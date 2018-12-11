今天曼城官方宣布俱乐部和英格兰本土小将福登续约至2024年，这名00后的小将是球队青训人才，近几个赛季也曾在一线队有很出色的发挥，所以续约这员虎将也证明曼城青训的成果也将成为未来数个赛季为球队做贡献，同时逐渐成为一线队主力。除了续约小将外，曼城此前也曾和几名球员完成续约，这样的力度的确有利于球队本赛季夺取双冠。

福登是2000年5月28日出生，近期也是曼城比赛中一道亮丽的风景，上赛季这员小将共球队出战10场比赛，赛季末球队夺冠他也成为英超历史上最年轻的冠军获得者。截至目前为止福登共为曼城出场23场比赛，贡献1粒进球，送出3次助攻，无私属性很强，和队内核心球员的默契度也很足，也很顺应瓜帅的战术体系。

英格兰在今夏世界杯跻身四强，这的确令球迷振奋，球队未来的前景也是一片光明。而就在去年夏天英格兰U17世界杯上，福登也曾帮助英格兰夺得了冠军，并获得金球奖，年轻血液的崛起才可能保证国家队在未来更多的大赛中保持高效率。从国家队到俱乐部都需要青训不断输送人才，俱乐部方面可以省去大笔引援花费，也能证明俱乐部各方面都做得很到位。

在英超青训人才为己所用的例子不少，特里就出自切尔西青训，并成为一线队长，率队创造了很多奇迹，斩获大满贯冠军奖杯。曼联的青训球员有更多的佼佼者，贝克汉姆、内维尔、斯科尔斯、吉格斯都是杰出的代表，现在仍在英超的有维尔贝克。利物浦有杰拉德、卡拉格、欧文等球星，阿森纳则有小法、范佩西、沃尔科特等球星熠熠生辉。曼城现在拥有健康的青训体系，相信有福登这样的成功范例，之后还会涌现更多的人才。

切尔西目前出自青训的有奇克、奥多伊、阿姆帕度，只有奇克获得一些出场的机会，本赛季也有进球。不过和庞大的外租球员相比，蓝军青训系统的人才为一线队所用的不多，所以这方面仍需努力。

曼城近两个赛季的表现备受瞩目，人们对于菲尔福登的关注度也在提高。回看2017国际冠军杯中曼城对阵曼联的比赛，17岁的小将菲尔福登的表现令人眼前一亮，而瓜帅敢于启用这样年轻的球员也被各界认同。也就是瓜帅来到俱乐部之后，人们逐渐了解了这位大局观很出色的年轻球员，同时还兼备英超赛场最需要的盘带能力和传球成功率，所以瓜帅也是曼城年轻球员的伯乐。目前的曼城支持者都希望福登能接席尔瓦的班，在未来成为终场大师级的人物。

瓜帅在巴萨的成功同样是对年轻一代的提携，梅西更是巴萨青训第一位的重量级人物，所以瓜帅执教的球队绝对不会浪费青训系统培养出来的人次，这一点也是瓜帅作为主帅优于他人的一面。年轻球员基本都杯赛中出战，不过曼城队内却有例外，本赛季联赛第二轮福登替补出场，虽然打了10分钟的比赛，但是他却传出1次威胁球，并有2次过人，传球成功率85.71%。

在曼城4比0大胜卡迪夫城的比赛中福登第69分钟出场，这场比赛小将表现不俗，他上场不久就接到来自萨内的直传球，福登突破到禁区后传中，贝尔纳多起脚射门被挡出，为球队赢得角球机会。随后不久福德接贝尔纳多传球起脚射门被没收，短短的时间小将也展露了自身的优势，比赛中有1次射门，传1次威胁球，22次传球成功率95.45%。

随后在曼城2比0布莱顿、5比0大胜伯恩利的比赛中，福登都有出战。在对阵伯恩利的比赛中福登在第75分钟出场，登场不久就在右路送出一次传中球，可惜的热苏斯的头球攻门被没收，否则小将可以送出1次助攻。这场比赛福登同样有一脚射门，传一次威胁球，15次传球成功率86.67%。曼城6比1南安普顿的比赛中福登第72分钟登场，且利用一脚传球传到阿奎罗脚下，后者一脚射门稍稍偏出。此后比赛伤停补时阶段福登在反击中传球，斯特林接球后助攻萨内破门，小将参与了这粒进球同样成为大胜的功臣之一。

虽然此后的曼彻斯特德比战中福登在伤停补时阶段出场，并没有足够的表现时间，不过能在这样的比赛中出场感觉也会不同。之后球队4比西汉姆的比赛中福登打了21分钟的比赛，表现同样很稳健，萨内伤停补时的进球是福登给热苏斯做球，后者杀入禁区助攻萨内破门的，小将的作用还真有延续性。

和联赛的不俗表现相比，福登在联赛杯的表现更为出色。本赛季联赛杯第3轮曼城客场3比0淘汰牛津联的比赛中，福登制造3粒进球，第一粒进球是福登发起的长传球找到迪亚兹，后者帮助热苏斯空门得手。下半场后半段还是福登的长传球帮助马赫雷斯扩大分差，随后小将自己操刀命中将比分定格为3比0，送出助攻的是斯特林。可以看出小将已经融入球队，和绝对主力的队友们也有极强的化学效应，这一点自然可以帮助球队斩获更多胜局，尤其是在多线作战的情况下足以胜任一些比赛，所以续约这样的悍将也等于提前储备了能量。



