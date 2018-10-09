



曼城客场0比0平利物浦之后，关于本赛季英超冠军的讨论依旧是热门话题，多数人是看好三强争霸的，但是连胜的阿森纳同样有机会。不过讨论中也有不同的看法，近期英超名宿阿兰希勒就认为本赛季英超冠军是曼城和利物浦之争，其他球队则很难夺冠。不明白这位名宿为什么忽略了目前保持各项赛季不败的切尔西，目前蓝军可是位居联赛第二的位置，以净胜球优势力压利物浦于身后。

事实上目前的积分榜，榜首球队并没有拉开分差，即便是目前排名第8位的曼联和榜首的分差也只有7分，和排名第四的阿森纳也只有5分差距。赛季不到10轮，这样的分差随时都可能追赶上来，所以这位名宿的判断明显是太自以为是了。

阿森纳开季连败，但是目前已经豪取联赛的6连胜位居第四，热刺和枪手同分排在其后，凯恩本赛季不及上赛季高效，球队夏季没有引援也是战绩没预期好的主因。穆帅的曼联刚结束4场不胜的低迷战绩，不被看好也是必然的，但是被名宿看好的利物浦同样在三线作战的情况下4场不胜，却被认为是唯一和曼城争冠的球队，这的确是太过于滑稽的论调了。

对阵曼城一战利物浦险些就输了，如果不是马赫雷斯和队友争主罚点球的话，克洛普的球队近4场比赛的战绩就将是1平3负了。对于利物浦来说更为严重的是萨拉赫和菲尔米诺以及马内都陷入了低迷期，鲜有惊艳的表现，这样的利物浦能拿到前四就不易了。

这场英超榜首大战的数据显示曼城射门6比7，射正2比2，角球6比2，越位5比2，客场作战的难度是有的，但是一些数据还是优于主场作战的利物浦，这同样说明主队本场比赛表现一般。曼城队内大将德布劳内本场没有出战，依旧处于伤病后的恢复期，而利物浦则是全主力出战，所以从这场比赛中可以看出利物浦不及上赛季强势。加上此前两次对阵切尔西1平1负，这样的利物浦何来冠军相。

曼城目前被看好是本赛季夺冠热门是有很多原因的，曼联内乱不断，但是瓜氏曼城却始终团结。即便在对阵利物浦的比赛中出现了争主罚点球的事情，而且马赫雷斯争来的机会还罚丢了，但是瓜帅却在赛后表示是自己这样安排的，这明显有欺骗大众的嫌疑，主帅为的是更衣室和谐，也不想给马赫雷斯更多的压力。

如果是赛前主罚点球人选有变动，热苏斯为什么会不知道，知道的话又为何第一时间站在点球点的位置。从比赛过程中可以看出是马赫雷斯想主罚才和队友争取的，而瓜帅却在赛后打马虎眼。不过即便如此热苏斯也在赛后支持了主帅的决定，这样做也平息了这次风波，希望曼城不会因为这场比赛3分变1分而失去联赛冠军就好，否则还可能再被拿出来说事。

从这场强强对话中看两队的表现其实是各有利弊，一场平局后两强和切尔西同积分位列前三是不错，不过利物浦此后要是再失分则可能被拉大分差，球队早早解决三核无力是第一位的。对阵曼城一战萨拉赫，菲尔米诺出场72分钟没有射门，萨拉赫3次射门1次射正，马内打满全场也没射门，三核没有穿1次威胁球，这个更令人吃惊。

曼城错失这3分的确是很遗憾的，但是能在客场拿分也算是走出了此前的阴霾，毕竟上赛季曾在这个场地输了两场比赛，所以平局也能帮助球队恢复自信。倘若欧足联本赛季再度在欧冠淘汰赛中让曼城遭遇利物浦，球队也不至于被对手连续淘汰。上赛季曼城就是因为没过了利物浦这一关才过早出局，否则欧冠赛场还可能走得更远。



