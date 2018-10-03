欧冠第二轮的比赛曼联主场被瓦伦西亚逼成0比0平，这样的赛果导致红魔各项赛事4场不胜，进攻端哑火是症结。不过关于这样糟糕的战绩，有人认为是球员们状态低迷，彼此间的配合和应变能力不足所致，甚至有可能有部分球员消极怠工。一部分人则认为是穆帅战术上的问题，无法让这些进攻球员们发挥威力，球员之间的传切配合很少，所以无法撕开对手的防线。事实上欧冠就是爆冷的温床，如果曼联没有之前的三场不胜的话，主场意外平瓦伦西亚并不是问题，因为曼城首轮还曾1比2不敌里昂，本轮欧冠拜仁主场1比1阿贾克斯，皇马客场0比1莫斯科中央陆军。

一场爆冷不是问题，多场比赛面对不同的对手都无法取胜的话，就说明球队的问题不仅仅是进攻端无力，而是多个方位上的问题叠加一起了，所以陷入了困境。曼联本赛季不仅仅是4战不胜，而且还有主场4场不胜，主场战绩差比客场无法拿分更令人不能接受，所以现在的曼联高层应该也会重新思考球队本赛季的前景。从曼联目前的赛程来看，接下来联赛先要在主场迎战纽卡斯尔，随后就将客场对阵切尔西，紧接着就是欧冠第三轮主场迎战尤文的比赛，短期内连续对阵强队导致失分是很可能的，而如果这两场比赛都不胜的话，穆帅极其可能会下课。

曼联此前的四场不胜的对手是狼队、德比郡、西汉姆和巴伦西亚，都是中游球队，这样的对手都一胜难求，如何指望球队能先后拿下切尔西和尤文。两强目前都是保持各项赛季不败的球队，欧冠第三轮的比赛也将是C罗重返梦剧场的大战，曼联赢球的难度加大。不过如果穆帅真能在接下来取得三连胜或保证三场不败的话，倒是可以度过此前的危机。

曼联近四场比赛打进4球失6球，破铁桶阵的能力不足，防守反击也没有很大的成效，人员轮换上也算是到位了，但是无论如何变化都没有稳定的得分手。瓦伦西亚本赛季的战绩也不好，目前球队双线作战的战绩是1胜4平1负，上轮欧冠球队主场0比2不敌尤文图斯，联赛也没有遭遇皇马和巴萨这样的豪门，所以战绩不佳也是因为球队进攻端的问题。球队6场比赛打进2球，失3球，有4场比赛0进球，防守端的表现的确好于进攻。

本场比赛的数据显示曼联射门18比8，射正4比1，角球11比1，黄牌1比6，越位4比1，这说明球队进攻机会不少，只是射正的次数少，球队采取的方式多数是远射，并没有通过传接配合撕开防线在门前觅得进球的良机。更为重要的是角球机会全部错失，定位球是强强对话和破铁桶阵的得分利器，所以接下来球队的确需要在这个点上做出改变。比赛中拉什福德开出的角球多数直接交给门将，的确该给其他人一些机会。球队其实也可以演练一下战术角球，这样才可能在未来的魔鬼赛程中凭借定位球得分。

和上赛季同期相比曼联本赛季的表现的确够糟糕，上赛季前10场比赛9胜1平，12场不败战绩中只有2场平局，其中8场比赛零封对手，球队唯一一场没有进球的比赛是客场0比0利物浦。本赛季前十场比赛只有两场比赛零封对手，没有进球的比赛也只有本轮欧冠对阵巴伦西亚，但是目前的战绩却是4胜2平4负，可以看出两个赛季的战绩有太大的不同，本赛季的低效的确不正常。

曼联本场有4次射正球门，这其中马夏尔开出的任意球，拉什福德直接射门击中横梁是最佳的得分机会，其他3次射正则是卢卡库2次，博格巴1次。桑切斯本场打了76分钟比赛有2次射门无射正，传3次威胁球，5次过人，1次抢断，在自己进球效率不高的情况下，这位昔年的大腿还是很乐意给队友制造机会，可惜的是没能帮助队友建功。马夏尔替换桑切斯登场打了14分钟的比赛，只有8次传球。