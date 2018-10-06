英超本周末再度开打前有一个劲爆的消息传出，曼联主帅会在本轮比赛结束后下课，而且无论输赢都会离开，这无疑是惊人的消息，如果属实也会为穆帅感到惋惜。因为从爵爷离开曼联之后，两位继任者都没有给红魔带来冠军，穆帅入主后拥有一座欧联杯的冠军，但是依旧难以长留曼联，齐达内又曾公开表示没有和曼联取得联系，这样的话穆帅离开之后谁来执掌曼联的教鞭，这显然是藏有隐忧的。

从以往英超换帅的事件来看，中途下课基本都是助教替代，或临时找人来顶替，下赛季还需重新引名帅注入，而这些临时替代的主帅未必能给球队拿到下赛季欧冠资格，这的确是令曼联的支持者担心的。不过切尔西多次令主帅下课，但是格兰特、希丁克以及迪马特奥都制造了神奇，前者带领球队杀入欧冠决赛，希丁克两次来救火的战绩都不错，迪马特奥更是神奇的带给切尔西唯一一一座欧冠奖杯，或许曼联也想有这样的神奇，只是从目前来看这个人选是个问号。

本轮联赛曼联将在主场迎战纽卡希尔，这个对手的主帅是当年利物浦主帅贝尼特斯，上赛季贝帅带领球队的战绩不错，但是本赛季球队却很低迷。纽卡8场比赛的战绩是2平6负，联赛杯客场1比3诺丁汉森林，联赛7轮2平5负，两场平局都是0比0平水晶宫和加迪夫城，败仗则是1比2先后不敌热刺、切尔西、曼城和阿森纳，连续四轮都对阵争冠集团的球队的确是魔鬼赛程，贝尼特斯一胜难求也是有理由的。

上轮联赛纽卡主场0比2不敌莱斯特城，狐狸城本赛季前7轮联赛的战绩是4胜3负，整体发挥的确优于纽卡，只是被零封更揭示了纽卡攻防两端的问题。指望这样的球队在本轮客场从红魔身上拿分显然是不可能的，但是如果曼联的球员们想主帅更早的离开，倒是可能消极怠工的送对手一场平局。贝尼特斯因为战绩不佳同样处在悬崖边，本轮不胜也可能无法坚持下去，因此也会竭力而战。

本轮开打前贝尼特斯认为目前的曼联并不好对付，这样说也是希望球队不要轻视对手，此外他还对目前的英超情况表达了自己的看法，他指出英超排名靠前的都是大笔投入资金买人的球队，这样的战绩是必然的，而没有纳入更为新鲜血液的球队则排名靠后，贝帅言外之意是纽卡和曼联的投入没有其他四强多，不过他忽略了今夏没有引援的热刺，目前该队排名联赛第4位，和切尔西积分差距也只有2分，所以这样的说词并不会被更多人认同。

目前的纽卡排名倒数第三位，的确需要一场胜仗提升士气了。事实上俱乐部也在为这场对阵曼联的比赛做足准备工作，因为纽卡老板阿什利在赛前和全队共进晚餐，这样做的确是激励球队的一种行为，同时也是对主帅的支持，搜易全队也有可能在周末从曼联身上拿分。

和纽卡高层相比，曼联高层和主帅的分歧也是很明显的，也不可能在这场比赛前做什么工作，所以一切都需要从比赛中找到结果。因为欧联杯闷平瓦伦西亚的比赛中看台上出现了嘘声，这也证明部分球迷也不满主帅和球队的工作和战绩，所以曼联高层可能因此决定了主帅的去留。

因为切尔西是换帅最为频繁的球队，很多豪门球队都认为这样做有点过分，不过关乎球队的前景还是可能中途送走主帅的，之前也有人认为曼联高层不下决定和需要给穆帅支付2000万英镑的分手费相关，毕竟这是一笔大数字，俱乐部高层还是会考虑到位的。

目前可能接替穆帅的是助教卡里克，人们并不能完全信任这位教练，因为联赛刚刚7轮战罢，并不是赛季后半程，所以曼联还是可能在近期找寻更适合球队的主帅。人们一直不明白为什么穆帅会在本周末下课，因为曼联的赛程随后是对阵切尔西和欧冠迎战尤文图斯，多数人认为曼联该给穆帅这两场比赛为己正名的机会，而事实上曼联做出这样的决定是有其他理由的。因为本周末联赛结束后是国家队比赛日，两周的时间曼联或许能找到更适合球队的主帅，起码是有时间做工作的，新帅继任士气也会提升，球队则有望拿下切尔西和尤文。