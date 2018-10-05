阿森纳客场3比0卡拉巴克的确是完胜，球队也取得了三线作战的8连胜，和其他英超豪门相比枪手本赛季的外战也很稳健。本场比赛主帅埃梅里轮换了多数球员，球队还能3球零封对手，主力球员也能很好的备战随后联赛客战富勒姆的比赛，可谓是一举两得。

卡拉巴克在欧战中曾先后对阵热刺和切尔西，多数是大比分输球，所以阿森纳替补酣胜也是必然的。本赛季英超豪门中的小妖也有不俗的表现，曼城的福登就有精彩的表现，他用事实证明自己是有潜力的球员，杯赛中的上佳的表现尤为突出。本场为阿森纳打进第二粒进球的洛维也是未来之星，毕竟他只有18岁，本轮还是客场作战，能进球的确说明他是有实力的，给他送出助攻的本赛季表现稳健的伊沃比。

本场比赛洛维打了65分钟的比赛，有4次射门1次射正打进1球，此外还传1次威胁球，3次过人，1次解围。本场的第二粒进球也是很精妙的，当时伊沃比传球，洛维拿球后突破到小禁区直接射门得分足够关键，因为下半场扩大分差也就等于定格了比赛，否则对手还有平局的可能就会更拼命。助攻小将打进处子球的伊沃比本场打了71分钟的比赛，传2次威胁球，送出1次助攻，7次过人，1次抢断，2次被犯规，这次助攻也是很及时的。

全场比赛阿森纳射门14比12，射正都是4次，控球率53%比47%，角球4比5，从数据上看对手也制造了不少的威胁，只是没能斩获进球而已，这一点和枪手防线的表现相关。其他数据显示阿森纳越位1比6，扑救4比1，卡拉巴赫的心态比较急切，或许是因为主场作战缘故，所以多次陷入了枪手制造的越位陷阱之中。此外阿森纳门将莱诺也成为最为忙碌的人，多次扑救力保球门不是也是这场胜仗的关键。

本场比赛阿森纳开场不久就进球是利用了角球机会，定位球破门的确是最佳也最容易的得分方式，客队和强队抢开局得手的比赛基本都会笑着离开。厄齐尔本场的下半场第65分钟替换建功的小将登场，阿森纳核心只传出1次威胁球和1次被犯规。拉卡泽特是在第71分钟替换伊沃比上场，这位大将有1次射门，送出1次助攻，传2次威胁球，主帅的意图也是让两人热热身，此外也能确保2比0的优势，很明显拉卡泽特的表现更好。

厄齐尔登场后接科拉希纳茨的分球，他选择突破后回传给队友，但是这次传球却被对手预判到位成功断球。这之后拉卡泽特登场，后者和队友传球配合后由贡多齐将球传给厄齐尔，不过这次多人配合的进攻并没能形成射门。随后拉卡泽特给贡多齐做球就助攻队友再度破门，短短的时间就送助攻的确是替补奇兵。比赛最后时刻拉卡泽特还给维尔贝克做球，可惜后者的推射打飞了。厄齐尔末尾得球回传给拉卡泽特，后者也形成1次射门，可惜被对手防守球员挡出。

对于阿森纳来说厄齐尔保持好的状态的确会有更多的利好，不过本场短时间的替补出战也不能完全展示自身的实力，所以厄齐尔的状态是否提升还需要在接下来的联赛中论证。因为周末联赛利物浦和曼城开战，所以给了阿森纳和切尔西追分的机会，因此伦敦双雄势必会全力博胜。



