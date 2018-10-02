



近期关于曼联和穆帅的担忧是比较多的，在球队不敌西汉姆之后，博格巴拒绝了采访，这显然是一种进步，因为一向个性的他选择不给外界机会激发队内矛盾实属不易。事实上这样做是对的，哪怕和主帅之间有矛盾也需要在内部解决，而不是放大矛盾给球队带来不必要的压力。近期曼联传奇费迪南德公开表示曼联的问题需要内部解决，如果是爵爷时代，任何大牌球星闹事都是要走人的。这样的话相信所有人都知道，但是现在已经不是爵爷时代，俱乐部高层也不会给穆帅这样的支持，所以想走出困境的话第一要靠战绩，第二就要由穆帅和球员之间做出选择，如果选择靠近解决问题的话，曼联则有望走出困境，反之则将是大变革。

穆帅的确有许多无任何条件的支持者，因为他的个性和能力以及过去的辉煌，但是如果没有战绩作为保障，在曼联这样的俱乐部是很难坚持下去的。从带领波尔图拿下曼联引起关注，到阿布盛情相邀并在蓝桥开创狂人的辉煌时代，再到率领国米登顶欧冠，穆帅赢得了所有人的支持和敬畏，不过他也给予了切尔西人五味杂陈的感觉。入主皇马的功劳在离开的时候被遮盖了，这里的球员不再是波尔图、切尔西和国米阵中对穆帅仰视的人，他们之中甚至多人都和主帅有矛盾，或许从离开银河战舰的那一刻起穆帅接下来的执教生涯就不再只是和对手作战，内战也将如影随形。

再度重返蓝桥，切尔西的支持者希望穆帅是球队的爵爷，可以执教蓝军十年，因为从他离开，似乎所有的继任者都没有他的能力和魅力。但是令人遗憾的是在夺得联赛冠军之后的赛季，穆帅先和女队医产生矛盾，随后队内也有矛盾出现，最终则因为战绩差而第二次挥别蓝桥。这应该是切尔西人和穆帅的支持者都不愿意看到的结果，但是却也必须接受这个事实。

在穆帅的支持者心中自然相信他的下一站会更好，在切尔西球迷的心中却有很多的不舍，因为是穆帅带领切尔西跨入豪门行列。穆帅选择执教曼联是没有错误的，因为两度在切尔西都是被下课，他有理由继续在英超的顶级俱乐部中执教，更有理由带领低迷了数个赛季的红魔重启高潮。

穆帅唯一没有想到的是曼联的王依旧是爵爷，因为老人家给与曼联太多，不是穆帅的一座欧联杯冠军就可以取代的。球员们也完全不同，哪怕爵爷离开之后球队一直无法获得冠军，但是这些球员依旧不全是仰视穆帅的人。从现在来曼联的情况来看，无论是博格巴还是桑切斯都不是穆帅所需要的球员，尤其是博格巴是当年爵爷放弃的球员，或许老人家一早就看出他的不足，只是曼联高层和穆帅被现今博格巴的能力所迷惑了，忽略了他是一个不安分不计后果的危险因子，才会让自己腹背受敌。

桑切斯曾在温格手下绽放异彩，但是教授和穆帅的执教思路完全不同，所以穆帅寄望桑切斯带领曼联走向辉煌也是一个误判。如果用纳入这两位强援的资金纳入对主帅有敬畏之心且有潜力的球员的话，或许穆帅是可以在红魔重启当年第一次入住切尔西的蓝色风暴的。

14年过去了，当年初入英超的少帅已经年长了，白发和皱纹总能令人对他有心疼的感觉，而陷入困境时候的穆帅也和十几年前不同，或许这也是一个必然的趋势，岁月如何肯回头。曾经的博阿斯拒绝了违约金也要在次赛季执教热刺，结果是失败离开，穆帅同样是想在曼联取得和在切尔西一样的成绩和辉煌，只是从目前来看这个愿望也很难实现。人们忽略了现在英超的激烈性，和当年相比，热刺和曼城崛起且帅位稳固，其他三强虽然易帅，但是近几个赛季都有收获，前景也是被各界看好的。

利物浦在克洛普的执教下已经成型，上赛季杀入欧冠决赛足以令球员和球迷们心悦诚服，各方位的满足感和支持也会让利物浦有更多的斗志去拼。切尔西虽然不断易帅，但是孔蒂处子赛季就给球队带来联赛奖杯，次赛季也有足总杯的奖杯奉上，本赛季萨里入主目前三线作战9场比赛保持不败，这样的战绩的确是会获得更多支持的。阿森纳的埃梅里虽然开局就遭遇两连败，但是败给曼城和切尔西并不丢人，何况枪手已经悄然取得三线作战的7连胜，这样的过度的确比之前曼联功勋主帅离开的赛事更为稳健。

穆帅是不认输的人，对阵西汉姆一战阵容上的安排被人们认为是赌气，他的意思是想让那些支持博格巴和马夏尔的人看到他们的能力究竟可以给曼联什么，但是这样的尝试无疑是有点自伤的味道的，也给接下来的欧冠比赛带来更多的压力。不过足坛上历来有触底反弹一说，或许曼联三场不胜已经触底，那么接下来则可能是反弹，相信曼联和穆帅的支持者是这样的。



