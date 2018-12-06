周中增加了联赛的比赛，英超群雄都有一些意外，曼城末尾险些被沃特福德追平，利物浦在先失一球的情况下3比1逆转，阿森纳和曼联2比2握手言和，马夏尔伤退。热刺在经历了败仗后3比1拿下南安普顿，发挥是周中豪门球队中最稳健的。切尔西客战狼队在一球领先的情况下最终被2比1逆转，联赛近期遭遇了两场败仗，萨里的问题明显暴露了出来，那些很久没有得到出场机会的球员们出错酿成了这场败仗，因为周末要主场迎战曼城，所以蓝军各种被看低。

有人说萨里和切尔西的蜜月期是结束了，因为在输给热刺前，切尔西保持着18场不败的佳绩，而近期4场比赛就输了2场。1比3不敌热刺是争冠集团之争，输球则意味着想筹谋冠军不易，而输给狼队则会让士气受损，这样的情况下如何能在周末力挫曼城。输球后主帅责备球员屡见不鲜，以往切尔西主帅也有因为将输球责任都推给球员而失去更衣室信任的例子，本场比赛萨里认为球员态度上出现问题，很显然也是推卸责任，在为数不多的不胜比赛后，萨里很少说自身的一些问题，这也是令人失望的一点。

萨里改造切尔西是初见成效的，他自己本身也有一些自以为是掉以轻心的感觉，这一点球员身上也有。改变打法后其实是需要一段时间适应的，但是蓝军球员们适应的较快，但是板凳席上的多数球员却未必能适应，所以一旦轮换就可能出现问题。固定的打法和不做改变在英超是最为致命的，这一点上萨里是极其的自我，所以两场败仗就来了，不过按照萨里的个性是不会改变的，所以作为蓝军的支持者只能平常心，看着随后的魔鬼赛程中萨里如何应变和适应，本赛季夺冠的想法就罢了。

处子赛季需要交学费，阵容厚度不足，这些都是摆在萨里面前的问题，赛季初的出色战绩也是意外之喜，近期的比赛中问题暴露出来需要主帅去解决。本场比赛的两粒失球一次是克里斯滕森拦截未果，封堵也不及时导致的失球，小将在孔蒂时代是绝对的主力，本赛季出场的次数极其有限，这样的表现则是申请坐回板凳。第二粒失球则威廉犯错，他后场带球被抢断后送对手进攻机会，多尔蒂斜传助攻迪奥戈破门，后者射门的时候身边无人防守，蓝军防守漏人也很明显。

如果滕森犯错是因为久疏战阵的话，威廉的问题其实在上半场就已经很明显，他多次带球都不稳，半场就曾送对手进攻机会，萨里应该可以看到的。威廉之前就有粘球的习惯，本场比赛传球不快，停球也不够准，否则的话上半场率先进球的就不是奇克而是威廉。比赛刚开始他回撤后场接应持球后被对手放倒，随后接阿扎尔传球射门太正被挡出，同时威廉也被对手放倒。这次射门机会是极好的，只是威廉停球的位置不舒服，导致射门被扑，状态不佳的他其实应该是下半场第一个被调整的球员。

威廉表现不佳只是本场比赛的一个缩影，所以下半场及早换人是最为正确的事情，可惜萨里换人总是慢半拍，非得比分落后之后才迅速换人，只是可惜无论是佩刀、吉鲁还是科瓦契奇都没能力挽狂澜。特里退役让人们无比怀念切尔西当年的血性，穆帅现在在曼联很是困顿，他偶尔也会想起曾经由他打造的铁血蓝狮。第65分钟换人其实是有时间完成逆转的，但是很可惜长时间不败的切尔西居然一球难得，这其中的问题绝对不仅仅是态度，战术部署的针对性不足和血性气质的流失也是重要的原因。

逆转虽然惊险，但是足以论证一支球队的韧性，这些也正是目前这支切尔西所缺少的。作为首发中锋的莫拉塔2次射门0 射正，吉鲁替补登场是相同的数据，不过后者获得的机会绝对没有莫拉塔好。威廉在比赛中有3次射门1次射正，传1次威胁球，佩刀打了25分钟的比赛0射门。坎特打了77分钟的比赛有1次射门和传1次威胁球，3次过人，1次抢断，2次解围，54次传球，替换他登场的科瓦契奇只有1次过人和1次犯规以及22次传球，被当成替补奇兵的三大悍将都很无力。本赛季替补奇兵只有阿扎尔很给力，因为伤病得到保护，在他替补出战的比赛中都极其的高效。

三线作战的英超豪门日子都不好过，萨里也算是开启了交学费的模式，孔蒂曾因为两连败之后崛起豪取13连胜，周末若输给萨里口中最强的曼城的话，球队也要经历两连败的洗礼，就看这之后萨里能否纠错到位了。本赛季目标就是争夺第四，虽然败仗之后的蓝军依旧占据第四，但是那只是净胜球的优势，周末不胜曼城就将落入第五了。