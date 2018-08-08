英超即将开启，切尔西和曼联却都遭遇了困扰，蓝军门神库尔图瓦不归队坚定了加盟皇马的决心，球队只能更快速的纳入新门将来弥补这个紧急情况，所幸的是皇马大将科瓦契奇将租借转会蓝军，这笔交易成功的话也让切尔西的心情得到好转。此外西甲毕尔巴鄂通过官方网站宣布，西班牙国门凯帕已经离开球队，这样蓝军有望得到这位门神替代库尔图瓦。

曼联阵中一心想离开是博格巴，这笔曼联之前重金纳入的强援公开了和主帅穆里尼奥的不和，目前已经通知队友将加盟巴萨，这样的困境似乎更难解决。虽然距离转会窗口关闭的时间极少，但是这段时间的确可能有重磅的消息产生，就看曼联高层是否能找到解决的办法。曼联回绝巴萨的理由是没有博格巴的替代者，此外还说悍将是非卖品，但是最终的结果还需要在转会窗口关闭的时候才能定论。

曼联之前也曾受到过类似的事情，门将德赫亚也曾数次想转会皇马，但是最终还是被红魔强留阵中，末尾是德赫亚续约了事，所以针对博格巴事件俱乐部还可能重复之前的做法。不过必须肯定的是博格巴和德赫亚不同，他的个性的确可能做出更为极端的表现。比如在新赛季的比赛不尽全力，或在赛季中和主帅对立，后面这一点极其可能让更衣室不和谐，这样的话倒是可能成为定时炸弹，对于球队新赛季的筹谋是有百害无一利的，所以如果诸强给出的资金到位的话，倒是可能让博格巴如愿离队。

目前巴萨开出的价格是5千万加米纳和戈麦斯，这显然是红魔所不能接受的报价，能解决的方式只有巴萨加更多的转会费和米纳来进行再度的报价，否则巴萨可能无法纳入这位大将。巴萨今夏的运筹的确睿智，球队两次截胡引进了马尔科姆和比达尔，阵容的厚度已经很足，新赛季也一定能施压皇马和其他对手，而如果拥有博格巴的话则是如虎添翼，且未来数年这员大将还有潜力可挖。

博格巴今夏跟随法国队拿到世界杯冠军之后，强势的发挥受到更多的关注，内心也更加膨胀，并且认为在曼联无法发挥威力是因为不适应穆帅的战术打法，所以更急切的希望离开红魔，这样的情况下挽留他的确可能会有后患。除了巴萨报价外，尤文图斯也对博格巴有想法，并开出用中场大将皮亚尼奇+转会费换购博格巴，这样的话曼联可以进一步的衡量利弊继而做出决定。

虽然博格巴一心寄望转会巴萨，但是如果不成的话重新回到尤文的怀抱也是一个不错的去处，梅西和C罗都是当今最好的球星，后者已经是尤文一员，和他一起在意甲征战也是不错的，新赛季冲击欧冠也有绝对的实力，这两点也符合博格巴的希望。博格巴此前曾在2012-13赛季至2015-16赛季期间为尤文效力，球队4个赛季斩获意甲冠军，2次夺得意大利杯冠军，一次杀入欧冠决赛，意甲霸主新赛季的确更想斩获欧冠。

对于穆帅来说留下博格巴是藏有隐患的，因为很多人认为博格巴这样的闹下去，如果新赛季战绩不佳的话，或赛季末无法斩获冠军奖杯的话，那俱乐部高层极其可能牺牲主帅来稳定大局，这样的话穆帅则可能离开曼联，这一点是穆帅支持者所不愿意看到的。不过即便穆帅想要送走博格巴，目前各方面的条件想完成这笔交易也是很困难的。