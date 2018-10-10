上赛季的利物浦三大核心球员都有惊艳的表现，所以欧冠才能杀到决赛。本赛季利物浦问题较多，但是后防线的表现却是被人们认同的。克洛普纳入范迪克的确让球队防线加固，这位悍将也祭出不俗的表现，但是对阵曼城一战关键时刻送点球的确是大脑短路了，如果不是马赫雷斯罚丢点球，利物浦就要接受一场败仗了。虽然这位大将赛后表现在英超夺冠虐菜能力更为重要，但是6分战如果都输球活不胜的话，赛季末极其可能会因为这些比赛而错失冠军。

上赛季利物浦和曼城的积分差距是25分，所以指望虐菜能力强的确很难夺冠，因为曼城同样具备擒拿弱旅的能力。本赛季曼城对阵弱旅的几场比赛都大比分赢球，所以现在比第二位的切尔西多5个净胜球，利物浦则比曼城少6个净胜球。

范迪克是今年1月加盟利物浦的，本赛季也更为稳健，但是并不是绝对的完美，尤其是在强强对话中的表现是有瑕疵的。回看利物浦本赛季的赛程，球队开局几场比赛都是对阵中下游球队，所以防线上遭遇的考验也不及其他豪门球队。利物浦4比0西汉姆的比赛，红军射门18比5，射正8比2，对手给球队的威胁不大，球队第19分钟就洞穿了对手的球队，半场就2球领先，防线的压力也因此减轻了。范迪克这场比赛有3次解围，1次被犯规，1次抢断成功。

在2比0水晶宫的比赛中，利物浦射门16比8，射正6比2，红军半场命中点球打破僵局，末尾马内单刀球破门锁定胜局。值得一提的是第二粒进球和范迪克有关，他头球解围给队友送出反击机会，萨拉赫助攻马内破门。范迪克在这场比赛中有2次抢断成功，8次解围，1次犯规，这场比赛范迪克的确是关键一员。

利物浦1比0布莱顿的比赛中，球队射门22比6，射正8比2，虐菜的能力的确延续了，不过只是1球小胜也证明对手的防守是有效的限制了利物浦三大进攻火力的威胁，所以仅仅有萨拉赫打进1球。这场比赛范迪克有117次传球传准108次，这个数据很惊人，比之前的比赛多出很多，其他数据上还有2次过人，1次抢断。

范迪克犯错的比赛是球队2比1拿下莱斯特城，或许是因为球队2球领先对手，所以下半场第63分钟范迪克回传球给门将阿利松，导致后者解围失误被伊赫纳乔抢断后助攻加扎尔扳回一城。因为球队最终拿下了比赛，所以这个小错漏和无默契还是被人们遗忘了，而且门将的错误更多一些。这场比赛范迪克也是很忙碌的，全场比赛有11次解围，2次犯规和1次被犯规。

利物浦本赛季第一次遭遇强强对话是2比1拿下热刺的比赛，球队先攻入两球，范迪克也曾接队友开出的任意球头球攻门威胁对手，比赛中也很稳健。热刺的进球是第92分钟利用角球机会破门的，红军定位球防守还是有漏洞的。和之前的对手相比，对阵热刺一战的防守是有难度的，范迪克这场比赛有2次射门，1次抢断，5次解围，3次犯规，1次被犯规。

在球队3比0拿下南安普顿的比赛中，半场就3球领先的情况下，范迪克下半场上来不久就因伤被戈麦斯换下，半场比赛的个人数据是2次抢断成功，2次解围，1次被犯规。1比1末尾逼平切尔西的比赛中，利物浦射门13比10，射正6比4，但是斯图里奇的进球的确是拼命一搏才命中的，因为那个时候替补出场的锋霸已经别无选择，而且他对于曾经效力过的球队也是比较了解的。这场比赛范迪克有8次解围，2次抢断1次成功，1次被犯规，的确比较忙碌。对阵曼城的比赛中除了送对手点球外，还有1次抢断，5次解围，2次犯规和1次被犯规。

综上所述可以看出范迪克在对阵强队的时候会偶尔犯错，不过因为点球最终没能导致球队输球，也起到了警醒的作用，所以随后的比赛中范迪克也有可能祭出更为关键的发挥。利物浦本赛季想夺冠绝对不止是虐菜给力，更多的还是要拿下争冠集团的球队才能触及奖杯。



