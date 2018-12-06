



凌晨激战曼联2比2平阿森纳，这场比赛没有之前热刺对阵枪手的比赛好看，其中还存在一些错判和失误。德赫亚近期表现不稳，本场曼联的第一粒失球就是他脱球失误导致的。阿森纳的第一粒失球则有点冤，埃雷拉越位传球助攻马夏尔扳平比分。这样的豪门对决的确是错漏的再现，因为下半场的两粒进球都是对手球员出错送礼，这场6分战的比赛的确是变味了。

本场的下半场两粒进球都是失误所致，阿森纳第二次领先是罗霍后场出错，居然将球传给拉卡泽特，更为不解的是随后倒地铲球反而送乌龙大礼。曼联的第二球也是阿森纳后卫利拉希纳茨送另类乌龙大礼，他在禁区内玩火，停球失误将球交给林加德，帮助后者扳平比分。两度的失误加起来可以出合集了，两位主帅也的确是叫苦不迭。

对于阿森纳来说在上轮主场4比2拿下热刺之后，客场拿到一场平局也是可以接受的，球队将不败场次延续到了20场。球队随后的两场比赛都是弱旅，球队还能延续超长的不败纪录，新帅埃梅里在近两场6分战后更是得到各方的支持和认同。穆帅在这场平局之后，联赛4轮不胜，战绩是3平1负，对手是曼城、水晶宫、南安普顿和阿森纳，这场比赛后本赛季也只能力求欧冠有所突破，联赛保住前四。

这场比赛后更令人担心的是曼联和穆帅，因为积分榜上曼联落到第8位，和榜首的曼城的分差多达18分，和第四的切尔西则有8分，争4同样需要竭力才有可能。除了目前的积分形势和队内的一些小矛盾是不利因素外，赛程上也比其他球队要难。红魔随后联赛主场迎战富勒姆，这是两位切尔西前任主帅的较量，拉涅利也会尽可能的阻截曼联。穆帅还需要为下周中欧冠客场对阵巴伦西亚的比赛分心，不过如果主帅不争取小组第一的话，这场比赛倒是可以让替补出战，因为对手已经出局。从赛程上的考虑穆帅一定选择欧冠客场留力，因为随后的联赛将客战利物浦，这场比赛对于曼联和穆帅都更为关键。

英超6强的形势中曼联的确是最为严峻的，穆帅所能做的就是群策群力，这个时候内部一点点不和都可能导致不胜的战绩持续下去。本场比赛博格巴和卢卡库以及马塔都被放在板凳上，这样的大战中场核心不上的确说明将帅之间的问题是存在的。博格巴在替补席一脸轻松的和队友闲聊也在揭示他并不在意目前的待遇，球队不胜或许也是他预料之中的事情。

马夏尔伤退可能无法出战随后的比赛，这一点也需要穆帅应对。本场比赛这员大将出场63分钟有2次射门都射正，打进1球，此外还有19次传球，1次解围和3次被犯规。卢卡库第63分钟替换受伤的马夏尔登场，但是比赛中他无射门，只有1次过人和3次传球的数据，表现也是比较低迷的。可以看出穆帅目前的难点其实很多，英超豪门球队中的一些锋霸效率低也是很普遍的。

曼联目前的伤病名单有点多，桑切斯、瓦伦西亚、阿什利扬、菲尔琼斯、卢克肖、林德洛夫都有伤病在身，接下来对阵利物浦的比赛有几人能复出还存在疑问。伤病情况曼联也是群雄中最多的，所以只质疑主帅的人们还是应该理性一些，不过曼联本赛季想脱困的话的确不容易，冬季引援或许可以缓解危机。

英超15轮战罢，6大豪门中进球数曼城最多，蓝月亮打进45球。失球数最多的却是曼联，本轮过后红魔丢了25球，只比排名倒数的四支球队的失球少。目前倒数第四的哈德斯丢了26球，降级区的三支球队分别丢了29球、32球、36球，所以曼联的防线的确够糟糕，也是最需要主帅整治的所在。

阿森纳本赛季先苦后甜，其中最得力的是下半场的顽强和高效率，所以双红会之后，也有一些言论指出枪手更具血性。枪手本赛季很少在上半场就领先对手，但是下半场却始终能决定胜果和力保不败战绩。这一点和曾经的切尔西也有一些相似，曾经的穆一期球队很多场比赛都是末尾一球小胜。

本场比赛两队数据相近，曼联射门10比9，射正7比4，浪费机会方面还是主队更多。其他数据方面曼联角球4比4，抢断15比12，越位2比3。拉什福德和近期状态火热的奥巴梅扬相比均有不足，拉什福德本场比赛2次射门全部射正，传2次威胁球。奥巴梅扬同样有2次射门都射正的数据，同样没能取得进球。两人的传球数是20比26，成功率是75.00%比92.31%，两人都没有参与本场的进球，也算是比较低迷的一战，因此本轮平局也是必然的。



