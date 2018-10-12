近期那不勒斯主席公开表示了对现任切尔西主帅萨里的不满，并认为对方将自己当提款机了，入主切尔西是为了更多的金钱，而放弃了此前承诺执教那不勒斯多年的许诺。不过这和此前一些消息不同，因为萨里得知安切洛蒂将执教那不勒斯是在电视上，还有一种被欺骗的感觉，所以那不勒斯主席的责备言辞也是打上问号的。

那不勒斯主席德劳伦蒂斯对目前的主帅安切洛蒂很满意，并且相信安帅会执教6年，由此可见他是很希望一名主帅长期执教球队的，因为只有这样才可能触及意甲冠军奖杯，而换帅的话则可能还得等待数年。萨里和切尔西之间的传闻或许让那不勒斯主席很不安，所以才做出了换帅的决定，并且没有第一时间告知萨里，这显然是玩手段的感觉。

萨里执教那不勒斯的三个赛季战绩都好于此前，而且对于尤文图斯的威胁也是很明显的，同时也让意甲冠军争夺更为激烈。此外他对于那不勒斯的锻造和改进也是到位的，球队更为稳健才能保证球队长期立足于联赛前列，继而保持每个赛季对于冠军的争夺。其实做到这些并不容易，只是当功勋离开，很多人都忘记了他对于球队的贡献。

2015/16赛季那不勒斯排名意甲第二，和最终夺冠的尤文有9分差距，联赛战绩是25胜7平6负，打进80球，失32球，进球数比尤文多5球，失球数多12球。2016/17赛季那不勒斯最终位列第三，和第二的罗马只有1分之差，和榜首的尤文有5分差距，很明显次赛季缩小了冠军球队的分差。当赛季的联赛战绩是26胜8平4负，平局增多，但是败仗比上赛季少了3场。球队打进94球失39球，进球数比尤文多23球，失球数多12球，可以看出攻防两端都有精进，这个赛季也有很多精彩的比赛。

2017/18赛季那不勒斯最终位列意甲第二位，和尤文只有4个积分的差距，也是最接近夺冠的赛季。当赛季的战绩是28胜，7平3负，战绩提高的同时打进77球，失29球，失球数较之上赛季锐减10球，加固防线很明显。虽然欧冠没有走得更远，但是萨里却赢得了对手主帅瓜迪奥拉的欣赏，乃至入主切尔西之后的本赛季强强对话中，萨里都赢得了对手的认同，切尔西打出赏心悦目的比赛的确令人称奇。

安帅是有绝对实力的，且在意甲获得过成功，斩获2座欧冠奖杯也让意甲的诸多豪门很是羡慕，所以那不勒斯纳入这样的名帅也有利于欧冠的战绩。目前的那不勒斯8轮联赛积18分，战绩是6胜2负，欧冠首轮客场0比0贝尔格莱德红星，次轮主场1比0利物浦，这一战的确是力挽狂澜的一战，赢球也让那不勒斯主席很满意。不过他近期谴责前任主帅的确有点小家子气，所幸的是安切洛蒂容忍量很大，不会如萨里一样忍受了一些不想忍的对待。

目前的切尔西保持着三线作战的不败战绩，联赛6胜2平，欧联杯两连胜，联赛杯淘汰了利物浦。联赛位列第二位，8轮联赛打进18球，失5球，第一位的曼城打进21球，失3球，两队相同积分，只是因为净胜球关系论排名。可以看出萨里英超的处子赛季的战绩是不错的，只是因为目前的锋霸莫拉塔还没能全面爆发，所以球队依旧需要等待锋线多点开花，不过阿扎尔的惊艳已经证明萨里的能力，可以在任何难题中找到解决的办法也是萨里的优势。

如果莫拉塔无法在本赛季爆发的话，切尔西的确该继续启用引进伊瓜因的工作，因为他萨里的战术体系中可以更为完美的展示自己进攻端的威力。在英超争4都异常激烈的情况下，萨里的确是最为适合蓝军的主帅，因为只要有欧冠资格能握在手中，球队的压力和持续争冠都可能收获心中想要的结果。明夏对于切尔西来说也是一个考验，如果阿扎尔选择离开的话，萨里还需要发挥当年伊瓜因离队的情况下帮助球队稳定度过难关的能力。

那不勒斯主席的一些话的确可以看出他对于萨里的不舍，不过这个世界上又有多少教练可以拒绝阿布的橄榄枝。切尔西崛起至今所创造的奇迹和战绩都会成为吸引名帅入主的最重要因素，因为掌控这样的球队就可以制造自己执教生涯的辉煌，再加上英超的激励和残酷也是有胆识的教练向往的所在，所以萨里来到英超绝对不只是为了金钱。



