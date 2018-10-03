欧冠第二轮第一日的比赛豪门球队频繁爆冷，曼联主场0比0瓦伦西亚，拜仁主场1比1阿贾克斯，皇马客场0比1不敌莫斯科中央陆军，曼城也是先失一球的情况下最终逆转比赛。不过这场胜仗终结了球队跨赛季的欧冠4连败的耻辱记录，所以对于球队来说是摆脱了压力。和同城德比对手曼联相比，曼城还是有关键先生的，因为欧冠首轮爆冷输球，所以本轮绝对不能连败，而本场比赛建功的阿奎罗和席尔瓦则再证关键性。更为可贵的是席尔瓦本场的表现，他在第87分钟进球左右赛果的确更为关键。

不过从近两场欧冠的表现来看，曼城外战有点疲软也是事实。如果说欧冠首轮爆冷是因为球员们过于放松的话，那么本轮比赛是客场作战，球队是全力以赴了，但是依旧是惊险获胜，这就说明球队本赛季依旧有可能在欧冠爆冷出局。本场比赛曼城开场第45秒就被对手抢开局得手，防线的松散依旧很致命。当时德米尔巴伊的直传球直接找到贝勒福迪，后者抢在防守球员之前单刀破门，拉波尔特的铲堵慢了一拍，防线上其他球员则有漏人现象。

本场比赛曼城射门15比5，射正6比2，角球8比1，越位2比1，黄牌4比1,可以看出球队获得了不少机会，但是效率却不高，对手2次射正就打进1球，明显是更善于把握机会。曼城本场付出4张黄牌的代价，也不能抱怨裁判不判罚点球，因为如此多的犯规会让裁判更谨慎的点球判罚，而小组赛期间就累积太多黄牌的话，淘汰赛一旦禁赛就会给主帅排名布阵上制造难题，这一点也是隐忧。

不过必须承认的是本场比赛中席尔瓦极其关键，因为他在第7分钟利用直传球找到萨内，后者突破后助攻阿奎罗捅射建功，能在短时间内扳平比分才可以确保客场不败，如果被对手拖到下半场则可能输球和平局收场，很难有逆转比赛的可能。席尔瓦不仅仅参与了第一粒进球，比赛末尾还打进1球逆转比赛，这的确是再度证明自己对于球队的重要性。本赛季德布劳内伤停，席尔瓦更为忙碌，难得的是在很多比赛中祭出关键的表现。

本场比赛席尔瓦有3次射门1次射正打进1球，传3次威胁球，3次过人，1次犯规，3次被犯规，3次抢断，67次传球传准61次，整体发挥都不错。曼城的优势是球员之间的配合，在开场失球后席尔瓦就不断寻找机会给阿奎罗做球，此外还给斯特林送出1次单刀球机会，可惜后者的射门被门将扑出。人们用宝刀不老来形容席尔瓦，而事实上他的冲击力和大局观以及体能都有绝对的优势，的确还没到廉颇老矣的时候。

在桑切斯陷入哑火状态的时候，阿奎罗则总能祭出关键的表现。有人认为桑切斯也在抱怨曼联对待他的方式，并设想如果加盟曼城会不同，而事实上阿奎罗一直在用实际表现证明曼城当初的选择是正确的，如果纳入阿森纳大腿来队的话很可能无法祭出高效。事实证明席尔瓦和阿奎罗是曼城的无价宝，关键战和艰难的比赛多数是可以发挥威力的。阿奎罗本场比赛7次射门3次射正打进1球，4次过人，4次犯规，1次被犯规，28次传球传准25次，制造的威胁的确也不少。

和上赛季英超5强在欧冠的表现相比，本赛季英超4强在欧冠的表现都有点欠佳。曼城和热刺首轮输球，第二轮曼联平局曼城险胜，只有利物浦首轮拿下了强大的大巴黎，所以英超球队想在本赛季拿到欧冠的冠军很难，起码从目前来看是不乐观的。必须承认的是曼城接下急需弥补不足，冬季引援上也需要做出针对性的补充。本场比赛中费尔南迪尼奥和京多安的表现都很一般，前者的位置的确该有强援加盟，而不仅仅是替补。京多安只是球队的轮换球员，不过生死战还是替补出战才好，本场比赛中因伤下场，接下来也可能要伤停一到两场比赛。



