国际冠军杯曼联2比1拿下皇马，这是在先后失去齐达内和C罗之后的第一场比赛，贝尔和本泽马出战依旧无法全取三分，下半场更是年轻球员的演练场，皇马新赛季的前景的确不被看好。穆帅在这样的时刻拿下旧主，报了上赛季欧洲超级杯中不敌皇马之仇，桑切斯传射建功重现大腿威力，一向稳健的埃雷拉也有建功，应该说穆帅得到了热身赛想要结果，接下来静等主力球员归队就可开启新赛季的征途了。

桑切斯对于曼联是极其重要的，但是此前的热身赛中的表现很一般，而本场面对贝尔和本泽马领衔的皇马能在9分钟内传射建功，的确说明他的状态已经恢复到最好，和队友的化学效应也更到位。因为两队都是几名核心球员带领年轻球员出战，所以主力球员的表现极其重要，很显然皇马的BBV组合的威力不及红魔大腿。

本场比赛刚开始埃雷拉就被放倒，随后又放倒桑切斯，两次犯规的巴列霍被裁判口头警告。随后皇马球员回传门将后，桑切斯上前逼抢，卡西利亚只能将球踢出边线，曼联得以继续进攻。这次大腿拼来的机会经过埃雷拉和达米安的传球最后交给桑切斯，后者选择斜传小禁区右侧找到马塔，萌塔头球攻门顶偏了。可以看出本场比赛桑切斯很积极，也的确向对手施加了压力。

在皇马两大核心配合攻门射在边网上之后，依旧是马塔拿球传给桑切斯，但是被对手拦截。随后马塔抢断后继续给桑切斯做球，皇马门将及时将危机化解。皇马虽然加强了防守，但是球队自己的进攻也无威胁，其实这其中的危险因子是存在的。随后来自卢肖克的拦截，马塔造对手犯规，随后埃雷拉直接长传球到禁区可惜被判越位。马塔随后拿球强突被反倒，裁判没有做判罚，即便没能破门，但是曼联的进攻威胁显然是优于对手的。

这次进攻后皇马球员回传门将，但是却被桑切斯逼抢下再度解围出边线，就是这次机会曼联就进球了。当时埃雷拉左路拿球直接找到禁区内的达米安，后者倒三角回传中路，桑切斯跟进推射建功。这粒进球大腿的功劳最大，两度逼迫卡西利亚就获得进球，抓弱点的确是很到位的。

本场比赛达米安和马塔都很灵动，所以后者也在之后的比赛中再度被重点盯防。随后维尼修斯传球下底横传门前，贝尔射门打偏，这也是皇马这段时间少有的进攻机会。皇马抓反击没成功之后曼联就再度扩大了比分，来自达米安的直塞球，马塔摆脱防守后在禁区右侧传球到后点，桑切斯头球摆渡助攻埃雷拉抽射建功。短短的9分钟打进2球，这样的曼联的确高效，就这4人组的配合就撕开了皇马的防线两度洞穿球门，的确是很有说服力的。

相比之下上半场贝尔和本泽马的威胁就太少了，失球后贝尔也曾制造角球机会，但是角球开出的射门机会却被他打出了高射炮。随后桑切斯得球造犯规，拜利在比赛受伤到场边接受治疗，两球的优势也让曼联有点放松，所以皇马则由本泽马扳回一球。

下半场皇马主帅换下了送出助攻的特奥以及两大球星贝尔和本泽马，更多的希望这场比赛磨练年轻阵容，曼联则是坚持让主力打多半场比赛，但是因为不想有伤号出现，明显是有所保留了。即便随后场面上皇马年轻球员居多，主帅还派上了伊斯科、阿森西奥等主力球员，部分时间也占据了一定的主动性，但是依旧没能扭转败局，皇马新帅想开启法国队式的青春狂潮的确有难度。维尼修斯是被寄予希望的，但是本场比赛表现一般，虽然脚下的单车技术被人认为有内马尔的感觉，但是整体发挥上威胁度并不高。

洛佩特吉被皇马看中也是因为他对于西班牙队的改造是到位的，所以目前球队也没有重量级的球员加盟，或许是真的想以老带新，让一批年轻球员得到锻炼，并开启新的时代。18岁的维尼修斯的处子秀还是显得稚嫩，四千万欧元的转会费纳入的巴西新星的确还需要更多的时间才能献锐。

和皇马相比本场对于穆帅来说是比较满意的，就目前队内的核心球员的表现都不错，也并没有增加新的伤号，这对于更早开启联赛的英超豪门来说是最大的利好。因为今夏的引援都存在很多难题，所以英超诸强目前的引援都没有以往快捷，所以能稳定赛季初的战绩就要靠上赛季的主力球员，而从本场比赛来看大将们的状态已经可以胜任正赛了。



