英超这边风景独好，近期联赛进入一周双赛模式，但是依旧呈现了极其精彩的比赛，切尔西主场2比0赐予曼城联赛首败一战的确是戏剧性和针对性十足的比赛，精彩程度和阿森纳对阵热刺一战不相上下。如果说此前的那场德比战是各种元素火爆异常的话，那么本轮的双蓝会则是高手不动声色的争斗，笑傲的是绵里藏针的切尔西。

本赛季曼城保持着双线作战的强势效应，联赛不仅仅保持不败，球队近期还豪取7连胜。切尔西本赛季曾保持各项赛季的18场不败战绩，但是近期却先后不敌热刺和狼队，尤其是在周中被弱旅逆转之后本轮就决战榜首球队，赛前是不被各方看好的。本场比赛的数据也是曼城占据绝对的优势，但是完成两粒进球的则是切尔西，这其中的博弈的确是萨里更胜一筹，切尔西打得更为耐心。

赛前谁也不会想到本场比赛切尔西祭出三小阵容，吉鲁坐在板凳上，莫拉塔干脆没进大名单，这就是出奇制胜的第一步。曼城方面则是阿奎罗和德布劳内伤停，瓜帅也是无锋阵。或许有人会认为这是萨里利用变脸来迷惑瓜帅，也有人认为这是一种两位主帅的默契，而实战中却展露了不同的内容。坎特不在后腰的位置一直被诟病，若日尼奥的单后腰也被认为很可能被打穿，但是全场比赛这样的阵容却没有被对手利用斩获进球，这说明萨里的变革还是正确的，打进第一球的坎特证明了自己的更多可能性，进攻端依旧有潜力可挖。

本轮比赛中曼城针对坎特所在的边路屡屡进攻，意思也是想在最强的这一点下手，坎特被主帅委以重任，利用他的个人能力得球后发起进攻，虽然坎特得球后很难顺利的将球传出去，但是曼城的半场轰炸也没能在这个位置上得手，这说明主帅的博弈是萨里略高一筹。相反切尔西的主攻位置上找曼城德尔夫这个弱点，这员大将反而成为了切尔西的第12人，间接的帮助了主队拿下这场大战。

切尔西早年就因为总是能为别人所不能为而闻名的，穆帅带领的蓝狮在当年瓜帅执教的巴萨主场数次书写不一样的篇章。切尔西的唯一一座欧冠奖杯也是踏着巴萨最终问鼎的，所以本轮比赛后也有诸多言论认为切尔西依旧是瓜帅最大的克星，因为数个赛季中这支球队没少给瓜帅制造麻烦。当年的铁血和大巴困住了宇宙无敌的巴萨，而今传控和三小打法也能四两拨千斤的拿下曼城，曾经的老一代切尔西人也只有路易斯和卡希尔，蓬蓬头打进的第二粒进球燃起了蓝桥的激情，传承依旧在继续。

在孔蒂时代也曾祭出威廉、佩德罗和阿扎尔的三小，扎球王对这样的打法也有微词，所以本轮再次祭出这样的阵型，也有人认为萨里是江郎才尽，陷入转会传闻的阿扎尔也可能因此有一些不满，而事实上却在再度证明这样的模式下阿扎尔依旧有能力力挽狂澜。本场比赛的进球功臣是坎特和路易斯，但是送出两次助攻的则是阿扎尔，比利时人在萨里阵中依旧还有更多惊喜和能量，这一点或许也可能在今冬挽留住这位天王。

阿扎尔是有突破能力的，但是面对英超诸强的严防，阿扎尔有的时候也会选择一些自我保护，但是在本场比赛中面对双人和多人防守他依旧会持球选择突破，也屡屡因此制造对手犯规为蓝军赢得定位球机会。第一粒进球是威廉得球传中，阿隆索传给阿扎尔，两人的默契在这个时候是发挥了作用的，阿扎尔传球找到了禁区前的空档，坎特身边防守限制比较松，他的跑位极其及时，所以进球也是相当的轻松。

坎特的防守和拦截能力是为人称道的，但是他进攻端的能力和输送炮弹的能力却是较弱的，所以曼城的防守针对这个点并不严密，而正是因为这一点让蓝军先声夺人。事实坎特进球也不是第一次了，相信本轮比赛后对手会重新评估他的价值和进攻端的能力。

上半场数据显示切尔西射门1比4，射正都为1次，角球0比4，控球率37%比63%，传球成功率80%比89%，传球次数202比366，掌控机会方面明显蓝军做的更好，这也证明阿扎尔的能量让斯特林和萨内相形而怯。有一球进账后的蓝军在下半场取得了更多的机会，在握有优势后切尔西才可以更多的施展自身的能力。下半场切尔西射门7比10，射正4比3，比对手还多1次射正，角球1比9，但是恰恰这唯一的角球机会帮助球队锁定了胜局。 早年特里在队的时期，带刀后卫们屡屡建功，开倒车也能致胜也成为美谈，本场大战路易斯头球绝对精妙，等于重现了带刀后卫们的优势。值得一提的是赢得这次角球机会的是替补登场的巴克利，阿扎尔开出角球到后点，路易斯头球也是极其的轻松，曼城防线在这个时期也是形同虚设的，因为所有人都集中都前点和中路了。