近期的状态也在提升，本场比赛他有3次射门2次射正，传2次威胁球，2次过人，22次传球成功率68.18%，2次抢断，5次解围，2次犯规，3次被犯规，可以看出这员的大将还兼顾防守，比赛中不停的奔跑和回防也让球队的进攻更无后顾之忧。曼城的支持者都期待这员大将能恢复到加盟曼城处子赛季的强势状态，相信随后的比赛逐渐升温的热苏斯还会给球队制造惊喜。