本周日晚上22点社区盾杯就将开打，切尔西将迎战曼城，这是联赛开启前的一场大战，双方都会尽可能抢夺这座奖杯。曾经的红蓝大战最经典的是穆帅和爵爷的对碰，因为两人彼此欣赏，也会在其他时间一起喝一杯酒闲谈，所以两人的对决也有一些特殊性。而今爵爷已经退休，穆帅也如愿拿起了曼联的教鞭，新赛季前社区盾的角逐也成为双蓝会，巧合的是瓜迪奥拉和萨里也是彼此欣赏的主帅，且在后者入主蓝桥之后有见面共进晚餐并谈及了英超征战的很多事情，所以本场比赛的看点也会更多。

两位主帅上赛季曾在欧冠相遇，当时瓜帅率领曼城2比1,、4比2那不勒斯，但是赛后瓜迪奥拉对萨里战术部署和针对性是很认同的。首场比赛是曼城主场，门将扑出了对手的点球，所以球队2比1拿下那不勒斯，倘若不是门神护佑这场比赛则可能是平局。

上半场中段阿尔比奥尔造沃克犯规送点，默尔滕斯点球没进。下半场古拉姆被费尔南迪尼奥绊倒再度赢得点球，迪亚瓦拉没有浪费这次机会。曼城的两粒进球是第9分钟和第13分钟打进的，此后再没有进球也说明受限明显。全场比赛射门15比8，射正8比5，角球5比4。

随后那不勒斯主场对阵曼城的比赛，主队先利用运动战进球，曼城角球机会打进两球，随后萨内送点球，约金霍射中，比赛末尾曼城连续进球锁定胜局。两场比赛都是有险情的，而且场面上也有优势。全场数据曼城17比12，射正5比6，角球6比4。

虽然切尔西和那不勒斯是不同的球队，萨里目前对于切尔西还处在了解阶段，但是即便如此依旧有希望拿下这场特殊的比赛。赛前萨里表示瓜迪奥拉是世界最强教练，这和此前赛前两队主教练赛前口水战完全不同，两人是真的相互欣赏，而本场比赛中两位主帅的布阵和临场指挥也会成为左右比赛的关键点和赛后热点。现在的切尔西已经改回4后卫阵型，威廉已经归队，接下来和新援若日尼奥能否产生化学效应也是本场的一个看点。

马赫雷斯之前对阵拜仁的比赛出现伤病，目前预测是可以出战的，但是个人认为瓜帅一定会保守起见，并不会派遣新援首发登场，所以期待马赫雷斯和若日尼奥同场竞技的可能性不大，悍将最多可能替补出战。值得一提的是马赫雷斯在对阵拜仁的比赛中上半场就因伤下场，球队却在0比2落后的情况下逆转了拜仁，相信瓜帅本场比赛也可能会延续对阵拜仁比赛中阵容安排，只会在部分位置微调一到两人。

萨里深知英超是第一联赛，而社区盾则是他入主蓝桥的第一战，取胜的心情比瓜帅更为强烈一些。目前切尔西队内的情况是佩德罗续约至2020年，也是因为悍将表现出色，续约之后的佩刀一定会更为积极的参战，本场比赛如果可以首发出战的话则可能收获进球。

莫拉塔近期更换了球衣号码，从9号变更为29号，这样做除了是因为女儿出生的日期，其实也可以避开蓝军9号魔咒，这的确是一举双得的感觉。近期悍将公开表示自己会努力回报切尔西的信任，所以社区盾的这场比赛中重新披挂新战袍出战的莫拉塔也是重中之重。

两队近两个赛季都完成对对手的双杀，上赛季曼城两次对阵切尔西均以1比0取胜，16/17赛季切尔西3比1、2比1双杀曼城，两个赛季都是孔蒂执教却有不同的赛果，只能说上赛季的曼城发挥更为出色。这两场比赛中德布劳内和贝纳尔多分别建功，丁丁是远射得手，贝纳尔多则是接席尔瓦传中球弹射破门，本场比赛切尔西对于贝纳尔多的盯防要更加到位一些。

两队上一次在社区盾杯中遭遇是在2012年，曼城3比2获胜。切尔西在社区盾杯中先后两次夺冠，分别是2005年和2009年，所以如果萨里带队夺冠的话，球队则是9年后再夺此冠，也是有意义的。

因为萨里的风格是偏向于进攻，所以这场比赛的备战和安排要优于此前的热身赛，从比赛中也可以看出蓝军新帅不同的谋略。目前球队只引入了若日尼奥和门将格林，此前的热身赛1胜2平，主要是恢复状态，轮换很彻底，所以比赛结果并不能说明什么，而社区盾的排兵布阵则可以洞察主帅的思路和球员们备战后的真实实力。

曼城今夏引入马赫雷斯，但是热身赛的表现也是中规中矩，本场出战成疑，所以要检验这位强援的含金量还需要在联赛中论证。因为今夏有世界杯，所以本场比赛双方多名主力球员都不会出战，切尔西方面库尔图瓦、阿扎尔、巴舒亚伊、吉鲁、坎特都将缺席，曼城的主力斯特林、德布劳内、斯通斯、沃克等球员也无法赶上本场比赛。

因为此前马赫雷斯意外受伤，所以瓜帅一定会在本场比赛中规避伤病的产生，毕竟联赛开启的首轮比赛更为关键。新赛季的曼联和利物浦虎视眈眈，赛季初一定要拒绝爆冷和失分。因为本场比赛天气炎日，比赛会有两次补水暂停，所以比赛中的延续性会受到影响，天气情况不加也可能会令双方都会适度留力。



