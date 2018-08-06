社区盾曼城2比0切尔西夺冠，也应验了那句话，就是对对手最大的尊重就是全力以赴的争胜，所以瓜帅在两球领先的情况在伤停补时的最后一分钟还做出了一个换人调整。而萨里在比分落后的情况下是很冷静的进行换人调整，他目前最需要的是了解这支球队的所有球员，接下来正赛开打才是真正需要发力的时候，沉着是切尔西新帅最需要具备的一个特质，毕竟英超竞争激烈，新帅的处子赛季注定是有难度的。

这场比赛前很多人也寄望是一场势均力敌的比赛，而事实上却是有落差的，这是因为萨里入主蓝桥仅有2周，而且因为今夏有世界杯的比赛而人员不整，引援方面也只引入若日尼奥和格林，新帅的确需要更多的时间才能真正的把控球队。瓜帅执教曼城已经2个赛季，加上球队阵容基本到位，只有斯特林和德布劳内没有出战，而切尔西方面库尔图瓦、坎特、阿扎尔、吉鲁、巴舒亚伊都缺席，尤其球队对于阿扎尔和坎特的依赖心很重，所以没有制造更多的威胁也是必然的。

近些年来切尔西无论更换多少主帅都有一个问题，那就是不太喜欢轮换，这也让球队过度的依赖一些核心球员。阿扎尔伤停的时候，球队进攻就会受阻，赢球也变得很困难。坎特伤停几场比赛，切尔西平局和输球的场次居多，这就是球队的问题，萨里想改变不易但是也必须做出改变，此外阵容的厚度不足也是很明显的。

孔蒂对于切尔西也是有功劳的，一座联赛奖杯和一座足总杯的冠军的确是绝对的功绩，但是若回忆起上一次对阵曼城的比赛，则会有难过的感觉，因为即便全主力出战曼城，过程却是十分的狼狈，那种怯弱令人感觉不是切尔西的比赛。本场比赛还有一些年轻球员登场，虽然比赛中制造的进攻机会有限，但是却也有威胁对手球门的时候，只是球员目前的状态不是最好，所以没有把握住少有的机会而已。

蓝军改变阵型之后的确也需要适应的时间，路易斯也是缺席了很长时间之后再度出现在首发阵容中，所以本场比赛并不是切尔西的真实实力，一切都还需要时间来给出答案。必须承认的是球场每一位球员都很拼命，佩德罗更是如此，即便是被换下之后，他依旧有一些情绪发泄了出来，主要是不甘心一些机会被错失了。

本场比赛奥多伊是惊喜，这位蓝军的青训人才的确可以在未来被委以重任，新赛季能否在一线队更多磨练还需要主帅萨里来决定，事实上切尔西小将众多，如果能好好使用的话的确是可能省去引援的花销的。上半场在球队打不开局面的情况下，就是奥多伊和对手争顶后得球，并将传球给到若日尼奥的脚下，可惜的是阿奎罗参与防守第一时间将球破坏，若日尼奥也需要时间来适应英超的防守，更快速的出球是必须的。

之后切尔西赢得中场定位球机会，蓝军三人传球配合后由阿兹皮利奎塔将球给到奥多伊脚下，后者在外围起脚就射，造成了布拉沃的扑球脱手，可惜的是拉波尔特将危机化解，蓝军球员并没有抓住这样的良机。随后来自小法的争抢将球再度交给左路插上的奥多伊，后者得球传给阿隆索，随后一脚弧线球传到禁区后点，可惜曼城门将抢先将球抱住了，禁区内队友的跑位显然是不够到位的，默契度依旧需要时间。

再之后是佩德罗断球后和队友传球配合，阿隆索得球后再度直传球找到奥多伊，可惜这一次被沃克及时断球，本场比赛曼城的防守的确更为专注，因此造成切尔西进攻端的威胁锐减。新赛季开启前经历这样一场比赛也能让萨里更加心中有数。下半场再度失球后，主帅用威廉换下了奥多伊，总体上小将的发挥不错，寄望本赛季可以打一些国内的杯赛，这样更利于小将们快速成长。