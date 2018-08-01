英超即将开打，关于诸强新赛季争冠实力的比拼也是热门话题，曼彻斯特双雄一直是热点，因为上赛季瓜帅率队夺得联赛冠军，穆帅却颗粒无收，所以有一些人认为本赛季依旧是曼城夺冠几率最大，而曼联和利物浦只能成为陪衬。此外也有人认为曼城的强势恰恰可以激发曼联的斗志，毕竟穆帅是一位有实力而且好强的主帅，新赛季也一定能成为曼城的最大威胁。

事实上利物浦的威胁更不能忽略，红军今夏纳入的强援也有不错的发挥，曼城依旧需要在这个有克星味道的球队身上找回自信。切尔西新帅入主后的发挥也有诸多的看点，因为目前核心球员并没有离队，所以依旧是具备威胁的对手。纵然群雄都有各自的优势，但是依旧有一些业内人士还是看好曼城最终夺冠，原因就是瓜帅的能力和目前的阵容厚度。

诚实的说目前的曼城还是有一些薄弱环节的，即便瓜帅上赛季已经加固了防守，但是对阵利物浦的三场比赛全败就暴露出防线的短板，在英超后腰的位置是关键，这也是切尔西为何高薪留住坎特的原因。之前传闻要引入皇马大将弥补费尔南迪尼奥这个位置的不足，但是目前还没有最终确定，这同样是新赛季的隐忧。

曼城的进攻端是有能力的，边路也没有太多的问题，只是偏进攻型的球员多，中前场攻防兼备和中场更注重防守的大将较少，这一点的确是隐患，只是目前还没有通过引援解决问题。

费尔南迪尼奥在曼城是有功绩的，也被瓜帅所倚重，但是33岁的年龄会在接下来的赛季成为更大的缺口，尤其强强对话的时候很可能产生无法弥补的漏洞。英超卫冕冠军的次赛季总是会陷入困境中，这其中最为重要的原因就是当人们都对球队的战术打法研究透了之后，所有球队都会在新赛季做出针对性的安排，这也可能增加曼城在新赛季意外失分的场次。其实包括切尔西在内的很多联赛冠军球队都曾在次赛季遭遇过相同的阻截，所以曼城不容大意。

今夏俄罗斯世界杯中巴西国脚费尔南迪尼奥的表现的确已经显露不足，但是曼城却不愿意被当冤大头，斥重金在这个位置上补强，如果转会窗口结束前还无新援到位的话，这个问题会更加大化。俄罗斯世界杯第149球就是费尔南迪尼奥送给比利时的乌龙球，如此关键的比赛居然在对手角球机会中送乌龙，的确成为球队最终出局的第一主因。在巴西国家队历史上曼城大将是在世界杯比赛中第二位自摆乌龙的国脚，的确是罕见的也是极其低级的表现。

或许有人会说上一次代表巴西送乌龙大礼的是皇马大将马塞洛，乌龙大礼是在2014年巴西世界杯上送出的，但是这并不妨碍马塞洛在俱乐部的表现，而事实上西甲不能和英超相比，而且皇马的阵容厚度的确更足一些，压力没有曼城大。也有人拿出贝纳尔多在国家队无力，但是回到曼城就祭出神奇的表现来为费尔南迪尼奥说话。但是这些人似乎忘记了后者的年龄，尤其是防守型球员每一个赛季都会有不同程度的下滑，谁又能保证新赛季他不会大幅度的下滑。

对于曼城来说补强这个位置是必须的，这就要看瓜帅最终的想法是否还存在侥幸的心理。巴西对阵比利时的比赛第一粒失球是大将送乌龙，第二粒失球同样是费尔南迪尼奥没能拦截住卢库卡送出的机会，后者可是红魔锋霸，这样的直接对话就出现低级失误的确该重视了。

值得一提的是费尔南迪尼奥的乌龙球还有热苏斯问题，因为当时两人都跳起争顶距离太近，因而起了反作用。热苏斯也是瓜帅所器重的球员，而世界杯上这位大将的表现也很一般，所以新赛季的曼城的确不能太相信那些标榜球队的言论，而是需要更好的备战和纳入新援才行。

上赛季球队进攻端火力很猛掩盖了防守的不足，但是也有三场比赛1比0险胜弱旅的惊险经历。在对阵利物浦的比赛中张伯伦就已经给曼城的防线敲响了警钟，而正是因为有这样的例子，新赛季群雄也会针对曼城的薄弱点进行攻击，这样的话曼城的危机就更多了。

诚然瓜帅上赛季也算是加固了防守了，球队斥资2亿引入防守球员，其中斯通斯4750万镑、沃克尔5000万镑、门迪5200万镑、达尼洛3000万镑、埃德森3400万镑。但是这些球员在世界杯的表现也是层次不齐，斯通斯有长进，沃克则出现不足，门迪也同样被人诟病。

接下来就曼城还可能签入一些的球员，只是具体是哪个位置的球员还需要时间定论。近期球队宣布签下荷兰年轻中后卫菲利佩-桑德勒，21岁的他是荷兰U20国家队的一员，这也表明瓜帅还是在储备后防线的厚度。接下来联赛开启前的社区盾杯将对阵切尔西，此一战也是萨里和瓜帅的再度碰面，只是这一次的萨里率领切尔西出战，两人的斗法也是关键，而切尔西的阿扎尔还会考验费尔南迪尼奥的防守功力。



