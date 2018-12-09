在双蓝会大战开启之前利物浦4比0轻取了伯恩茅斯，将压力抛给了曼城，如果本轮瓜帅的球队输给切尔西的话，利物浦就将真正取而代之稳居榜首。因为4球零封对手，利物浦的净胜球方面也和曼城缩小了差距，克洛普的球队的确是本赛季和曼城争冠的最强对手。这场比赛萨拉赫上演帽子戏法，他的进球分别在第24、47、76分钟打进，堪为本场最为关键的一员。唯一令人担心的是这场客战萨拉赫打满全场，下周中迎战那不勒斯的生死战能否持续高效则是个问号。

值得一提的是伯恩茅斯本赛季对阵争冠球队都输了，不过比分都没有本轮这样大。球队此前曾以1比2的比分不敌曼联和阿森纳，此外0比2切尔西和1比3不敌曼城。主场惨败的确是因为主队想拿分，所以防线问题更为严重，而且主队没有预料到萨拉赫迎来大爆发。

本场比赛上半场伯恩茅斯只是0比1落后，数据显示球队射门4比6，射正1比2，越位2比0，抢断10比4，角球4比3，数据上也并不落下风，或许正是因为如此，下半场才会持续进攻却被利物浦虐杀。下半场的数据显示

伯恩茅斯射门4比4，射正1比2，角球2比3，越位0比1，全场比赛伯恩茅斯扑救1比2，门将对下半场对手的射门毫无办法，这一点也是球队完败的一个主因。

本轮比赛后利物浦16轮13胜3平的战绩保持不败，只要下周中能在欧冠晋级，克洛普的球队本赛季的前景会更好。本赛季利物浦客场失分比较多，上轮联赛客场3比1完成逆转，本轮比赛继续客场作战却大胜而归，或许经此一战后球队客场不稳的毛病也会得到缓解。

本场比赛的第一粒进球是萨拉赫传球帮助菲尔米诺完成一次射门，皮球被门将勉强扑出后被萨拉赫补射建功，这样的一幕的确很熟悉，上赛季这位门将就曾这样送利物浦球员补射建功的机会，所以球队也先后被红军双杀。上半场失球的伯恩茅斯下半场本该加强对萨拉赫的防守，可惜的是防线并没有限制这位红军核心的发挥，所以下半场开场3分钟萨拉赫就再度进球，这次是菲尔米诺断球后直接传球助攻萨拉赫破门，后者突破很果断，最后射门也极其的轻松。

事实上在2比0领先之后，利物浦就已经定格了比赛，因为克洛普都开始进行了换人调整在为下周中的比赛留力了。很多比赛中总会有一些运气的成分，利物浦两粒进球都比较轻松，而且还有对手球员送乌龙大礼，这一点也成全了红军的酣胜。制造这粒乌龙球的是罗伯逊的传中球，库克解围却洞穿了自家的球门，更为致命的是随后不久还是库克第二次出错，保定萨拉赫过掉门将后上演帽子戏法。估计埃及人也会乐出声来，因为在英超极少有这样好的机会，而且还是一名球员两次送机会。

下半场主帅的换人和掌控也是极其关键的，克洛普在这方面也有提升。上轮联赛第65分钟他派遣萨拉赫替补登场，后者末尾助攻沙奇里进球，本轮比赛则再度换人见奇效，相信利物浦的支持者更希望下周中的欧冠比赛中主帅也能持续神换人。

上赛季伯恩茅斯主场就曾被利物浦4球零封，进球功臣是库蒂尼奥、洛夫伦、萨拉赫和菲尔米诺。红军还在主场3比0拿下伯恩茅斯，进球的是萨拉赫、马内和菲尔米诺，可以看出萨拉赫也是这支劲旅的第一克星。本场比赛后萨拉赫暂居射手榜第一位，他和奥巴梅扬同样打进10粒进球。

如果说本轮比赛有一些遗憾的话，那就是马内的表现一般。因为上轮联赛他是得到轮休机会的，本轮比赛也是替补出场，但是却没有参与进球，整体的发挥比较平庸。不过马内的表现也让人们认为是一种留力，为的是下轮欧冠发威。

本场比赛萨拉赫4次射门3次射正全部命中，传2次威胁球，46次传球，6次过人，的确强势。菲尔米诺打了81分钟的比赛，有1次射门且打进1球，传1次威胁球，38次传球，1次过人。马内出场25分钟，没有射门，只有10次传球，2次过人。上次客场对阵那不勒斯三核就都哑火，再次碰面谁能站出来解决对手，个人认为萨拉赫连场发威的可能性会大一些。



