凌晨欧冠热刺主场2比4不敌巴萨，利物浦则在客场0比1不敌那不勒斯，加上此前曼联爆冷平局和曼城险胜，英超四强欧冠的表现的确都不好。不过和利物浦被零封相比，热刺先失两球的情况下还能打进两球，最终落败也不是完败，而利物浦对阵并不强势的那不勒斯居然无进球，的确说明球队近期进攻端的疲软。

曼联近期4场不胜，球队和主帅都陷入了困境，而利物浦如果本周末联赛无法拿下曼城的话也将4场不胜，这的确是赛季初所无法预判到的结果。本赛季英超竞争更为激烈，在穆氏红魔不断爆冷的时候，多数球迷认为利物浦才是最有望和曼城争冠的球队。因为红军开局就豪取双线作战的7连胜，并且在4场比赛中零封对手，上赛季虐菜能力不足的情况完全解决，但是却不料新的问题暴露了出来，那就是遇强不强。

克洛普的利物浦是劫富济贫的高手，但是本赛季除了欧冠3比2险胜大巴黎、联赛2比1热刺之外，近期的三场强强对话都没有赢球，这说明球队进攻端的锐度减弱了，下半场也没有了曾经的血性。联赛杯1比2不敌切尔西，主场输球似乎让球队失去了信心，客场1比1逼平切尔西一战凭借的也是第86分钟出战的蓝军旧将斯图里奇的个人能力，就是那蛮不讲理的一脚远射洞穿了蓝军门将的十指关，但是这粒进球不能掩盖球队进攻端的无为。

客战那不勒斯克洛普依旧在第89分钟换上了斯图里奇，这比对阵切尔西的登场时间要晚了一些，很明显这柄利器多次使用就不灵了，毕竟两支球队的打法和阵容都不同，红军主帅也的确无法指望斯图里奇能连续两场都踢进一粒神仙球。全场比赛的数据更能揭示红军的无力，那不勒斯射门14比4，射正5比0，角球5比1，越位7比1，扑救0比4。零射正证明红军进攻球员的低迷，4次扑救则在证明门将阿利松的关键，否则红军可能惨败于那不勒斯的脚下。

利物浦在赛前被认为是客场龙，但是本场比赛的数据则证明红军不胜任这个称号了。本赛季欧冠首轮利物浦主场迎战大巴黎，数据显示利物浦射门17比9，射正7比5，小球13比1，扑救3比4，面对强大的法甲老大，利物浦在主场的表现还是很到位的。可对阵实力不及大巴黎的那不勒斯居然有如此低的数据的确令人无法理解，球队是被对手全面限制了，这的确不应该，也不该是一个萨拉赫低迷可以承担的败仗。

巧合的两队都在联赛中排名积分榜第二的位置，利物浦却没有拿出联赛第二的实力。有人认为是切尔西两战红军消耗了对手的体能和信心，所以才会在客场落败，而实际上克洛普的球队本赛季是遇强不强了，所以还需要从自身的攻防两端找问题。

那不勒斯本赛季的战绩也不稳，目前9场比赛的战绩是6胜1平2负，本轮欧冠前球队在联赛中客战尤文，结果是1比3不敌对手，所以那不勒斯的赛程和利物浦一样魔鬼，只是对手占据主场之利整体发挥上都优于利物浦。这场比赛萨拉赫有2次射门无射正，2次过人，1次抢断，2次犯规，1次被犯规。那不勒斯的因西涅有5次射门1次射正打进1球，传2次威胁球，2次过人，1次被犯规。

马内全场无射门，只有4次过人和1次抢断成功，2次犯规和4次被犯规，对手对他进行了严防，掐断了他和萨拉赫的连线。菲尔米诺同样没有射门，只有2次抢断成功，1次解围，1次犯规和3次被犯规的数据，三大核心无法更多的形成有效配合也是最终落败的主因。

一向崇尚进攻的利物浦被那不勒斯压制在半场内，更多的频于奔命的防守，凯塔本场比赛获得首发也最为竭力，但是却没能防止对手的拦截，反而因为犯规送对手定位球机会。球队找萨拉赫都是靠长传球，但是后者停球不稳出界了。萨拉赫是很无私的球员，无论是对阵切尔西还是那不勒斯，他都希望送队友破门的良机，但是本场低平球传门前也被对手门将拿到，他的意图总能被对手提前预知也说明萨拉赫已经走下了神坛。

利物浦本场很难形成射门，马内好不容易接到队友的传球但是却处于越位陷阱中，此后的进攻中不是拿球的时候处于越位位置，就是得球后被对手断球了，哪怕是选择和队友配合后交到菲尔米诺脚下，后者的直塞球也给大了。可以看出利物浦三核不仅仅不能直接传切配合，就连和队友的配合也很难形成攻门。

更为可惜的是当克洛普派上自己的最后一张王牌之后，倒是那不勒斯完成了绝杀，当时卡列洪右路传中球中因西涅破门，红军门将和防线都没有有效的拦截，对手锋霸在无人防守的情况下轻松破门。这粒进球也将这场比赛定格为完虐，因为这次进攻让利物浦的防线和稳健的门神都形同虚设了。

这场对阵那不勒斯的比赛是克洛普执教的第50场欧冠，输球的结果也很遗憾，接下来红军主帅需要解决的是锋线三叉戟的进攻效率问题，豪门球队在创下佳绩之后的赛季总会遭遇冷雨，那是因为被对手吃透了，所以球队必须要做出一些改变，否则三核受限的情况还会出现。上赛季萨拉赫、菲尔米诺和马内联手打进91球，那不勒斯的因西涅、默滕斯和卡列洪组成则贡献48球，而本轮欧冠可以看出意甲第二位球队的这三叉戟更为强势。



