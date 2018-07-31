曼城在瓜帅入主前也曾两度拿到联赛冠军，但是却不及瓜迪奥拉上赛季的强势，而且两个赛季中对于球队的打造和重建也基本到位，比赛的观赏性也更强了，新赛季依旧是多线争冠的局面，相信这一点任何人都不会怀疑。但是那些曾为球队立下汗马功劳的大将们的遭遇却是有点凄惨的，从乔哈特的身上尤其明显，自然亚亚图雷离队后的一番言论也让一些曼城的支持者有点感慨。

或许在很多人心目中绝佳的战绩和更接近冠军是很重要的，只是如何善后这些功臣也是极其关键的一部分，这一点瓜帅做的并不好。如果不是瓜帅执教曼城的话，乔哈特不会那样快的下滑，当一名球员受到打击和不信任之后，的确会影响到各方面的状态，这其中也有各方面的压力在内。自然也有被弃用之后，在别的球队再度发威的球员，只是这样的情况比较少。

令人唏嘘的是这位功臣成了曼城的包袱，瓜帅和球员本人都希望转会到合适的球队，而不是再度被租借。因为转会时间越来越少了，所以清洗功勋门将的工作还要更快速的进行。近期有消息传出乔哈特的标价居然降到500万英镑，这个数字也的确令人感叹，不过越是低价估计越不可能在新的球队获得重用，这样的情况的确是很多曼城球迷不想看到的。

乔哈特上赛季租借在西汉姆，但是却只是第三门将，这样的去处显然也是球员不愿意的，所以截至目前为止这位门神的下一站依旧是悬而未决。因为今夏有世界杯，所以人们也会想到曾经的英格兰国门乔哈特，当年不仅仅在国家队是绝对主力，而且在曼城也是当仁不让，并帮助球队收获久违的联赛冠军。其中包括2次英超冠军、1次足总杯冠军、1次社区盾杯冠军和2次联赛杯冠军，奇怪的是这样的门神居然不可以作为第二门将留队。

或许瓜迪奥拉不想更衣室出现问题，才会在2016年夏天做出决定，其实之前还有一些犹豫的，但是末尾还是直接通知乔哈特不在自己的阵容之列，因此还引发了各方的不满，但是木已成舟乔哈特只能租借到意甲的都灵。这样的决定也是曼城给予主帅的权利，和其他俱乐部不同的是球队高层也没有为乔哈特争取留队的名额。如果能当一些国内的杯赛的话，状态不下滑得太快是可以加盟更合适的球队的。

或许有人会说乔哈特近两个赛季的低迷就证明瓜帅的决定是正确的，而事实上却不一定是对的，因为有的球员受到打击之后，再去到不熟悉的联赛，是可能遇到低潮期而一蹶不振。当初库尔图瓦年轻有实力，切尔西想留住他作为第一门神，而切赫则不甘心当替补，于是老板阿布破例允许功勋门将加盟同城德比对手阿森纳的阵中。倘若不是这样宽大，切赫则会转会其他联赛，家里的一些事情也会增加烦恼，这就是切尔西对待门神不同之处。