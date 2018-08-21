英超第二轮比赛利物浦2比0水晶宫，这的确是可以预判的赛果，因为上赛季红军就双杀这个对手，近5次交锋获胜4场是对手绝对的克星。本赛季前克洛普又引入几员大将，所以此番客战是无悬念的。在世界杯期间没能使出浑身解数的萨拉赫本场再度爆发，先是造点随后送对手红牌下场，末尾还助攻马内破门，的确有无所不能的感觉。

利物浦两轮战罢打进6球0失球，目前排在联赛第二位，因为曼城打进8球所以占据第一位，红军和切尔西都有6球入账，但是蓝军有2粒失球因此屈居第三。热刺被压在第五位，沃特福德排第四，曼联因为爆冷输球排再第9，阿森纳先后被曼城和切尔西拿下目前排在倒数第4位，的确是太过于悲惨。

目前的利物浦是英超唯一一支没有失球的球队，这也让诸多预测人士看好红军本赛季的争冠前景。不过诚实的说主场4比0西汉姆、客场2比0水晶宫这样的球队的确比较轻松，和曼城以及切尔西遭遇阿森纳这样的强强对话相比的确是更为容易。从赛程上看赛季初的前四场比赛的确让克洛普有足够的时间磨合阵容，并且让参与今夏世界杯的球队恢复到最佳状态。

球队接下来要先后对阵布莱顿、莱斯特城，随后客战热刺，主场迎战南安普顿、客场对阵切尔西之后要主场迎战曼城，阿森纳开局前两轮所承受的压力会在利物浦的身上重现。这两场大战开战的时间是9月30日和10月7日，这个时刻才是证明利物浦实力的关键期。

此外关于利物浦的一个隐忧也是必须提一下，本场比赛马内在第21分钟进球被判无效，原因是冲撞了门将，事实上这也是目前这支红军的特点，而在大战中如此莽撞则可能遭受红牌处罚。利物浦上赛季惨败曼城不就是因为马内领红牌下场后酿成的惨剧，奈何马内根本没做改变，这一点迟早是要被对手利用的。

萨拉赫造点球前也曾获得单刀机会，但是可惜的是停球没停好，射门也打高了。对手随后的射门击中了横梁弹回，险些就洞穿了利物浦新门神的球门，所以赛后盛赞这位门神阿利松的确是有点讽刺，两场零封对手的确该感谢运气太好了。

弱旅输球很多时候是因为自己的球员先犯错，利物浦第45分钟的进球就是萨科放倒了萨拉赫送上了点球大礼所致，否则拖入下半场的确可能拿到一场平局的。遗憾的是下半场比萨卡再度犯错放倒了形成单刀的萨拉赫，他被罚下场导致球队没有了还手之力，所以末尾失球也是必然的。

利物浦的第二两粒进球是在第93分钟才打进的，当时萨拉赫莫得反击机会，一脚直传球助攻马内单刀破门。不过从第75分钟接菲尔米诺传球造对手红牌，到伤停补时最后时刻才锁定胜局来看利物浦的表现的确没有预想的那样强大，所以两轮联赛的比分仅仅是数字，并不能代表比赛中的过程和球员的发挥。

利物浦上赛季强强对话战绩不错，但是克洛普两个赛季都是在弱旅身上失分较多，所以如何保持胜率对于利物浦更为重要，指望一位门将就能力保球门不失的确不靠谱。本场比赛利物浦射门16比8，射正6比2，关键传球14比5，角球7比6，阿利松承受的压力的确不够大，何况还有门框帮忙。

这场比赛萨拉赫6次射门只有1次射正，打进1球，传4次威胁球，19次传球传准13次、3次过人、2次抢断、2次被犯规，这位新锐的运气也的确不错。不可否认的是萨拉赫的能力，但是真因为球员很依赖他的发挥，一旦遭遇伤病则可能如埃及队一样悲剧。

利物浦新门将两场比赛零失球，本场比赛有2次扑救，在扑出一次射门后，现场的转播镜头对准了看台上的利物浦另外两位门将米尼奥莱和卡里乌斯，这也的确是极其尴尬的一幕，同时也揭示了利物浦的无情。

抛却欧冠的卡里乌斯的低级错漏外，其实上赛季利物浦之所以获得佳绩离不开两位门将的精彩表现，即便欧冠决赛输球后克洛普表示不会因此责怪门将，但是却在今夏重磅纳入阿利松，并即将送卡里乌斯租借加盟土超球队贝西克塔斯的确说明要放弃曾经的功臣。具体的租期是两个赛季且包含买断条款，这意味着这位门将基本不可能重返英超的红军阵中，米尼奥莱则将留队担任第二门将。