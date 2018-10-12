凌晨法国队2比2冰岛的确再现了黑马的锐度，如果不是替补登场的姆巴佩连造两球，法国队很可能输给这匹成色最足的黑马。虽然这场是热身赛，但是输球也是世界杯冠军队所不愿意接受的。值得一提的是本场比赛法国队也是尽谴主力，但是开场阶段却屡屡错失良机，这才导致先后两度失球，不过姆巴佩下半场登场也是末尾救主的功臣，全队上下的确需要好好反思。

全场比赛法国队射门20比16，射正却是6比9，控球率68%比32%，角球6比8，越位4比1，扑救7比5。

热身赛中球员们的心态也是一个很重要的点，过于放松则可能导致进攻机会错失，加之冰岛队近期的战绩也不好，所以法国队也有轻敌的嫌疑。格列兹曼开场不久就出现传球失误的情况，托万不仅仅传球失误，起脚射门也打了高射炮，而且不是一次错失好机会。因为对手密集防守做的很好，所以缺乏耐心的法国队多次尝试远射，所以命中率不高也是很正常的。

法国队的进攻端无力，防守也出现错漏，芬博阿松倒三角回敲就助攻比亚尔纳松轻松得手，很明显上半场的冰岛绝对是完胜法国队的。比分落后的情况下法国队寄望的是定位球和长传球直接找射门机会，但是很显然这样的效果并不好，格列兹曼的两次定位球开出都没能形成威胁，冰岛还设置了越位陷阱让法国队更为着急。

中场调整一直是法国队的利器，但是本场比赛则是冰岛更坚决，下半场上来球队并不保守，而是加强了进攻，法国队的托万则还是继续利用远射试自己的运气。登贝莱的确是各种传中球给队友送射门机会，但是对手门将却能逐一化解，格列兹曼这段时间体验了屡射不进的感觉。冰岛的第二粒进球是角球机会，为数不多的角球却令阿纳松头球命中，法国队防线上的问题更大一些。吉鲁作为首发球员，但是并没有获得多少威胁球门的机会，基本是给队友做球，只是托万浪费了很多机会。

本场比赛德尚的换人也很果断，半场他用祖玛换下了瓦拉内，丢了第二球之后则连续更换2人，勒马尔换下了浪费机会的托万，姆巴佩换下格列兹曼，这两换人是见到了效果的。随后不久主帅又用恩东贝莱换下了博格巴，帕耶换下了登贝莱，不过因为正赛只有3个换人名额，所以相比下来前三个换人的效果更有意义。

姆巴佩登场后就和吉鲁做配合，随后恩东贝莱直传球交给吉鲁，但是后者却被对手绊倒赢得定位球，勒马尔随后形成射门机会，后者随后给姆巴佩射门机会，对手门将化解险情。这段时间法国队对于球门的威胁更多也更接近破门，所以对手也在不断的进行换人调整。

即便对手紧急调整，但是还是没防住姆巴佩的射门，虽然这粒进球被吹了越位，但是短时间内的进攻威胁的确加大了，这就证明换人起了效果，姆巴佩在进攻端的作用更多。随后角球和定位球增多，运动战就有了斩获，当时恩东贝莱抢断后直接传中助攻姆巴佩射门被扑，随后对手送出了乌龙大礼。末尾在进攻压力下冰岛又送点球，姆巴佩则操刀命中，这场比赛的他有不怒而威的感觉，对手的错漏就是因为防守压力不断增加之后忙中出错了。

法国队想要在未来再度斩获冠军，年轻球员的成长是重中之重。此外夺冠后求变也是必要的，因为一成不变的话会被防死，本场比赛冰岛用半场比赛促使法国队变化也令对手受益良多。冰岛是无数次赢得了尊重的球队，面对强队总能有锐利的一面，冰岛的特点还是在持续着，这一点对于球队随后的任何对手都是利好的。