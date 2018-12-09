本轮联赛曼联4比1大胜富勒姆，穆帅算是度过了一个难关，因为联赛四轮不胜的低迷被终结，球队可以更好的备战下周中欧冠客战巴伦西亚的比赛。不过这样的轻松的时刻恐怕无法延续更长的时间，因为本轮弃用博格巴获得了胜局，但是随后的比赛却未必能如此幸运。因为曼联随后的欧冠对手很有韧性，而且下周末客战刚刚登顶的利物浦同样很难，哪怕穆帅祭出全主力也未必能如愿拿到3分，所以继续弃用中场核心还有待商榷。

在本轮主场的比赛中坐在替补席的博格巴显得很轻松，有说有笑的他似乎已经适应了连续坐板凳的安排，而这样的心态也会让主帅更不悦，因为在狂人心中一定认为帐下这员虎将是在和自己较劲。虽然弃用博格巴还能赢球的赛果很好，主帅也在赛后赢得了一些支持，但是若将球队本赛季球队最终排名放在第一位，最好的方式是群策群力，而不是现在这样将帅暗战。

这场对阵富勒姆的比赛首发的球员有达洛特、琼斯、斯马林、阿什利-扬、马蒂奇、埃雷拉、拉什福德、马塔、林加德、卢卡库，后者得到首发机会有一粒进球，接下来则可能得到曼联主帅持续重用。个人认为本场更关键的是传射建功的拉什福德，比赛中第一粒进球极其珍贵，尤其是面对弱旅全面防守的情况下。本场的第一球是拉什福德助攻阿什利杨打破僵局的，因为是开场第13分钟就破门，也等于给球队吃了定心丸。

有趣的是第二粒进球也是阿什利杨和拉什福德的配合制造的进球机会，这次建功的是马塔。随后拉什福德还有自己亲自操刀命中的机会，可惜对手更快的化解了险情，可以看出上半场的拉什福德发挥的确更为出色一些。虽然曼联半场就3比0领先对手，但是在被对手扳回之后的这一段时间内曼联的应变更为关键，因为如果再失一球的话则可能有平局，所以这段时间球队需要一锤定音的球员。

比赛进行到第82分钟依旧是阿什利杨妙传，进球的功臣则是拉什福德，所以这两人组才是本场的第一功臣。本场比赛这两人联手制造了三粒进球，也让穆帅在主场很是激动，毕竟老特拉福德的尊严的确需要捍卫，球队也太需要一场酣胜来振奋士气了。

本赛季阻截榜首球队的球队不多，狼队和利物浦逼平过曼城，本轮切尔西主场赢球将曼城拖到了第二位，热刺在主场3比1终结切尔西本赛季各项赛事的不败战绩，切尔西也终结了曼城的联赛不败纪录，这些球队都是令人尊敬的。本轮比赛后利物浦以1分优势位居榜首，欧冠比赛后曼联将在客场对阵克洛普的球队，如果能从红军身上拿分的话，就有可能让榜首球队易主，这显然是比一场胜仗更令人雀跃的事情。

对于英超诸强来说不易的是下周中有欧战分心，尤其是还需要拼力一战来赢得欧冠晋级资格的利物浦和热刺，红军将在主场迎战那不勒斯，热刺则要客战巴萨，难度都不小。不过乘利物浦拼欧冠生死战，已经在欧冠出线的曼联倒是可能在下周末的联赛中从利物浦身上抢分。

本场比赛曼联数据上也占据绝对的优势，射门20比10，射正11比4，角球10比3，越位4比3，扑救3比7，对手门将还是有不错的表现，否则估计会让曼联更大比分的酣胜。本场比赛拉什福德打了84分钟的比赛，6次射门4次射正打进1球，送出2次助攻，传3次威胁球，8次过人，这的确是极其强势的表现，英超争霸过程中虐菜也是重要的环节，拉什福德如果可以持续发威的话倒是可以帮助球队重新回到联赛第四位。

阿什利杨本场比赛也是超发挥，他有3次射门1次射正就破门，此外还送出1次助攻，2次过人，74次传球，2次解围。值得一提的是在曼联本赛季主场0比3不敌热刺的比赛中，拉什福德和阿什利杨都没登场。客场1比3不敌西汉姆的比赛中拉什福德没有登场，阿什利杨首发出战传3次威胁球。这些比赛输球和穆帅用人相关，这绝对不只是偶然。

因为随后后曼联要连续面对强队，所以本赛季一些强强对话中曼联球员的表现也应该回顾一些，这样可以帮助球队找到最得力的武器。本赛季在曼联客场1比3曼城的比赛中，拉什福德可是首发出战的，他打了73分钟无射门，只传1次威胁球比较低迷。阿什利杨无射门，只有3次解围，2次犯规。在球队主场2比2被阿森纳逼平的比赛中，拉什福德打满全场有2次射门均射正却没能破门，此外还传2次威胁球，这场比赛阿什利杨没进大名单。综上所述这两大悍将在强强对话的表现还不太稳定，接下来的连场比赛能否发挥威力还是个问号。

下周中对阵瓦伦西亚的比赛也很关键，之前主场0比0闷平这个对手的比赛中，拉什福德曾利用任意球击中横梁，距离进球也是差之毫厘，也是当场比赛最威胁对手球门的一员，所以不出意外的话下周中的这场欧冠客战穆帅会继续信任拉什福德。一周双赛的情况下主帅一般都需要做出取舍，个人认为穆帅会更全力拼联赛对阵利物浦的比赛，所以轮换阵容上会有改变。



