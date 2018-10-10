本赛季在英超最为出色的当属阿扎尔，不过对于切尔西的支持者来说更关心他是否和切尔西续约，同时也会关注外媒体的消息，从中判断扎球王是否或笃定的选择在明夏加盟皇马。虽然阿扎尔表示自己不会和库尔图瓦一样不顾及俱乐部的利益，但是却又公开表示加盟皇马是年少时期的梦想，这也是在变相的促使皇马给予回应。近期的消息显示西甲豪门冬季不会选择纳入阿扎尔，更多的目标还是埃里克森和内马尔，而如果动用了大笔资金纳入内球王，那么明夏是够豪购比利时队长也是一个问号。

皇马目前的战绩不佳，这也让俱乐部会加速引援攻略，起码球队要保证本赛季的成绩，否则会成为大众的笑柄。因为俱乐部错误的送走了C罗导致本赛季可能四大皆空，起码目前新帅对于球队的把控是不到位的，也让球迷们担心。皇马纳入埃里克森是想让他在未来替代莫德里奇，但是皇马对内马尔的想法是最为强烈的，冬窗还会继续努力争取。不过战绩不佳也有利好，那就是加快引援的计划，以皇马目前的阵容如果纳入内马尔和阿扎尔的话的确再造了豪华的阵容，两大球星将带领目前的逐渐成熟的年轻阵容开启新的时代。

不过对于皇马来说传闻中的这些球员纳入哪一位都不易，内马尔有更多的顾虑，大巴黎不差钱，内马尔重返西甲也将与巴萨为敌，这些都可能导致巴黎人推迟重返西甲的决定。姆巴佩虽然炙手可热，但是毕竟年轻，他还不足以挑起大梁。埃里克森如果加盟可能帮助球队增加进攻端的效率，领军人物还是无法担当得起的。阿扎尔能力和内心所向都更适合皇马，只是高额的资金或许是皇马犹豫的，不过一旦错过机会的话，将可能是皇马和阿扎尔的遗憾，不过切尔西球迷却乐意看到这样的结果。

阿扎尔本赛季强势效率的确吸引了更多的目光，对于他职业生涯也有了更高的预测，所以皇马本不该错过的，只是目前的主帅已经不是齐达内，所以这笔交易还需要高层最终拍板。阿扎尔推迟了和切尔西的续约谈判就是还在期待更早的得到皇马的回应，而球场上的高效率也是在宣告着什么。

C罗是2009年6月加盟皇马的，当时24岁。贝尔是2103年9月1日加盟皇马，同样是24岁。罗本是2007年加盟银河战舰，当时23岁。欧文是2004年8月14日加盟皇马，当时25岁。可以看出皇马纳入英超球员的年龄都比较小，而目前已经27岁的阿扎尔年龄要大一些，但是实力上会更为突出，他是可以扛起一支球的球员，而且乐于给队友制造机会，这一点也是皇马目前所需。

今年的切尔西有一些传闻是老板阿布有可能卖掉球队，这个很可能是臆测，但是或多或少的也会造成一些不利面。俱乐部曾向阿扎尔提供了30万周薪的续约合同，但是结果是推迟谈判，所以目前的切尔西很被动，一切都要看皇马的意思，如果对方一直拖延的话，也会让切尔西和阿扎尔都承受等待的苦恼。

目前的主帅萨里势必会更关心本赛季的战绩，但是过于依赖阿扎尔的话，一旦明夏后者离开，球队的战绩则难以保证，所以冬季引援也还需要做一些进补，以防备新帅次赛季遭遇更多的压力，切尔西的确不想再换帅了，所以未雨绸缪是必须的。



