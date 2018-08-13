英超首轮开战，切尔西客场3比0哈德斯，这场比赛要比其他豪门险胜对手更有内容。威廉本场比赛发挥出色，先是助攻坎特进球，随后也制造了不少的威胁，他在第76分钟被阿扎尔换下，揭幕战的表现是获得认同的。萨里认为球队上半场部分时间没有打出整体配合，只是个别球星利用个人能力改变局面，并认为接下来球队需要解决目前的问题，最好是在多线作战开始前能有所起色。事实上的确如此，蓝军本赛季改变打法势必是需要一些时间的。

从英超首场比赛后的一些言论可以看出萨里的诚恳和理性，事实上3比0的比分绝对不能遮盖比赛中所遭遇的困顿，以及机会制造出来了却无法斩获进球的问题。此外切尔西很少有阿扎尔缺阵的比赛，所以本场能大胜且零失球的确是有大心脏的主帅才敢于将核心球员放在板凳上。因为在英超对阵中下游球队一旦过早失球，下半场是可能被对手逼平的，或许是因为萨里初入英超还未曾领略过黑马们的强势，所以才敢于在下半场才派遣阿扎尔登场。

所幸的是阿扎尔登场4分钟后就助攻佩德罗破门，将比分定格为了3比0，比利时队长强势的效率还是令人称奇。即便萨里认为他目前的状态并不适合打满全场，但是他的表现却已经征服了现场的球迷。

不过本场威廉和阿扎尔各打了一段时间的比赛也有利好的一面，切尔西前几位主帅都不喜欢轮换的确令球员疲惫不堪，坎特和阿扎尔是最为疲劳的球员，而本场威廉的表现则证明本赛季阿扎尔可以得到一定的休息时间，威廉也能发挥他的效应，这一点对于球队来说也是极其重要的。球队本赛季没有欧冠，但是还有欧联杯要争夺，所以四线作战还是必然的，圣诞魔鬼赛程必须合理轮换，所以核心球员的使用也是关键点，再就是战术打法的执行率如何快速提高。

本场比赛威廉有1次射门，送出1次助攻，传3次威胁球，5次过人，传球27次传准25次，2次被犯规，比赛中并不粘球，并尽可能将球传给队友，以期待配合来撕开防线。而在球队久攻不下的情况下，他利用个人的突破和持球能力制造射门机会，只是没想到的是他传球助攻的是坎特这样的拦截之王。这样的威廉也让之前说他是独狼和粘球王的人们闭上了嘴巴，事实上经过今夏世界杯的比赛，威廉的关键性和实力上的精进是很明显的。尤其是归队后新帅的战术部署也很适合威廉，而且调动了蓝军大腿的积极性。

值得一提的是切尔西本场比赛中传球次数是659比370，即便遇到困难，还是坚持利用传球来寻找破门的良机，这一点也的确和过去不同。上赛季第35轮切尔西急需连胜争夺第四，但是却在主场被哈德斯逼成1比1平，这场比赛后蓝军基本失去了争夺第四的机会，因为赢球的热刺提前锁定了欧冠资格。

那场平局的比赛和本轮比赛有4个人员上的不同，卡巴雷罗、克里斯滕森、扎帕科斯塔、小法被科帕、路易斯、若日尼奥、巴克利取代。那场比赛切尔西射门22比3，射正5比2，控球率77.9%比22.1%，传球次数827比242，关键传球18比1，角球9比0，越位2比0，犯规7比10，扑救1比4，优势的数据无法全取三分，的确证明球队的变化和战术上的部署无法打穿对手的铁桶阵。有趣的是那场比赛阿扎尔也替补，只是他是在第59分钟登场的。

那场比赛威廉有2次射门，6次过人，1次犯规，60次传球的数据，但是却没助攻和传威胁球。阿扎尔替补登场打了31分钟的比赛有2次射门，传2次威胁球，5次过人，34次传球，1次被犯规的数据。蓝军第一粒失球是门将出击后和对手相撞后形成空门，对手轻松得手。切尔西的进球则是对手解围打中阿隆索折射入网，战术上的相互克制因而没有拿到胜局。而本场比赛新门将凯帕发挥稳健，全场比赛1次解围1次扑救力保球门不失，此外运气也不错，因为对手曾击中1次立柱。不过英超的处子赛季中，凯帕还是需要熟悉英超诸强的多变性，以及英超定位球机会时候的身体干扰，因为德赫亚处子赛季就因为这点吃亏多次。

令人没有想到的是新赛季揭幕战阿扎尔替补出场只打了14分钟的比赛就助攻队友破门，个人能力再度体现无疑，佩德罗进球后的庆祝动作是将阿扎尔抱起，喜悦的心情不言而喻，而3比0的比分也等于提前锁定了胜局。萨里认为阿扎尔目前打半场更能发挥威力也是正确的，只是联赛第二轮就将打阿森纳，这样的想法不可以第二次出现。当球队还没有完全打出主帅希望的战术配合之前，阿扎尔在场上的作用无可替代，德比战更不容有失。

萨里本场其他的安排上也有亮点，阿隆索打边卫很是活跃，还有一脚勾射击中了横梁，进攻端的威胁也不少，这说明变化后球员们还是展现了自身的多面性的。威廉也在左边路，这些变化都让球员有不俗的表现，也能让对手无法防范和适应。比赛开场阶段切尔西很少传中，这样的方式的确无法让莫拉塔发挥头球的能力，但是威廉能助攻坎特破门，也说明球队应变不错。