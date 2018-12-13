欧冠十六强尘埃落定，明晨欧联杯最后一轮的比赛也将开打，切尔西已经提前一轮出线，所以本轮客战弱旅维迪奥顿，萨里一定会派遣替补球员出战的。因为目前球队联赛追分的形势更为急切一些，不败战绩已经被破，这场欧联杯末轮的比赛不需要消耗主力阵容的体能。

欧冠16强席位出来，位列小组第三的球队也将到欧联杯决战，这其中包括布鲁日、国米、那不勒斯、加拉塔萨雷、本菲卡、矿工和瓦伦西亚，所以无论是切尔西还是阿森纳想在本赛季夺得欧联杯奖杯都很不易。本赛季的切尔西的确给人们惊喜，但是最近一短时间先后不敌热刺和狼队，爆路出来的问题很明显，萨里依旧需要更为及时的调整阵型和阵容，更需要随时掌控球队。

上轮联赛球队力克了榜首球队曼城，并将对手拉下马，本周末客场对阵布莱顿，萨里更希望球队力擒弱旅，绝不可能再犯此前对阵狼队的错误。近期阿扎尔再度面对媒体依旧谈及皇马，这也让切尔西的军心不稳，毕竟核心如果明夏离队的话，主帅的球队都需要找到应急预案，本赛季必须拿到下赛季的欧冠资格。

不过对于切尔西来说，有一些困难和问题及早的暴露出来也是好事，就拿爆冷不敌狼队之后更衣室发生的事情和随后2比0拿下曼城的赛果来看，萨里在应对突发事情上的做法是很奏效的。后防线大将吕迪格近期道出了败仗后萨里在更衣室咆哮的事情，因为主帅从没有这样发疯似的泄愤，但是次日就恢复了常态，这样的做法显然是奏效了，球员们也用球场上的表现给出了回答。可以看出萨里是直言不讳的人，该责怪的时候毫不掩饰，事情过后则会如常对待球员和备战比赛，这也让球员们没有后顾之忧，接下来全力拼战每一场比赛就可以赢得主帅的信任。

大战曼城前萨里还是和球员们交谈，同时告诉球员们要充满信心，这样的备战的确是到位的，所以蓝军才能拿下曼城。切尔西以前战绩不佳都是更衣室出现问题，经过这次考验萨里算是能彻底掌控更衣室了，这对于球队本赛季的前景也是有利的。对阵曼城一战很多数据是不及对手的，但是跑动距离和积极性以及耐心却高对手一筹，下半场数据的提升更能展示球队的优势面，所以接下来欧联杯淘汰赛也有望走得更远。

本周末的联赛曼城将在主场迎战埃弗顿，热刺对阵伯恩利，阿森纳客战南安普顿，利物浦则要在主场迎战曼联，双红会很可能平局，所以其他强队则可能缩小分差。此外因为埃弗顿是中游球队中较为强势的，所以曼城也有平局的可能，切尔西本轮客战布莱顿，球队只要赢球就有望缩小积分差距，这样的良机不容错过。

目前切尔西和榜首利物浦的分差是8分，和第三的热刺则有2分差距，所以每轮联赛都需竭力取胜，同时等待对手犯错。本周末切尔西的对手布莱顿目前排名联赛第13位，16轮联赛的战绩是6胜3平7负。本赛季在对阵强队的比赛中也很顽强，布莱顿在联赛第二轮爆冷3比2拿下曼联，随后客场0比1小负利物浦，主场1比2热刺，客场0比2曼城。本赛季球队的主场作战的战绩是4胜2平2负，主场的发挥明显好于客战，所以此番切尔西客场比赛也需要全力以赴才行。

切尔西本赛季不胜的场次只有6场，战绩是4平2负，其中主场3场平局分别是0比0埃弗顿、1比1利物浦和2比2曼联。客场不胜的场次3场，战绩是1平2负，蓝军分别0比0西汉姆、1比3热刺和1比2狼队，两场败仗都是客场作战，所以随后的赛程中更防备客场爆冷。