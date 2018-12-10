本周中的欧冠联赛小组赛末轮热刺将客战巴萨，如果赢球的话就能晋级到淘汰赛，反之则会出局，虽然球队本赛季想筹谋欧冠奖杯极难，但是对于波切蒂诺来说能晋级就是成功。上赛季利物浦跻身欧冠决赛就是先例，球队是年轻禁卫军，只要能晋级也有机会更进一步。本赛季英超联赛曼城和利物浦都极其强势，热刺虽然位居第三，但是专心争冠也未必能取而代之，所以力争欧冠晋级还是第一位的。

上轮联赛埃因霍温1比2不敌巴萨，宇宙队已经提前一轮锁定小组第一，本轮比赛梅西可能休战，主帅也可能安排替补出战，这对于热刺是极其利好的，所以波切蒂诺的确可能拿到一场胜仗。更为重要的是巴萨对凯恩有意，如果本轮放对手晋级，明夏购买这员大将有更多可能，这显然是互利的。巴萨替补出战可以磨练板凳阵容，热刺全主力出战则有胜算。热刺此前的两大核心贝尔和莫德里奇都转会皇马，并且为银河战舰的三冠王伟业立下汗马功劳，巴萨自是羡慕不已。

今夏世界杯凯恩的表现很出色，大局观也很到位，这样的大将也正是巴萨所需要的，苏亚雷斯年纪偏大，巴萨也的确需要更早的寻找替代者，凯恩的确是正当其时。明夏皇马势必要豪购球星加盟，巴萨自然也不肯落后，资金方面倒是不需要担心，而热刺只要金额到位加上球员有意愿离开的话自然是会答应的。

热刺上轮欧冠1比0拿下国际米兰，因为进球多而排名第二，本轮国米势必也会全力以赴，和巴萨相比埃因霍温这个对手更容易一些，后者已经无缘前三位，所以这场比赛也不会和国米拼命，因此热刺想晋级更为不易。热刺本轮是客场作战，而国米则有主场优势，爆冷输球送热刺晋级这样的事情的确无可能。

热刺小组赛战绩是2胜1平2负，开局连败算是交了欧冠的学费，球队本赛季最为精彩的比赛是联赛先后拿下曼联和切尔西，但是球队的不稳定性也很明显。因为在对阵争冠集团的比赛中，热刺先后1比2、0比1、2比4不敌利物浦、曼城和阿森纳，如何摒弃神经刀模式对于波切蒂诺来说很重要。

虽然目前的形势对于热刺是有利的，不过巴萨的替补们如果得到出场的机会，或许比主力还拼命，因为状态好的话则可能赢得更多出场的机会，所以有利也可能翻转为不利。上一场比赛巴萨4比0比拿下西班牙人的比赛苏亚雷斯伤愈复出，巴萨板凳上有西莱森、维尔马伦、米兰达、丹尼斯-苏亚雷斯、阿莱尼亚、库蒂尼奥、穆尼尔，替补登场的有丹尼斯、库蒂尼奥和穆尼尔，苏神刚刚复出一定不会出战本轮欧冠。不可否认的是巴萨替补席的阵容厚度是足够的，热刺想拿分还是需要凯恩发力。

巴萨目前位居西甲第一，15轮联赛的战绩是9胜4平2负，比第二的塞维利亚多3分，球队势必会更专注联赛的争夺，因为巴萨本周末将在客场对阵莱万特。热刺上轮联赛热刺客场2比0莱斯特城，比赛中建功的是阿里和孙兴慜，前者打满全场仅有1次射门就进球了，而且是锁定胜局的第二球。此外这位大将还传一次威胁球，2次抢断，阿里的成长在本赛季更为明显，他也有绝对的体能可以应对一周双赛。

本赛季阿里已经在联赛中贡献3球，率先进球的孙兴慜同样有3球入账。后者在比赛中只打了74分钟就打进一球送出1次足弓，传2次威胁球，1次过人，3次抢断，这场比塞他的表现极其出色，主帅换下他也是为了备战随后的欧冠客战。必须承认的是这两人也是其他核心球员休战的情况下也能祭出奇效的球员，只是稳定性还有所不足。