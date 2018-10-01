近期英媒《422》盘点了十位英超俱乐部大腿，第一位是水晶宫的威尔弗里德扎哈，第二位是曼联的德赫亚，第三位的就是切尔西的若日尼奥。随后是狼队的鲁本·内维斯，热刺的凯恩，莱斯特城的瓦尔迪，阿森纳的奥巴梅扬，沃特福德的杜库雷，利物浦的范迪克，西汉姆阿瑙托维奇。这些球员中有进攻端绝对的第一利器，也有中场灵魂级的人物，自然也有防守端极其关键的球员。

刚结束的英超红蓝大战中阿扎尔和斯图里奇分别进球，前者婉若游龙延续高效，后者神仙球建功扭转败局，两人成为赛后焦点人物。当然这场比赛还有其他的关键球员，切尔西方面坎特和若日尼奥都很重要，而利物浦的门将阿利松也是球队可以在客场拿分的功臣。

切尔西主帅萨里和利物浦主帅克洛普相比更有能力，因为前者初入英超，后者已经执教利物浦几个赛季，若日尼奥和阿利松则都是英超处子赛季，两人的表现也比预期的好。门将的发挥凭借的是个人能力，而中场的大将则需要时间适应球队，且在每场比赛中的攻防两端都有明显的作用才行。若日尼奥的确是比预期的更快速的融入了球队，且在竞争竭力的英超比赛中表现极其的出色。

或许在每场比赛中人们会更多记得进球功臣和送上助攻的球员，而此前参与了进球的一些人则会被忽略，而他们则是球队的节拍器，能决定球队的成败。切尔西战绩不俗，的确和若日尼奥的稳健相关，有数据显示他场均传球近115次排在英超前列，之前在意甲的士气也同样有这项数据上的优势。

联赛首轮若日尼奥罚进点球，此外还有1次射门且射正，1次过人，2次抢断，5次解围，66次传球传准62次，他的英超首战如此表现的确是令人眼前一亮。3比2拿下阿森纳一战若日尼奥的表现更为突出，因为第一粒进球就是他的直传球找到阿隆索，后者助攻佩德罗建功。这场比赛他有1次射门且射正，99次传球传准91次，1次抢断，可以说这名新援是伦敦德比战中最为关键的一员。此后球队2比1拿下纽卡，若日尼奥传1次威胁球，173次传球传准158次，3次抢断，1次解围，能破铁桶阵的确和他的枢纽作用相关。

在2比0轻取伯恩茅斯的比赛中，若日尼奥2次射门，80次传球传准72次，1次抢断，1次解围。此后4比1卡迪夫城的比赛他91次传球传准81次，0比0战平西汉姆的比赛中，他传出3次威胁球，可惜队友浪费了良机，180次传球传准162次，1次过人，1次抢断成功，1次犯规和1次被犯规。在对阵利物浦的比赛中他传1次威胁球，73次传球传准63次，3次抢断，2次解围。

此外联赛杯对阵利物浦的客场比赛中，若日尼奥也是打满了全场，最具威胁的一次传球是直传球找到吉鲁，可惜后者剪刀脚射门打偏了。本赛季若日尼奥只有一场比赛没有打满全场，那是在欧联杯的客场比赛中，他打了65分钟的比赛就被小法换下。可以确定的是若日尼奥参战的每场比赛都很稳健，很少出现失误，且没有显露出一周双赛的情况体能透支影响发挥，而且在英超激烈的对抗中并不落下风，所以本赛季的佳绩的确和这位强力新援的发挥相关。

在切尔西阵中，若日尼奥、坎特和阿斯皮利奎塔都是真金级的球员，或许他们不会在进球数和助攻数的数据上不断刷新，但是每场比赛他们的努力都是不可缺少的所在。