欧冠第二轮热刺2比4不敌巴萨，球队没有延续上赛季欧冠小组赛力挫皇马的主场优势，而是臣服在巴萨的脚下。不过能在比分落后的情况下有两粒进球，也算是捍卫了主场尊严，毕竟强强对话最重要的拒绝零封。这场比赛库蒂尼奥先拔头筹，巴萨纳入英超大将之后总能回转身拿下第一联赛的豪门球队，无论是苏亚雷斯还是库蒂尼奥都不例外。

英超旧将对于联赛的球队会更为了解，针对性上也会做得更好。本场比赛库蒂尼奥抢开局得手，并且创造了巴萨欧冠第二快进球。这粒进球是在开场第92秒就先声夺人，巴萨的最快进球是2005年11月巴萨对阵帕纳辛奈科斯的比赛中，当时范博梅尔在第36秒就先拔头筹，可谓是迅雷不及掩耳，而本场的对手更为强大，所以库蒂尼奥的这粒进球也堪称完美。

这粒进球是来自于梅西的直传球，阿尔巴得球面对出击的洛里选择回传球给到库蒂尼奥脚下，后者轻松命中，团队配合的确精妙，这次进攻打了热刺个措手不及，强强对话就怕的就是闪电进球。失球后的热刺上半场觅得的进攻良机不多，凯恩本赛季也不及上赛季高效，所以才会在半场中段再度失球。这粒进球依旧库蒂尼奥制造，当时他的射门被洛里勉强扑出后，再度得球后选择回传给拉基蒂奇，后者凌空弹射建功。库蒂尼奥可以在28分钟内就完成传射建功的确是本场的关键先生，库蒂尼奥的出色表现让苏亚雷斯都显得暗淡了，而凯恩则纯粹当了上半场的陪衬。

半场数据显示热刺射门1比8，射正1比5，控球率33%比66%，传球成功率86%比91%，角球0比1，黄牌3比0，可以看出热刺即便占据主场之利还是全面受困，没有对巴萨球门形成威胁。下半场热刺射门8比5，射正4比3，角球3比0，进攻端有了威胁，也命中两球，奈何球队防线无法阻拦梅西梅开二度，所以主场蒙羞也是必然的。

热刺本赛季10场比赛的战绩是6胜4负，这其中的三连败正是欧冠首轮比赛期间产生的，球队先是客场爆冷不敌沃特福德，随后主场不敌利物浦后欧冠客战再度被国米拿下，三场比赛的比分都是1比2，也说明球队的攻防都有问题。本轮欧冠前球队取得三连胜，不过对手都是中下游球队，所以并不能说热刺已经走出了低迷。回看这10场比赛的比分可以发现球队只有客场3比0曼联和2比0哈德斯两场比赛是没有失球的，其余比赛均有失球也说明球队防线的问题大于进攻端。

上赛季热刺虽然在欧冠小组赛有不错的表现，但是随后在1/8决赛的比赛就被尤文淘汰出局，本赛季欧冠前两轮就吃到两连败，而巴萨和国米则完成2连胜，热刺极其可能小组无法出线，这对于球队来说是很大的打击。联赛目前7轮战罢热刺只排名第四位，和榜首的曼城有4分差距，球队的战绩是5胜2负，想要触及联赛奖杯也是很难，因为前三强的球队目前都保持不败战绩。

本场比赛库蒂尼奥有2次射门全部射正打进1球，送出1次助攻，传1次威胁球，1次解围，1次被犯规，可以说悍将半场表现是最佳。本场比赛也被认为梅西和凯恩的较量，前者下半场接管比赛打进2球，全场比赛6次射门4次射正打进2球，传3次威胁球，4次过人，2次抢断成功，3次被犯规，65次传球全部传准。凯恩4次射门2次射正，打进1球，5次过人，2次抢断成功，1次被犯规，传球22次传准17次。

凯恩和梅西的进球是在下半场第52分钟开始的，拉梅拉反击中传球助攻凯恩破门，后者晃过了防守球员精准命中倒是很漂亮。但是4分钟后梅西就进球了，当时他得球后将球传给阿尔巴，后者传中球到禁区助攻梅西破门，而苏亚雷斯和库蒂尼奥都有意的漏过皮球给梅西制造破门的机会，热刺的防守也由此被戏耍了。虽然拉梅拉之后再度缩小分差，但是无奈梅西伤停补时的进球帮助球队锁定了胜局，这粒失球是阿尔巴抢断了西索科之后横传助攻梅西单刀破门的，热刺球员关键时刻出错酿成败局，否则球队还有可能拿到一场平局。

这场比赛凯恩的表现的确不及梅西，不过上赛季的表现却是优于梅球王的，凯恩在上赛季欧冠的对决中7场比赛贡献7球，梅西则是10场比赛打进6球，2017年凯恩贡献56粒进球，梅西则只有54粒进球入账，可惜去年的年度射手王本赛季的表现比较慢热。目前英超射手榜上凯恩打进5球位列第四，其中有2粒点球，欧冠只有1次入账。梅西本赛季西甲7轮联赛贡献5球，没有点球，欧冠两场比赛已经打进5球排名第一位，的确是更为强势，在C罗转会尤文之后进球减少助攻增加之后，梅西的确是更为稳健的得分手。热刺想要本赛季有所斩获，就必须期待凯恩彻底爆发才行。



