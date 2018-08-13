英超首轮唯一的强强对话以曼城2比阿森纳结束，瓜帅认为球队上半场应该打进更多的进球，同时也肯定了球队本场比赛的表现，对于斯特林更是给予了肯定。事实上曼城能取得开门红就是最大的收获，毕竟对手是争冠集团的球队，而且是客场取胜对手。队内一些征战了世界杯的球员们还在替补席备战，并没有恢复到能打90分钟比赛的状态，所以这场胜局也证明曼城板凳深度够足，才能在这样的情况下拿下阿森纳。

本场比赛建功的是斯特林、贝纳尔多，送出助攻的则是门迪，这三人在今夏世界杯上的表现都不惊艳，斯特林更是承受了很多指责，但是悍将回到英超就在首轮先拔头筹，这的确是最具回击力度的表现。斯特林本场打了87分钟的比赛，3次射门2次射正打进1球，传1次威胁球，5次过人，3次犯规，1次被犯规，30次传球传准24次。

虽然上赛季曼城三度斩杀阿森纳，先是主场3比1拿下对手，随后联赛杯和联赛都是客场3比0零封枪手，但是本场比赛阵容上有微调，能够零封对手的确实力占优。本场比赛德布劳内、热苏斯和萨内等主力球员都在替补席，在这样的情况下斯特林能率先破门也证明他在曼城的关键性。

上赛季联赛主场3比1阿森纳的比赛中，德布劳内先拔头筹，斯特林反越位成功后突破至禁区赢得点球，阿奎罗主罚命中，末尾席尔瓦助攻热苏斯建功。斯特林制造的点球帮助球队2比0领先对手也是极其关键的，因为随后对手扳回一城，没有两球的优势的话是可能平局收场的。

关于斯特林在世界杯上的表现，瓜帅和穆帅有完全不同的看法，前者认为人们不应该用进球数评价一名球员在世界杯中的表现，而应该看到球员在每场比赛的中整体发挥来判断球员是否足够出色。瓜帅认为斯特林跑位好也制造了不少的进攻机会，并预判斯特林会在欧洲杯的预选赛中为英格兰进球。瓜帅如力挺自己的爱将的确是有理由的，因为上赛季的斯特林足够关键，有数场比赛都是他力挽狂澜。

和瓜帅相反的是曼联主帅穆里尼奥，他在世界杯期间担任评论嘉宾，他的观点是斯特林就不该在世界杯三四名决赛英格兰对阵比利时的比赛中出场，言外之意曼城的小快灵连首发出战都配不上。具体的理由是穆帅认为斯特林不及瓦尔迪、维尔贝克和拉什福德的状态好，不该被委以重任。虽然英格兰主帅也在下半场换下了斯特林，但是对于后者世界杯的表现依旧是各有各的观点，并没有绝对的统一论调。

不过当世界杯结束，英超首轮的比赛中穆帅所提到的三名英格兰的大将的表现却是完全不同。斯特林表现最为出色，是球队取胜阿森纳的关键先生。瓦尔迪在莱斯特城1比2曼联的比赛替补出场打进一球，在登场的27分钟有2次射门，1次射正打进1球，此外还传出一次威胁球，应该说表现还是不错的，只是伤停补时才进球没有了帮助球队扳平比分的时间。

拉什福德是被穆帅肯定的球员，揭幕战出场67分钟0射门，1次过人，3次抢断成功，4次解围，1次被犯规。悍将进攻端的威胁的确太少了，所以说很多评论都是相对的，如果世界杯上更多给拉什福德机会，或许还不及斯特林。上赛季俱乐部的表现明显是斯特林更为出色，本赛季基本也会如此。公平的说英格兰是整体还差一些火候，这一点需要主帅去运筹。曼城经过瓜帅两个赛季的打磨，每个位置上的球员都可能祭出神奇的表现，因为球队已经磨合到位，化学效应也很明显，核心球员的确容易出彩。

本轮比赛数据显示曼城射门17比9，射正8比3，传球553比399，关键传球均为9次，角球10比2，越位2比7，扑救3比6，犯规14比11。可以看出曼城获得角球的次数较多，阿森纳则陷入了越位陷阱中，7次越位的确是比赛中少见的多，再就是切赫6次扑救极其关键，否则球队就不只是丢两球被零封了。

这场比赛开局阶段斯特林因为被断球后将对手放倒吃到黄牌，但是这之后马赫雷斯和阿奎罗屡屡施压对手，随后斯特林抢断成功后也很得意，球队进攻也更能施压对手，所以赢得了角球机会。随后阿奎罗拿球直接传给禁区内的斯特林，后者起脚攻门被切赫扑出继续赢得角球。之后是拉波尔特的长传球找到斯特林，后者分球被贝莱林挡出来，但是依旧是斯特林外围得球，依旧是曼城继续进攻的机会。这之后的进攻经过几人的传球配合最终门迪传球助攻斯特林破门，他连续过掉了贝莱林和古恩多齐斩获进球的确是很霸气的表现，切赫也无可奈何。

斯特林这段时间的努力的确不可忽略，古恩多齐对于他的防守也的确很用心，但是依旧没办法阻挡小快灵破门，也就只能望洋兴叹了。进球后斯特林拿球就被断球，但是他依旧可以在得球后迅速传给禁区内插上的阿奎罗，后者也形成了一次攻门，可惜打偏了，随后接京多安的传球斯特林内切后的射门被切赫抱住。上半场末尾斯特林、阿奎罗和新援马赫雷斯不断传球配合后施压球门为球队赢得角球机会，对于曼城来说新援能更早的爆发是最好的，这也有利于随后多线作战的需求，而本场比赛马赫雷斯的表现和队友的配合也渐入佳境，的确是意外之喜。