社区盾曼城2比0零封切尔西夺冠，这对于新赛季是有极大利好的，球员们显然是已经也做好了备战的准备，只是目前的切尔西是残阵，并不能作为正赛参考。因为部分国脚提前归队，曼城整体上的发挥都更到位一些，这也是其他英超豪门球队所羡慕的一点。瓜帅对于曼城的把控是到位的，且球队也是齐心协力冲击新赛季，瓜帅想要继续雄霸英超的愿望的确有可能实现，至于欧冠的斩获则需要看面对的是谁。

本场比赛新援马赫雷斯依旧是比较低迷的一员，而阿奎罗的状态和发挥则恢复到最佳。热苏斯世界杯上比较中规中矩，本场比赛替补登场的表现也不及阿奎罗有威胁，不过对于这员虎将来说瓜帅的信任很重要，新赛季有的是机会为己正名。

阿奎罗在国家队显得有力无处使，回到曼城则是满血复活的感觉。本场比赛开始不久他就积极回防断掉了若日尼奥的球，就是这次断球后的进球帮助自己先拔头筹。当时沃克传球给拉波尔特，后者传给福登，小将妙传助攻阿奎罗先下一城，曼城这四人组的默契度十足，也让瓜帅很是兴奋。随后门将大脚开球，阿奎罗得球就射敲山震虎。

本场比赛可以看出阿奎罗和福登的默契度十足，两人随后也利用传球配合撕开了对手的防线，只是可惜小法回撤将危机化解了。阿奎罗下半场浪费了队友送出的绝佳机会，或许是因为蓝军门将卡巴列罗太了解阿奎罗了，所以可以将曼城大腿的必进球机会防得没有角度后才射门，所以阿奎罗并没有更早的扩大球队的领先优势。

随后的比赛中阿奎罗给福登做球，后者射门太正被没收。阿根廷人的第二粒进球是反击机会，的确是贝纳尔多的传球太妙了，所以这粒进球的确是较为轻松的。不过即便如此，阿奎罗本场的表现的确是全场最佳的，这样的高效率也等于给曼城上下吃了一颗定心丸。

和阿奎罗相比马赫雷斯还是无法真正融入球队，这一点则是曼城需要解决的问题。本场比赛一开始贝纳尔多将球传给马赫雷斯，后者争抢犯规，并没能施压球门。随后门迪得球后横敲给右路跟进的马赫雷斯，后者带球内切后射门被挡出。

贝纳尔多随后的传中球到禁区内没有队友接应，由此可见曼城的进攻端也会有走神的时候。之后曼城赢得定位球机会是由马赫雷斯主罚的，但是他开出的球击中了人墙并没有形成真正的威胁。之后很长一段时间曼城新援基本消失，只是在角球机会出现后，他才再度现身，只是这一次他在外围和奥多伊争抢犯规，送给对手定位球机会，由此可见新援和球队的化学效应不足，个人的状态也没恢复到最好。因为此前热身赛有轻伤下场，或许本场比赛也受到了小伤的影响。

贝纳尔多本场多次给马赫雷斯做球，但是后者总是无法形成射门，因为蓝军防守球员总能早一步化解危机，而马赫雷斯则有一些慢半拍的感觉。本场比赛的下半场的马赫雷斯接半场替补登场的京多安的传球，想分球的时候却再度被若日尼奥断球，这是两位新援直接对面，后者的表现的确略高一筹。

从社区盾的这场比赛中可以看出曼城阵中只有马赫雷斯和球队磨合还不到位，阿奎罗则已经将状态恢复到正赛模式，加上面对的是在世界杯出错的阿根廷门将卡巴列罗，所以自信心猛涨，球到脚下所制造的威胁的确很多。此外阿根廷人本场梅开二度也要感谢切尔西改打4后卫之后出现的漏洞，这一点可以帮助球队无数次的给阿奎罗制造绝佳的进攻机会。不过如果阿奎罗都能把握机会的话，比分绝对不仅仅是2比0，这一点依旧是曼城接下来面对争冠对手的一点隐忧。