本周末的英超切尔西主场迎战曼城，两强相遇的确是利物浦和热刺以及阿森纳完成追分的好机会。利物浦对曼城最具威胁，本轮将客场对阵伯恩茅斯，本赛季这支劲旅对阵争冠集团的球队都输了，所以红军本轮爆冷的可能性不高。其他豪门也都是对阵弱旅，阿森纳本轮主场对阵哈德斯，热刺客战赖斯特城，曼联主场迎战富勒姆相对要轻松一些。

利物浦目前联赛也是保持着不败纪录，15轮战罢球队取得12胜3平的战绩，所以弱旅若能爆冷赢球就将打破红军本赛季联赛的不败金身。虽然伯恩茅斯此前对阵强队没有那拿分，但是球队目前排名联赛第7位，整体发挥还是不错的，本场坐镇主场倒是可能拿到一场平局。

目前伯恩茅斯的战绩是7胜2平6负，本赛季不胜的比赛分别是主场2比2埃弗顿、0比0南安普顿、1比2曼联、1比2阿森纳。客场先后0比2切尔西、0比4伯恩利、1比2纽卡、1比3曼城。球队上轮联赛在主场2比1拿下哈德斯，终结了此前的4连败，伯恩茅斯的这四场比赛先后对阵曼联、阿森纳和曼城，输球和魔鬼赛程相关。

利物浦本赛季不胜的场次也不多，球队先是在联赛杯主场1比2不敌切尔西被淘汰出局。随后紧接着客场1比1平切尔西两场不胜，接着欧冠客场0比1输给那不勒斯，回到联赛主场0比0曼城，这是克洛普本赛季遭遇的第一次困境，球队经历了三线作战的4场连续不胜的低迷期。利好的是红军随后迎来三连胜的佳绩，但是之后却先后在联赛和欧冠中失分，红军客场1比1阿森纳后在欧冠客场0比2爆冷不敌红星，可以看出强强对话后球队就会留下了后遗症，导致球队不能在6分战中赢球。

对于红军有利的是球队近5场比赛保持不败，战绩是4胜1负，唯一的败仗是欧冠客场1比2不敌大巴黎。不过利物浦联赛4连胜都是对阵中下游球队，这也说明球队现在虐菜能力提升了。这4场比赛红军共打进9球，仅失1球，有3场比赛完成零封，这也说明克洛普的球队的攻防都比较到位了，曾经的济贫队不存在了。红军本赛季7场不胜的比赛中客场失分就有5场，这也说明球队是客场虫，不过客场失分都是对阵强队，只有对阵红星是低级别的球队。

和上赛季的曼城一样，目前的利物浦也有险情出现，只是最终都涉险通关了，无论是运气还是失球后的血性气质都可以帮助球队最终逆转对手，周中的比赛利物浦就是在先失一球的情况下最终3比1逆转伯恩利。比赛中的进球功臣是米尔纳、菲尔米诺和沙奇里，克洛普轮换7人也是在为周末联赛留力。

轮换阵容总是会出现问题，利物浦这场比赛第一次射门是在上半场第29分钟的时候，由此可见在上半场前半段球队遭遇了什么，这次射门还是因为角球机会，米尔纳开出角球范迪克头槌攻门。红军的失球是在下半场，伯恩利也是利用角球机会打破僵局，当时格维兹门松开角球，塔尔科夫斯基头球攻门被门将扑出，巴恩斯再射又被阿利松挡出，接着是科克补射建功。利物浦门神两次扑救依旧无法化解险情，利物浦那段时间的防守的确存在了问题。本轮比赛同样需要防备对手定位球建功，因为球队这方面的防守和站位都有漏洞。

利物浦的三粒进球一次是运动战进球，奥里吉回传球助攻米尔纳破门，前者近期保持着强势的状态，其实可以更多的委以重任。第二球是任意球获得的机会，范迪克助攻菲尔米诺反超比分。这粒进球更为关键，利物浦的这位防守大将倒是可以在进攻端更多的做出贡献。

萨拉赫第65分钟登场，在第91分钟才利用反击机会助攻沙奇里锁定胜局，核心在比赛中倒是极其的活跃，只是遗憾的是没能更早的定格比赛也说明这位核心的状态并没有达到最好。本场比赛马内没有出场，周末联赛必定先发，这是为了这场比赛无忧拿到3分。

客战伯恩利的比赛利物浦射门18比10，射正12比6，控球率74%比26%，角球9比5，扑救5比8，越位3比6。经历一周双赛豪门球队的表现都有一些不足存在，客场比赛还会有一些悬念。

上赛季伯恩茅斯主场0比4被利物浦血洗，比赛中库蒂尼奥、洛夫伦、萨拉赫和菲尔米诺先后进球。第一球是库蒂尼奥和罗伯逊踢墙配合后斩获进球，第二球是角球机会，菲尔米诺助攻洛夫伦头球再下一城。第三球是上半场末尾张伯伦助攻萨拉赫建功，上半场其实就定格了比赛，下半场菲尔米诺的进球也极其的轻松，这场比赛库蒂尼奥传射建功，现今这员打进已经不在阵中，利物浦能否继续虐杀伯恩茅斯还存在疑问。