



本周末切尔西将在主场迎战曼城，虽然上轮联赛蓝军客场爆冷输球，但是这场大战还是吸引了很多目光的，其中最重要的原因是要看两位名帅如何博弈。此外就是阿扎尔在这样大战中的表现，以及曼城近期状态火爆且得到一轮休息的是斯特林的状态。在德布劳内伤停的情况下，谁能成为决定比赛的关键先生。

上赛季的蓝桥就是因为德布劳内的进球而帮助球队拿到3分的，本赛季目前射手榜上斯特林和阿奎罗都打进8球，阿扎尔有7球入账，萨内打进6球，射手榜首位的是阿森纳的奥巴梅扬，他打进10球。曼城本赛季进球数最多，多点开花也是利器，切尔西双锋无力，所以阿扎尔进球数较多，第二多的则是佩德罗，悍将目前联赛已经贡献5球。本场比赛萨里是继续启用屡屡错失良机的莫拉塔，还是吉鲁是个问号。

切尔西和曼城都是大笔资金投入之后斩获冠军的球队，迅速崛起还是切尔西占据第一位，阿布入主不久就由穆里尼奥率队连续两个赛季斩获英超冠军，不到十年就斩获欧冠奖杯，安帅和穆帅还为球队先后再夺联赛冠军，所以两强相比曼城现在依旧是不及蓝军的。即便本赛季完成连续两个赛季夺得联赛冠军，瓜帅还需要同时斩获欧冠奖杯才行。

对于切尔西来说本赛季最重要的是获得欧冠资格，虽然目前仍居第四位，但是本场比赛也是输不起的，萨里也需要用这场比赛为己正名，否则联赛则要接受连败的结果。球员们上轮联赛客战有一些懈怠，导致领先末尾输球，本场比赛也会三军用命却三分的，除了进攻端的锐利，本场比赛蓝军防线上能否稳健更为关键。

以前英超双红会是焦点大战，切尔西崛起之后红蓝大战更是成为每个赛季的焦点战，曼城跻身争冠行列之后，英超的天空也更蓝了，所以双蓝会也成为重点。上赛季两队在蓝桥激战前积分相差只有3分，分别排名积分榜第1和第3，当时曼城还保持这当赛季的不败战绩，而切尔西首轮不敌伯恩利之后也延续了不败战绩，本赛季曼城联赛依旧是不败金身，切尔西却已经在近期吃到两场联赛的败仗。

两支蓝军之前也有许多被人们记忆的经典比赛，这其中2014/15赛季英超第5轮的比赛就极其的火爆，当时曼城主场作战，比赛中裁判一度无法控制比赛，所以出示了9张黄牌和1张红牌。曼城右后卫萨巴莱塔吃到红牌，而制造这张红牌的是科斯塔，科神掐住对手脖子各自领到一张黄牌，而曼城大将身上已经有一张黄牌所以被罚下场。那场比赛替补登场的兰帕德打进一球将比分改写为1比1，切尔西被迫接受平局结果。

阿扎尔自从加盟切尔西之后，一直都是好脾气，即便英超诸将都对他进行凶狠的防守，但是他从未在场上和对手发难和咆哮以及斥责，所以也被认为是极其儒雅的球王。但是在2014年9月的那场双蓝会前，阿扎尔险些对曼城球员出拳。当时亚亚-图雷从身后用手拍击阿扎尔的头部，当阿扎尔回头看到是曼城球员这样对自己之后便愤怒的看着对方，并推开对手并意图用拳头回击，最终图雷拍了拍阿扎尔的后背表示友好才避免了赛前开战。

此外还有2011年12月切尔西2比1曼城的比赛中破了对手14轮的不败记录。赛后阿什利-科尔在球员通道里嘲笑曼城会打欧联杯，所以引发了曼城球员和自己的身体冲突，所幸的是并没有大范围的群殴。那几个赛季都是切尔西最终笑傲，所以曼城也是很憋屈。2013-14赛季英超第9轮切尔西2比1再擒曼城，托雷斯第90分钟完成绝杀，穆里尼奥激情庆祝引发对手的不满，他先是在边线狂奔，随后和切尔西球迷庆祝，最终导致当时的曼城主帅佩莱格里尼赛后拒绝和狂人握手。

此外在2011年12月切尔西主场2比1逆转曼城，上半场第20分钟切尔西发动快速反击，马塔被亚亚-图雷绊倒在地，还朝倒地的马塔大腿上踢了一脚，马塔抗议的时候，图雷还曾主裁克拉滕伯格不注意的时候再推马塔头部，这员大将的这些附加动作可谓卑劣，也是双蓝会中特殊的记忆。

再多次交战中两队都是各自的进球功臣，2012年曼城 2比1切尔西的进球者是卡希尔、阿奎罗、纳斯里。2011年切尔西2比1曼城的进球者是梅雷莱斯、兰帕德和巴洛特利，同年切尔西2比0曼城，建功的是路易斯、拉米雷斯。2010年曼城1比0切尔西是特维斯打进唯一进球，童年切尔西2比4不敌曼城是兰帕德和特维斯以及贝拉米各自贡献两粒进球。2009年曼城2比1切尔西，阿德巴约、特维斯各进一球，阿德巴约送乌龙大礼，同年切尔西1比0曼城埃辛建功。

这些功臣现在都已经成为过去，现今两队坐镇的是阿扎尔、阿奎罗、斯特林和佩德罗等球员，实力和发挥上对比曼城球员和战术体系更具实力，蓝军优势是阿扎尔和主场之利。威廉和佩德罗以及吉鲁都是有大战经验的，本场比赛萨里应该给予这些有双蓝会大战经验的球员登场，也只有这样才可能从榜首球队身上拿分。



