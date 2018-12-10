曼城客场0比2不敌切尔西，联赛不败战绩被终结，积分榜上也以1分之差位居利物浦身后，这对于瓜帅来说是一个打击，球队急需要一场胜仗来提升士气。球队本周中要在主场迎战霍芬海姆，不败的话就能确保小组第一，所以球队一定会全力争胜。

这场不敌切尔西的比赛的确值得瓜帅反思，回看近几个赛季对阵切尔西的比赛都不是大比分赢球，这也说明曼城对切尔西没有绝对的优势。上赛季两次拿下切尔西一次是在客场由德布劳内绝杀旧主，一次则是贝纳尔多在主场打进唯一进球。两粒进球都是下半场，可以看出球队在上半场很难洞穿对手的球门。抛开本赛季前社区盾杯曼城夺冠的比赛不说，因为那场比赛切尔西不是全主力出战，所以参考价值不大，其他比赛中切尔西的确给曼城增加了难度。

曼城和切尔西最近一次交战是上赛季球队联赛主场1比0拿下对手，那场比赛贝纳尔多在下半场不到一分钟就破门了，当时是来自于阿奎罗的传球，席尔瓦传中助攻贝纳尔多破门。不过这粒进球是和切尔西当时的门将库尔图瓦失去重心坐地相关，如果不是这次低级失误，切尔西的球门也可能不会被对手洞穿，那样的话还可能平局收场。

全场比赛曼城射门13比3，射正3比0，角球5比2，越位6比0，关键传球13比3，没有射正的蓝军的确是低迷的，不过如果不是贝纳尔下半场抢开局得手，那场比赛也可能是一场平局。那场比赛阿奎罗是首发出战的，虽然没能进球，但是也发挥了自己的作用，而且有他在场上也的确牵制蓝军的防线。

上赛季客场1比0拿下切尔西的比赛中德布劳内打进唯一进球，给他送出助攻的是热苏斯，因为丁丁曾经在蓝军不得重用，所以他全场比赛都更竭力，也就是因为这脚蛮不讲理的劲射洞穿了库尔图瓦的十指关，这粒进球的确是很有力道的。全场比赛德布劳内有2次射门都射正打进唯一进球，传6次威胁球，1次过人，2次抢断，整体发挥都好于比利时同胞阿扎尔。那场比赛阿扎尔表现一般，打了72分钟的比赛被换下场，只有1次射门，虽然射正打进球，过人方面也仅仅只有1次。

那场比赛曼城射门17比4，射正6比2，角球8比4，关键传球14比4，扑救2比5，优势的数据并不能给球队带来大胜，丁丁的作用是极其明显的。值得一提的是那场比赛德布劳内是首发出战，但是阿奎罗并没有登场，缺少了这位锋霸的曼城似乎少了一些威力。必须提及的是莫拉塔当场比赛因伤下场也给蓝军一个措手不及，所以主场输球也只是憾负。

必须承认的是上赛季双杀蓝军的确是曼城占据一定的优势，但是因为进球数比较少，也能揭示两强相争曼城的优势并不大。综合上赛季的这两场比赛得出一个结论，曼城拿下切尔西是需要几个条件的，阿奎罗在场上，德布劳内发威，贝纳尔多闪电进球，莫拉塔伤退，库尔图瓦犯错，阿扎尔低迷。

刚结束的双蓝会中阿扎尔表现很出色，曼城阵中却缺少了饱受伤病之苦的德布劳内，阿奎罗同样伤停中，贝纳尔多虽然首发出场并没有太多威胁，上半场在一起角球机会中在前点头球攻门，但是结果是滑门而过。全场比赛也只有这1次攻门，此外还传1次威胁球，2次抢断成功，1次解围，2次犯规，1次被犯规。可以得出一个结论就是贝纳尔多还没有能力撑起这场关键战，所以还不能成为切尔西的克星。原切尔西门将库尔图瓦已经转会皇马，新门神凯帕的出色发挥也是成就这场胜局的关键。

虽然本赛季德布劳内两次伤停期间曼城战绩不错，可当人们都认为丁丁在与不在并没有太大影响之后，切尔西给曼城提了个醒，事实上德布劳内和阿奎罗对于曼城都极其重要，在一些强强对话中的作用比斯特林和萨内更为关键。