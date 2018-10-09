切尔西客场3比0拿下南安普顿，巴克利传射建功成为赛后热点，破铁桶阵最为重要的就是第一粒进球，所以巴克利助攻阿扎尔的传球的确很关键，当时他前场抢断后直接送妙传，这一点也令人惊喜。巴克利加盟切尔西也废了一些周折，加盟在即突然反悔，随后伤愈后才如愿加盟，伤病后还没到最佳状态让他游离在首发名单之外，直到萨里入主才将这位发挥积蓄了很多能量的大将纳入首发阵容中，可谓是苦尽甘来。事实证明萨里的选择是正确的，巴克利的确胜任首发阵容，即便是没有进球和助攻前也有稳健的表现。

因为巴克利没有入选今夏的英格兰大名单，所以新赛季开启前球队的热身赛得到了多场比赛的历练。切尔西首场热身赛1球小胜弱旅的比赛中，他先是接小法直传球起脚射门敲山震虎，随后又送莫拉塔单刀球机会，虽然后者没能把握住这次良机，但是在主帅心目中巴克利是有实力的。下半场巴克利还曾有一次射门击中了立柱，可以说悍将这场比赛给主帅留下了深刻的印象。

随后对阵国米的比赛中巴克利开场不久一脚射门威胁球门，随后给奥多伊做球形成一次射门，不过这场比赛他只打了半场比赛，表现中规中矩。随后对阵阿森纳的比赛中巴克利打了78分钟的比赛，三场热身赛三次先发，可以看出萨里对于巴克利的信任和喜欢。随后社区盾对阵曼城的比赛巴克利依旧打满全场，比赛中他曾给奥多伊送射门机会，可惜队友射门被曼城门将化解，末尾一次反击机会，巴克利传中给亚布拉罕射门机会没能破门，非全主力阵容的切尔西只能遗憾落败。

巴克利唯一没首发的比赛是切尔西对阵里昂的比赛，他在第59分钟换下奇克，但是这不妨碍联赛首轮继续首发出战。在球队3比0哈德斯的比赛中，球队祭出了除了阿扎尔之外的主力阵容，当坎特先进一球之后，巴克利脚后跟传球给阿隆索，后者造点球帮助若日尼奥打进加盟切尔西的第一粒进球，巴克利的功劳不可忽略。可以在上半场2比0领先对手，基本就是拿下了比赛，所以这场比赛的巴克利没有辜负主帅的信任。

随后蓝军3比2阿森纳的比赛中巴克利打了60分钟的比赛，上半场接坎特传球形成射门，下半场在对手半瓶比分后巴克利利用个人能力强突后射门，可惜被切赫扑出。巴克利在球队随后2比1纽卡的比赛替补出场打了11分钟的比赛，科瓦契奇获得首发的机会，萨里也是在进行更多的尝试。随后切尔西2比0伯恩茅斯的比赛巴克利没能获得出场机会，4比1卡迪夫城的比赛中巴克利下半场替补受伤的科瓦契奇登场，表现比较稳健，只是在进攻端没有关键的贡献。

不过几场比赛没有获得首发机会，并不是被弃用了，欧联杯的比赛中巴克利再度获得首发机会，开场7分钟巴克利就用直传助攻威廉单刀破门，下半场还给佩德罗送出射门的机会，因为这场比赛也是1比0小胜塞萨洛尼基，所以这次助攻功劳很大。

随后切尔西0比0西汉姆，科瓦契奇获得首发，巴克利下半场第79分钟登场，联赛杯2比1利物浦巴克利获得首发，开场接小法传球形成射门，下半场第79分钟阿扎尔利用任意球机会传中，巴克利头球攻门扳平比分，末尾阿扎尔绝杀了对手，这场比赛悍将再证实力。巧合的是联赛再战利物浦，科瓦契奇再度首发，巴克利第81分钟登场，球队被利物浦末尾进球只能接受1比1的平局。

但是巴克利依旧在筛选中屹立不倒，持续受到新帅的重用。。

欧联杯第二轮比赛巴克利第66分钟登场，刚上场就形成一脚攻门，第70分钟威廉助攻莫拉塔破门，此后阿扎尔任意球传中，巴克利头球击中横梁，两人的化学效应是很明显的，因为这不是第一次两人连线威胁对手球门了。加上上轮联赛传射建功，巴克利的确是球队的关键先生，科瓦契奇是租借，随后可能离开，所以切尔西还需要更为倚重巴克利。

在俱乐部表现出色，巴克利还可能得到英格兰主帅的征召，这对于他提升实力也有帮助。



