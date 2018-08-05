周一凌晨曼联将对阵拜仁，虽然是热身赛但是也能看出穆帅的战术安排，因为英超首轮将在8月11日凌晨开打，曼联将在主场迎战莱斯特城，所以这场比赛也更接近于正赛。今夏因为世界杯的缘故，英超豪门球队都没有太多纳入新援，利物浦则是买了一些实用的球员，所以从目前热身赛的情况来看红军更为犀利和强势，而曼联方面不仅仅没有纳入主帅心仪的强援，还陷入了穆帅和马夏尔失和的传言中，所以本场比赛已经归队的这位悍将能否首发出战是焦点。

穆帅执教曼联的第三个赛季即将开启，因为之前有穆三年一说，所以各方都臆测新赛季最可能下课的是穆里尼奥，而事实上曼联是轻易不会中途换帅的，除非失去欧冠资格。外媒爆出穆帅和伍德沃德的关系有些紧张是因为今夏引援方面没有纳入穆帅所需要的后卫人选，并且主帅认为在美国的热身赛没有起到自己想要的效果，加上引援人员上也有分歧，而这些有望在未来一周内揭开谜底。

如果高层接下来纳入了穆帅所需要的后防线球员，那么不和的传言就将被击碎，倘若没有补强到位，新赛季开启一旦战绩不佳主帅难免会指出是引援不利所致，这样双方的矛盾会增加，这显然是红魔的支持者所不愿意看到的。对于曼联有利的是近期球队极其可能以6000万英镑纳入热刺的比利时国脚阿尔德韦雷尔德，这位球员在今夏世界杯的表现也不错，所以这笔交易成功的话穆帅也会满意，和高层的矛盾也会化解。虽然热刺的球员很难纳入，但是因为这位悍将明夏合同到期，倒是可能短期内加盟曼联。

今年英超转会窗口到8月9日就将关闭，所以留给诸强引援的时间不多了，除了利物浦外其他豪门球队其实都需要在个别位置进行补强，所以困扰不止是曼联。末尾纳入强援会缺少磨合的时间，新援会承受一些压力，毕竟时间不够充裕，一旦表现不佳则会被诟病。

除了被传出和曼联高层有一些分歧外，穆帅和马夏尔的关系也有一些问题，上赛季悍将并没有获得更多出战时间，所以世界杯没能入选23人大名单。法国主帅德尚给出的原因是马夏尔受到了伤病困扰，在曼联出场时间也不多，总是在替补席。虽然国家队层面在对阵德国的友谊赛表现不错，但是也就那一场比赛而已。这样的理由也让马夏尔内心不爽，并因此迁怒于俱乐部主帅没有给自己更多首发出战的机会。事实上很多球员都受困在俱乐部的登场时间不足或表现不佳，还有俱乐部上赛季战绩差的影响，因而没有在今夏获得世界杯决赛圈为国家队征战的机会，所以抱怨是解决不了问题的。

穆帅更想在今夏送走马夏尔之后纳入佩里西奇，俱乐部则不想送走这位大笔资金纳入的球员，加上穆帅对马夏尔在比赛中的态度不满，还有陪伴妻子生孩子之后没有按照规定时间返回球队，所以这个矛盾看来是真实存在的。至于如何化解则需要俱乐部、主帅、马夏尔本人在近期协力解决，如果联赛开启还有矛盾存在的话，的确可能成为赛季中的导火索。

穆帅一直喜欢稳健且有经验的球员，所以无论是切尔西的威廉还是国米的佩里西奇都是30岁和29岁的球员。这显然不符合俱乐部的要求，尤其是用22岁的马夏尔来交换的确是会觉得不值得，所以锋线的位置基本是不可能纳入新援了，重新定位马夏尔并合理使用他是唯一的选择。

穆帅一直喜欢使用拥有身体且脚下灵活的球员，更为重要的还有一点就是听话，而且参与防守，在他的帐下没有任何一名球员是例外的，如果有一些方面不能达到他的标准，那么即便是年轻的未来之星也会被他放在板凳上。在切尔西时期的马塔当时正是自己职业生涯状态上佳的时期，但是因为无法按照主帅所要求的方式踢球而被替补，随后马塔选择加盟曼联，只是造物弄人现在悍将依旧是穆帅帐下一员，只是不再是球队连续两个赛季的最佳球员之后，马塔也能接受主帅的任何安排，尽力在比赛中为己正名，这样态度的转换也让他一些比赛中被穆帅所器重，但是依旧不可能是绝对的首发球员。

事实上豪门球队都需要轮换，22岁的球员的确更需要在比赛中证明自己，而不是一味的抢首发的名额。马夏尔的特点是喜欢突破后分球，但是往往是突破后分球的次数不多，还是很想自己突破包夹后再度射门建功，所以他的助攻数并不多。此外他在禁区内单兵作战能力和得分能力并不是令人满意的，这一点也是需要时间来解决的。穆帅希望的球员是反击中速率快，且不能在禁区内拖延节奏，以快制胜一脚出球能力和射门都比较精准是最佳的，而这些马夏尔的确是做不到。最为致命的还是马夏尔防守和接应不到位，年轻球员这样懈怠是穆帅最不能容忍的。

现在的英超的确很激烈，这就需要球员团队意识特别强，有好的机会自己射门，如果队友的位置更好就无私传球，核心球员间的化学效应是关乎球员战绩的关键，独狼球员是不可能获得认同和重用的。桑切斯在阿森纳证明了自己的实力，高额转会费到曼联，自然是希望队友给予更多的支持，如果马夏尔不能利用好不多的进攻机会，且不愿意喂饼的话，那的确是可能被边缘化。

目前足坛中炙手可热的球员选择突破的方式是不同的，内马尔是依靠假动作来欺骗对手继而完成突破，阿扎尔则是原地加速摆脱对手的纠缠，马夏尔多数情况是靠变化节奏趟球过人，但是这样的情况多数是人过球不过，只是痛快了自己。此外马夏尔的护球意识和能力都不够好，大局观也比较差，比赛中突破完全不看场上的形势，拿球就突破，造成突破未遂反而给对手反击的机会。

曼联也没有坎特那样的后腰，马夏尔不勤于防守的漏洞也没有人能及时协防到位，所以他首发登场球队的防守压力增加，这也是主帅不给他太多首发机会的主要原因。