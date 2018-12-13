



欧冠16支强全部产生，英超四强则全部晋级，这其中利物浦和热刺是涉险晋级，曼城和曼联则是提前一轮出线，接下来欧冠抽签将绝对诸强的命运。除了英超四强外，进入淘汰赛阶段的还有西甲的皇马和巴萨以及马竞，德甲则是多特蒙德和拜仁以及沙尔克04，意甲是尤文和罗马，法甲则是大巴黎和里昂，再就是葡超的波尔图和荷甲的阿贾克斯。

英超球队多是好事，但是三强都是小组第二出线则可能遭遇夺冠热门，新晋级的难度会很大。目前种子队的是多特蒙德、巴萨、大巴黎、波尔图、拜仁、曼城、皇马和尤文，非种子队的则有马竞、热刺、利物浦，沙尔克、阿贾克斯、里昂、罗马和曼联组成。因为抽签要回避同联赛和同小组的球队，所以曼城可能遭遇的球队是马竞、沙尔克、阿贾克斯、罗马，这几支球队很难阻挡曼城晋级的脚步，瓜帅的球队的确很满足。因为马竞是瓜帅所熟悉的对数，其他三强实力则逊色西甲劲旅，所以很难阻截曼城。

和曼城相比，其他英超三强则可能在16强的征战中被淘汰，因为种子队只会回避两支球队，这样的几率则会导致三强抽中本赛季的欧冠夺冠热门球队。首先说热刺，球队涉险晋级不会抽到同组的巴萨和同联赛的曼城，但是很可能遭遇多特、大巴黎、拜仁、皇马和尤文这样的球队，欧足联很难将波尔图分给热刺。球队上赛季小组赛两次对阵皇马1胜1平是有优势的，所以波切蒂诺也希望抽到银河战舰，本赛季这支豪门球队的表现差强人意，球队对阵这个对手还是有可能晋级的，但是弱碰其他球队则可能出局，多特蒙德本赛季很强势，和上赛季相比大相径庭。

曼联除了不会碰尤文图斯和曼城外，可能碰到的是多特蒙德、巴萨、大巴黎、波尔图、拜仁、皇马。这几支球队和穆帅有渊源的不少，重新回到伯纳乌对阵皇马也有看点，穆帅曾经在诺坎普的豪气也令人记忆深刻，所以红魔对阵巴萨的可能性也极高。不过现在的曼联危机重重，遭遇这些强队都可能出局。虽然波尔图也是穆帅欧战的辉煌之地，不过这样的好签不会落到穆帅的头上。

利物浦避开了大巴黎和曼城，上赛季双杀瓜帅的蓝月亮也是红军最自豪的战绩，不过在欧冠英超内部自相残杀也没什么好炫耀的。克洛普曾经是多特主帅，让渣叔再战旧主也是很可能的，再就是巴萨、皇马、波尔图、拜仁和尤文。上赛季决赛不敌皇马错失冠军，所以利物浦若再遇皇马也可能完成复仇，晋级的难度虽大，但是比遭遇巴萨要强。利物浦上赛季晋级决赛前先后淘汰了波尔图、曼城、罗马，渣叔也一定很希望抽到波尔图再开杀戒，只是这样的可能性不高。

拜仁近几个赛季的签运都很好，本赛季抽签也可能再送弱旅一支，拜仁抽签会避开阿贾克斯、沙尔克，剩下的弱旅就只有里昂、罗马了，如果遭遇这两支球队拜仁晋级的几率会很大。球队一定不想遭遇英超三强，不过三大豪门如果必须选择的话，拜仁一定希望碰热刺，毕竟这支球队欧冠经验不多，曼联本赛季虽然表现也不稳，但是有穆帅坐镇还是有一些胜算的。克洛普的利物浦上赛季欧冠表现和本赛季的发挥都很出色，自然是所有球队希望回避的对手。