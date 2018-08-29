曼城联赛前三轮2胜1平，目前排名第5位，前四的球队都取得3连胜，分别是利物浦、热刺、切尔西和沃特福德，所以曼城接下来需要全力赢球才能重返榜首。因为球队随后的4场比赛都是弱旅，所以瓜帅也需要提防球队连续爆冷，因为狼队开了先河之后，其他中下游球队也会效仿。

和曼联、阿森纳相比曼城的压力会小很多，红魔方面卢卡库和桑切斯的状态都不好，防线的错漏更是短期难以根治的，目前还有传闻只要曼联再输球就将换帅，所以英超最不稳的豪门球队是曼联。曼城方面除了伤病的侵扰，其他方面的问题不大，阿奎罗的表现要优于曼联两位锋线大将的。

不过曼城大腿也有不利传闻，近期媒体曝出他和嫩模吸水烟的视频，虽然曼城表示不会针对此事对阿奎罗进行处罚，但是总是负面消息。接下来的比赛中如果延续强势状态自然无话，如果低效的话则会被诟病，这样的话球员的压力也会增加。

本赛季开启至今阿圭罗的表现是比较关键的，社区盾球队2比0拿下切尔西夺冠，阿奎罗打进两粒进球居功至伟。第一球是福登的传球，阿奎罗射门果断有力，在上半场第13分钟就为球队先拔头筹，此后还有3次射门威胁球门，是球队半场最具威胁的一员。下半场阿奎罗先后三次射门敲山震虎，接福登直传球晃过门将的射门也很有威胁，最后贝纳尔多助攻阿奎罗单刀破门，所以这座社区盾的冠军奖杯他的功劳最大。

马赫雷斯是今夏最被寄予希望的球员，虽然是有实力的强援，但是目前几场比赛下来的确还没找到感觉，所以曼城在德布劳内伤停的情况还是要依靠阿奎罗的发挥。社区盾两粒进球之后阿奎罗的进球数达到201球，他也成为曼城队史第一人。阿奎罗2011年加盟曼城，这期间只有2012-2013赛季进球数为17球，此外的赛季他的进球都在20球以上，可以说是球队最为稳定的得分利器，本赛季想连续夺冠还需大腿发力。

联赛首战对阵阿森纳的比赛中阿奎罗并没有取得进球，他出战79分钟有3次射门1次射正，1次抢断，两次被犯规，吸引防守方面做的更多，阿森纳的王牌厄齐尔全场无射门，只传2次威胁球，赛后被质疑。次轮曼城6比1哈德斯阿奎罗上演帽子戏法，虐菜还是曼城大腿最拿手的，因为上赛季曾被这个对手逼平，所以这场比赛的酣胜和球队锋线球员发挥到位有关。这场比赛阿奎罗打了76分钟打进3球，9次射门4次佘恒，传1次威胁球，4次过人，的确是高光的表现。

曼城第三轮客场1比1狼队的比赛，只有拉波尔特凭借定位球斩获进球，阿奎罗4次射门1次射正，传3次威胁球，2次过人，1次抢断，这场比赛受限于对手的防守，但是依旧给队友送出3次绝佳的机会，可惜的是这些机会没被转换为进球。不过即便如此，阿奎罗对于球队的重要性是没有人怀疑的，可以肯定的是在德布劳内伤停的3个月内曼城核心球员都需要更为竭力才行。

瓜帅近期一直不停的调整阵容和在比赛做多种尝试，这一点也是平局的一个原因，因为上赛季也曾被狼队逼平，也存在相互克制的原因，所以这场平局并不会影响曼城本赛季的战绩。曼城随后的对手是纽卡斯尔，贝尼特斯的球队前三轮1平2负的确急需赢球，周中球队还有联赛杯的比赛分心，所以周末的联赛曼城坐镇主场取胜的几率很大，并无爆冷之忧。