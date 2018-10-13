欧洲国家联赛比利时主场2比1拿下瑞士，卢卡库梅开二度，阿扎尔再度显露霸气，因为两粒进球都是他发起，并且利用自己的能力撕开瑞士兼顾的防线。更为重要的是比赛中他显得游刃有余，在德布劳内缺席的情况下球队绝杀瑞士的确证明扎球王的高效率。赛后多数人认为阿扎尔本赛季有望刷新各项个人纪录，这其中也包括国家队的表现。

比利时在今夏的世界杯中只是不敌最终夺冠的法国队，球队进攻端的威力和核心球员的表现都给人们留下了深刻的印象。世界杯后一些国家队都处于低迷期，就连世界杯亚军克罗地亚近期两战都只能接受1平1负的糟糕战绩，但是比利时却保持着强势的状态，这和球队核心球员的状态稳定相关。

虽然曼联本赛季战绩不佳，但是卢卡库国家队的表现却一直延续着强势的效率，这和队友给予他的支持也是相关的。近16场国家队比赛中小魔兽贡献18粒进球，这一数据也令同位置的国脚们羡慕，加上本轮比赛的两粒进球，卢卡库的进球数达到20球，接下来还可能将这样的优势面延续到联赛的比赛中。切尔西本赛季各项赛事保持不败，联赛位居第二位，阿扎尔的贡献是最大的，国家队层面他近26场比赛贡献13球，此外还送出13次助攻，一己之力就能造26粒进球的确是比利时的绝对功臣，本场比赛参与两粒进球，如果加上这样的制造进球，扎球王的数据会更惊人。

本场比赛比利时射门19比15，射正7比5，角球5比3，整体表现都优于对手，而且在对手严防的情况下打得也很耐心，此外就是被追平比分后也显得心中有数，并没有因为焦躁而出现错误，因此对手只能接受被绝杀的结果。

比利时本场的进球是在第58分钟产生，当时阿扎尔和默滕斯传球配合后交给穆尼耶，后者横传球助攻卢卡库先拔头筹。在对手定位球扳平比分之后，还是阿扎尔脚后跟妙传给卢卡库，后者和默滕斯踢墙配合后形成单刀机会，小魔兽没有如拉什福德和莫拉塔一样错失单刀球，他的这粒进球也帮助球队锁定了胜局。可以看出即便在被扳平比分的情况下，阿扎尔还是能轻松的利用一次传球撕开对手的防线，直接给进攻球员制造射门良机，这样的核心的确是球队致胜的关键。值得一提的是在本赛季切尔西的比赛中，阿扎尔和吉鲁总会用脚后跟传球欺骗对手获得破门良机，所以国家队的比赛中也是屡试不爽。

这场比赛还颇具含金量，因为瑞士此外曾在主场6比0拿下冰岛，球队的表现也是极其强势的，而能在弱势酣胜之后力挫对手也证明比利时的实力略胜一筹。瑞士方面沙奇里的作用还是很关键的，只是在阿扎尔的面前就显得无力，因为他没能凭借一己之力扭转乾坤。

阿扎尔本场的关键不仅仅只是制造了这两粒进球，比赛中还曾送出不少机会，只可惜被队友错失了。比赛开始阶段双方都更注重防守，所以都没能获得很好的进攻机会，直到上半场中段阿扎尔在左路直接传到禁区点球点附近，可惜的是卢卡库没有拿到球，对手化解了这次危机。对手也想掐断左路和卢卡库的连线，因为谁都清楚一旦连接起来形成的威力有多大。即便如此阿扎尔上半场还是先后给对手送出3次射门机会，可惜蒂莱曼斯和默滕斯都没能打破僵局。