国际比赛日英格兰客场0比0逼平莫德里奇率队的克罗地亚，这样的赛果也算是满意的，只是拉什福德错失单刀球令人遗憾，否则英格兰还能从世界杯亚军手里拿到3分一雪前耻，因为世界杯期间两军对垒英格兰1比2不敌格子军团，没能跻身世界杯的决赛。如果本场赢球的话英格兰还能争夺小组第一的资格，这对小组形势也是有利好的，所以拉什福德被球迷指摘也是必然的。

巧合的是莫拉塔在西班牙4比1威尔士的比赛中也错失了单刀机会，所以这两位英超锋霸也成为赛后被讽刺的焦点。不同的是莫拉塔错失良机并不妨碍西班牙大胜，而拉什福德则令英格兰错失三分。

因为在欧洲国家联赛首轮比赛中英格兰主场1比2不敌西班牙，所以第二轮的比赛是要全力争胜的，这样的时候错失单刀的确是很可惜的。本场比赛双方数据对比是克罗地亚占优，格子军团射门9比5，射正3比2，角球2比4，越位3比2，双方都比较急于进球，所以越位次数较多，但是防守也都比较坚固，所以射门次数上不多。对于英格兰来说，第一是客战，第二之前还曾不敌这个对手，所以能获得单刀的机会也很不易，而错失机会的人则会成为罪人。

以往人们都会用英超赛程密集来作为借口，为效力第一联赛的国脚们申辩，不过今夏则多了一重困难，那就是世界杯期间也让球员们很疲惫，导致联赛中也出现了豪门球队频频爆冷的局面。值得一提的是英格兰和克罗地亚在世界杯之后的战绩都不佳，英格兰本轮比赛结束后近5场各项赛事只赢了一场，还是热身赛中小胜了瑞士。

克罗地亚也一样，热身赛中平了没有C罗的葡萄牙令人大跌眼镜，随后就是上一场比赛中0比6被西班牙虐杀，莫少在获得诸多荣誉之后好像失去了霸气，球队竭力也难求一胜，平局也是拉什福德送的，这一点也令人感到悲哀。相比之下克罗地亚比英格兰更有压力，所以本场比赛也是全力进攻，因此英格兰能顶住格子军团多方位的进攻也是不错的结果。

这场比赛开场克罗地亚就加强进攻，所幸的是英格兰防守到位没能让对手形成射门。英格兰门将得球后也选择直接开大脚找到沃克，后者传给中路的斯特林，末尾亨德森得球传中到禁区后点，可惜被对手门将没收。马奎尔随后抢断莫德里奇后再度给到亨德森，末尾斯特林挑传禁区被解围，马奎尔本场的表现很稳，屡屡抢断为球队赢得进攻的机会，可惜的是锋线上的球员效率不高。

拉什福德第一次得球后选择分球给队友，结果被对手踢出边线，英格兰这次边线球开出经过几人传接配合后由亨德森交给凯恩，后者造对手犯规赢得定位球机会，可惜这次定位球开的不好直接出了底线。上半场中段巴克利长传球找到拉什福德可惜越位在先，两者的默契度上还有一些不足。随后马奎尔再给拉什福德做球，后者被科瓦契奇放倒赢得前场定位球，这次机会沃克顶到但是未能破门。可以看出对手对于拉什福德是重点关照的，不给他拿球突破和射门的机会。

上半场后半段拉什福德拿球的机会增多，巴克利造定位球，队友快发定位球找拉什福德可惜没有接到，随后的定位球机会吊入禁区后点，但是拉什福德却再度处在越位的位置。半场结束前拉什福德再度被放倒，球队的角球机会也没能洞穿对手的球门。可以看出红魔锋霸是很努力，但是本场比赛却总是差了一点，而且多次陷入越位陷阱的确该有所改变才对。

下半场一上来拉什福德就有一次射门，可惜打偏了。随后沃克再给锋霸做球，拉什福德外围抽射被门将扑到，之后马奎尔就利用直塞球送拉什福德单刀机会，但是后者的推射却再度被门将没收。应该说下半场的这段时间是英格兰破门的良机，队友给予拉什福德进攻的机会的确不少，可惜一次次都错失了，所以球队平局也只能怪拉什福德，因为其他队友并没有获得相等的进攻机会。此后巴克利再给拉什福德传球，对手第一时间犯规送定位球，针对性的防守再度加强之后也限制了拉什福德威胁球门，所以球队也只能接受平局。