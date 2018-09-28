本周末开打的英超联赛只有一场重头戏，切尔西主场迎战利物浦也是榜首之争，因为两队目前的积分差距是2分，主队赢球的话是可能重返榜首。此前的联赛杯利物浦坐镇主场被各界看好，却不料被蓝军拿下，而现在的形势是切尔西被各方看高一些，毕竟有主场之利，但是球队必须戒骄戒躁才可连胜红军。因为从本赛季整体的发挥上利物浦是更为出色一些的，主场大意是最要不得的事情。克洛普本轮比赛也将派出最强阵容，所以此役鹿死谁手还需要看核心球员的发挥，这其中阿扎尔和萨拉赫的表现最为关键。

切尔西近8战利物浦2胜4平2负，近3次主场对作战的战绩是1胜2负。在双方英超历史的53次交锋中，切尔西21胜13平19负，其中主场15胜5平6负。上赛季蓝军主场1比0小胜利物浦，吉鲁头球建功，所以本轮大战萨里是否派遣吉鲁首发也是一个关键点。

上赛季蓝军擒拿红军的首发阵容是库尔图瓦、阿斯皮利奎塔、卡希尔、吕迪格、摩西、坎特、巴卡约科、法布雷加斯、阿隆索、吉鲁、阿扎尔。如今巴卡约科已经租借离队，库尔图瓦也已经转会皇马，队内的摩西和小法、卡希尔也已经边缘化，如果吕迪格可以伤愈复出的话，卡希尔则会回到替补席。周中联赛杯路易斯得到足够的休息时间，本轮会首发出战，此外佩德罗和吕迪格能否出战还是个问号，莫拉塔杯赛中打满全场依旧没有进球，所以萨里是有可能给吉鲁首发出战的机会。

上赛季两军对垒利物浦的首发是卡里乌斯、克莱因、洛夫伦、范戴克、罗伯逊、阿诺德、维纳尔杜姆、米尔纳、萨拉赫、菲尔米诺、马内。本赛季红军人员变化也很大，所以首发人员上会有很大的不同。本轮联赛红军的三位大将是必须首发的，此外主力门将也将首发出战，这样的情况下切尔西想进球更为不易，因为联赛6轮战罢利物浦打进14球仅失2球，巴西门神的能力是有目共睹的。

周中的杯赛利物浦中前场的几员大将都没打满全场，所以本轮都可以出战，马内打了71分钟的比赛，菲尔米诺出战19分钟，萨拉赫更是第87分钟才登场，这三人都可以全力以赴的打这场关键战。利物浦本赛季各项赛事的8场比赛主场战绩是4胜1负，客场三连胜。切尔西8场比赛中主场3连胜，客场4胜1平，主场的发挥还不错，只是对阵阿森纳的比赛中短时间丢了2球是警示，对阵利物浦如果犯相同的错误就无法再度绝杀对手了。

利物浦联赛的两粒失球是在客场1比2莱斯特城和热刺的比赛中，对阵狐狸城是在两球领先的情况下下半场失球，当时范戴克回传给门将阿利松，后者解围失误被伊赫纳乔得球传中助攻加扎尔空门得手。巧合的是对阵热刺也是在两球领先的情况下失球，只是热刺的进球是在第92分钟打进的，埃里克森利用角球机会助攻拉梅拉破门，如果这粒进球再早一些，利物浦也可能无法拿3分回家。

利物浦联赛主场的四场比赛全部完成零封，对手都是中下游球队，此外就是欧冠主场2比3大巴黎有两粒失球，这场比赛利物浦也是先打进两球，斯图里奇头球建功，维纳尔杜姆造点球，米尔纳主罚命中。但是上半场结束前罗伯逊变相助攻穆尼耶扳回一城，这粒失球也让下半场险象环生。第二粒失球是萨拉赫后场传球失误，内马尔助攻姆巴佩扳平比分的，强强对话中的萨拉赫也有点过于紧张才会忙乱中出错，这也是很危险的环节。巧合的是姆巴佩在伤停补时阶段也在后场丢球，范迪克传球助攻菲尔米诺完成绝杀，双方出错送分是那场比赛的重点，本场英超的红蓝大战也要看谁先犯错。

欧冠这场大战中利物浦射门17比9，射正7比5，角球13比1，扑救3比4，关键传球12比4。数据上利物浦是占据优势的，所以周末利物浦全主力阵容在进攻端的威胁也将考验切尔西防守是否稳健。

切尔西一向以顽强的防守著称，但是近几个赛季防线的问题还是存在的，本轮大战则需要尽力做足防御，对萨拉赫的盯防则是重中之重。所幸的是在杯赛拿下利物浦的比赛中，切尔西在比分落后的情况下，5分钟连进2球再度展现了蓝军的血性气质，所以主场作战即便有困难也有可能克服。目前的射手榜上阿扎尔打进5球排在第2位，马内打进4球位列第5位，萨拉赫打进3球排在第9位，佩德罗也打进3球，菲尔米诺则有2球入账，所以本轮对阵这几位的表现是焦点。

从阿布入主切尔西之后，利物浦和切尔西的对决也都引发关注，其中也有不少经典战役。两队在欧冠赛场也数次交锋，2008年冠军联赛半决赛首回合两队1比1战平，当时库伊特率先破门，但是里瑟末尾送压哨乌龙，蓝军笑傲这1分。次回合双方常规时间战成1比1平，加时赛兰帕德和德罗巴先后进球，巴贝尔末尾进球难救主，切尔西3比2淘汰利物浦第一次杀入欧冠决赛。

2007/08赛季联赛第三轮的红蓝大战中，红军新援托雷斯在上半场单刀球破门，这是金童英超的处子球，下半场蓝军的神灯兰帕德点球命中，最终两队只能握手言和，但是这场比赛付出9张黄牌的代价的确证明赛中很激烈。同赛季两队再度交战，库伊特和彭南特先后进球拿下蓝军，这也是红蓝大战中少有的零封对手。

历史上切尔西大比分拿下利物浦的比赛也不多，最为典型的是2005年10月2日的客场战中，最终穆帅的球队4比1在客场虐杀利物浦。同年5月的比赛中，加西亚在开场第4分钟的进球，但是这粒进球成为悬案，至今依旧是个问号。同年联赛杯的决赛中切尔西3比2拿下利物浦夺冠，这座冠军奖杯也是穆帅执教蓝军的第一个冠军。

在球迷心目中红蓝大战最为经典的战役是08-09赛季欧冠1/4决赛第二回合的比赛，切尔西当时在主场4-4战平利物浦，蓝军以两回合7比5的比分淘汰红军晋级四强。上半场奥雷里奥和阿隆索先后破门2球领先，下半场德罗巴、阿莱士、兰帕德连续进球反超比分，随后卢卡斯和库伊特连入2球，末尾第89分钟兰帕德再度进球将比分定格在4比4。

这场进球大战的比赛酣畅淋漓，双方的进球都极其的漂亮，末尾神灯的进球更是惊艳无比，所以一直被球迷记忆。本赛季双方阵容已经完全不同，但是进攻端依旧有足坛最炙手可热的中场核心和锋霸，所以球迷们也期待这是一场进球大战。



