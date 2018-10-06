本周末利物浦主场迎战曼城的榜首大战是焦点，萨拉赫能否重拾霸气是个问号，阿奎罗能否延续强势效率也是比赛的一大看点，还有就是已经开始训练的德布劳内能否进入大名单。当然两强相争最大的看点还是两位主帅的排兵布阵，因为上赛季瓜帅曾三次败给克洛普，所以本场也可能是瓜帅的复仇之战。

瓜帅入主英超的处子赛季首战利物浦是0比1不敌对手，当时球队客场作战，此后回到主场1比1平红军，所以初入英超的瓜迪奥拉对阵利物浦一胜难求，这样的赛果的确令他很郁闷。不过因为克洛普比瓜迪奥拉先到英超执教，所以这两场比赛没有取胜也是可以理解的。不过当赛季积分榜的最后排名曼城积78分排名第三，利物浦积76分排名第四，战绩上还是曼城更好，欧冠赛场瓜帅处子赛季止步1/8决赛。

上赛季曼城联赛百分夺冠，利物浦积75分位居第四，联赛的表现还是瓜帅更佳，不过利物浦则是欧冠最佳，因为红军杀入决赛是英超球队中战绩最好的。上赛季联赛中克洛普的球队首次对阵曼城客场0比5惨败之后，回到主场就4比3力擒对手，且在欧冠1/4决赛的两回合比赛中以3比0和2比1的比分淘汰曼城，这其中主场更是3球零封了瓜帅的球队，这三场比赛也成为了瓜帅上赛季的耻辱之战。值得一提的是曼城上赛季不胜的比赛只有11场，战绩是4平7负，三场败仗都是利物浦所赐，其余两场欧冠的比赛都是在已经无忧的情况下派遣替补出战才爆冷输球的，所以对于瓜帅来说本赛季复仇利物浦是第一位的。

因为两位主帅在英超之前曾在德甲有过交手，所以曾经的战绩也能揭示两位名帅的高低。有趣的是在2013/2014赛季瓜帅初入德甲，多特蒙德在瓜帅的处子战中4比2拿下拜仁，克洛普算是给瓜迪奥拉一个下马威。但是当赛季第二次交战时，拜仁3比0零封了多特蒙德算是回敬了对手。

两位名帅还曾2013/2014赛季德国杯决赛中相遇，拜仁2比0拿下多特之后，瓜帅带给拜仁两座冠军奖杯。不过随后的2014/2015赛季，两强在德国超级杯中再度交手，多特蒙德2比0拿下拜仁一雪前耻，此外在德国杯的半决赛中多特蒙德点球大战拿下拜仁。只是两队当赛季在联赛中两交手都是拜仁赢球，克洛普更是在多特蒙德主场输给拜仁一周后离开了球队。可以看出两位名帅对垒各有胜负，只是克洛普挥别一手打造的大黄蜂的确更为悲情，如果没有瓜迪奥拉的完虐或许这样的悲剧不会发生。

两位主帅英超的交战目前还是克洛普有优势，但是在冠军奖杯上红军没有斩获，这一点也是克洛普深感遗憾的点。目前两队在本赛季的积分榜上同积19分排名第一和第二位，利物浦只是因为净胜球比对手少6球而屈居第二，所以本场比赛克洛普的球队也想拿下对手重新回到第一的位置。

曼城本赛季7场联赛打进21球，只失3球，进攻端的优势更为明显。利物浦打进15球，也只丢了3球，萨拉赫、马内以及菲尔米诺的低迷是进球数少于曼城的主因，尤其是萨拉赫的低效更令利物浦的支持者担心，所以本场比赛埃及人的表现也是关键。近三场比赛利物浦不胜，萨拉赫无进球也无助攻，球队打进2球失4球，进球功臣都是斯图里奇。周中的欧冠客场对阵那不勒斯的比赛中，红军被对手1球零封，克洛普的球队正处于低迷期，这的确便于瓜帅复仇。