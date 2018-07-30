英超豪门的热身赛的确有很多看点，利物浦先后拿下曼城和曼联的确受到了球迷的热捧，而双曼都在热身赛中输球且出现伤号的确是有隐忧的。和瓜帅保护一些核心球员相比，克洛普更早的让一线队球员首发参战显然是利大于弊的。球员们找到最佳状态对于新赛季是绝对有利的，士气方面也会得到提升。惨败给利物浦后曼联的压力增加，穆帅和渣叔斗法的激烈程度增加。

在英超几位主帅的赛前口水战也是一处独特的风景，本场比赛后穆帅也难以拿出更有力的说辞。新赛季克洛普有更多的能量和双曼叫板，就本场比赛而言两队都是主力+年轻球员为主的阵容。红魔一边桑切斯、马塔、埃雷拉等球员都首发出战，利物浦这边则是萨拉赫、马内、拉拉纳等首发出战，应该也是势均力敌的实力，所以1比4的比分的确是很难看，也揭示了一些问题。

此前萨拉赫替补登场扭转局面，状态极其生猛，本场比赛也是今夏第一次首发，足见克洛普对本场比赛的重视。这场比赛桑切斯开场不久就觅得反击的机会，可是米尔纳及时的放倒了对手，所以曼联未曾利用好这次机会。随后米尔纳就佩雷拉发生了口角，这也让这场热身赛的火药味和正赛相同了。

利物浦第一次威胁来自于萨拉赫，当时拉拉纳的长传球被斯莫林解围，但是球还是马内得到，后者将球挑传到禁区，萨拉赫直接插上头球吊门很具威胁，格兰特单手托出横梁送红军角球。曼联反击未遂后还是利物浦的进攻，这一次马内下底传中到禁区，萨拉赫头球攻门再度威胁格兰特。

萨拉赫和队友的默契度是很足的，所以这些传球都真正的制造了威胁，而曼联的防线则在这个点上显露不足。萨拉赫不仅仅能抓住每一次机会，还能抓对手的漏洞，米切尔回放拦截后出现失误被萨拉赫拿球继续传给队友组织进攻，所以埃及人的确有面面俱到的感觉。

和萨拉赫相比，桑切斯拿球的机会太少，而好不容易拿球就遭遇了围抢，没能形成有效的进攻。不过此后桑切斯和马塔连线倒是形成一次射门，可惜被判越位。当桑切斯和马塔有点感觉的时候，利物浦就进球了，这样的局面也是所有人没想到的。当时卡马乔直接利用大力掷界外球到禁区，萨拉赫背身拿球被米切尔放倒获得点球，马内操刀命中帮助红军1比0领先红魔，这就是核心球员的作用，可以抓对手的失误，也可以令对手犯错送点。

虽然随后不久佩雷拉就利用定位球扳平了比分，但是曼联运动战获得的机会有限，的确也很难再度进球。上半场后半段萨拉赫威胁更多，他先变线后下底试图威胁球门，随后接马内传球施压对手，即便队友出现传球失误的情况，他也能迅速反抢继续组织进攻。马内和萨拉赫的连线是最威胁的点，所以曼联也在试图严防两人再度联手，所以之后萨拉赫得球也遭遇双人包夹，红军也没有制造更多的威胁。

其实一场比赛中场休息也是极其重要的，两位主帅针对半场的比赛会做一些调整。下半场比赛桑切斯刚开场就被法比尼奥反倒，球队意图很明显就是让桑切斯难以发威，所以即便有一些机会出现，但是曼联大腿还是无法威胁球门，这其中包括埃雷拉的一次定位球机会的落点很好，但是大腿还是没能把握住。

球星不发威，红魔的替补大将就开始献锐了，因为利物浦下半场将马内、萨拉赫、拉拉纳、格拉巴拉、克拉万换下，派遣伍德伯恩、凯莱赫、沙奇里、菲利普斯、奥乔登场，所以进攻的担子落到了斯图里奇的肩上，但是就是这样关键的时候悍将进球了。斯图里奇是第65分钟替换索兰克登场的，一分钟后就接沙奇里的回传球建功，随后罗伯逊造埃雷拉犯规赢得点球，奥乔主罚命中。比赛末尾伍德伯一脚传中球助攻新援沙奇里再下一城，下半场粒进球和助攻以及造点的球员都是替补登场的，渣叔的确针对性强。