切尔西第二场热身赛点球大战6比5拿下国米，主帅萨里上下半场轮换了10人，只有若日尼奥打满全场，主帅的意图是尽可能的让新援融入球队，并且了解队友的特点，早点产生化学效应。再就是考察所有的球员，最终制定一线队人员。这场比赛莫拉塔助攻佩德罗破门连续两场破门，深陷转会传闻中的他证明自己是有价值的，若不是巴卡约科下半场出错，蓝军则可以1比0拿下对手，后者上赛季的低迷导致无法进入法国队大名单，因而错失了世界杯冠军，热身赛又出现失误的确是令人叹息，不过个人认为如果萨里好好调教的话，小将还是有可能重新步入正轨。

不过球队经历了点球大战也有其他的收获，切尔西5名点球手都稳稳命中，替补门将卡巴列罗扑出了对手的一粒点球，帮助球队拿到热身赛的第二场胜局，这一点的确可以提升士气。因为在世界杯阿根廷的比赛中这位国门出现低级失误导致球队出局，所以这场比赛也能重新找回自信，原以为签约格林之后会送走这位替补门将的，可从现在来看或许还会给一些机会打打国内的杯赛，毕竟扑点球的能力到位，此前无论是在曼城还是在切尔西都有过扑点球的出色表现。

若日尼奥是今夏切尔西最为重要的一笔引援，所以本场比赛也可以更全面的观察这位悍将的表现，此外就是莫拉塔本场比赛的确有很大的精进，更为重要的是球队给予他的进攻机会也多了不少。比赛一开始，奥多伊就给莫拉塔做球，后者传球给佩德罗形成攻门，虽然被门将扑出，但是依旧是切尔西二次进攻的机会，可惜再度传到禁区后点被解围。随后小法妙传佩德罗再度形成攻门，被防守球员破坏后依旧是蓝军的进攻机会，扎帕科斯塔和小法连续传中球，莫拉塔禁区内抢点头球命中，但是被吹了越位。

莫拉塔本场的表现不错，他在前场抢断后直接杀入禁区小角度再度攻门被门将将球挡出，佩德罗乘机补射建功，可以说这次机会是积极拼抢莫拉塔制造的，只是个人射门差之毫厘。本场比赛小法和扎帕科斯塔的配合也很多，主要是通过配合给莫拉塔制造机会。随后不久扎帕科斯塔的传中球莫拉塔头球攻门被吹了进攻犯规，之后是莫拉塔和佩德罗在禁区内的撞墙配合，可惜后者最后的传球差了一点点。

上半场中段是路易斯的长传球直接找到佩德罗，后者给莫拉塔形成一脚射门可惜打偏了。随着半场时间过半，双方开始在中场争抢，这个时候若日尼奥将球抢到后分给小法，后者直接传给莫拉塔，最终被门将没收。之后莫拉塔遭遇严防，不是被抢先解围，就是被直接放倒，这段时间双方拼的很凶，所以若日尼奥也在一次争抢中被裁判口头警告了。这次争抢的动作的确有点大，接下来联赛开启动作还是需要有一些收敛，否则英超的那些判罚会借题发挥的，对于初入英超的球员们来说，裁判的执法会较为严苛一些。本场比赛因为对手加强了防守和逼抢，所以上半场末尾并没能获得更多机会，连续的角球机会也被及时化解。

莫拉塔下半场先是被吹了上抢犯规，随后造对手犯规赢得定位球机会。下半场进攻受阻，若日尼奥得球后选择横向大犯规转移交给奥多伊，后者传球被破坏赢得角球机会。之后莫拉塔得球突破被放倒，这段时间是陷入了困境，很难形成射门。随后萨里进行了5个换人，换人之后队友给若日尼奥传球却出现了失误，之后后者反抢再度被吹犯规。摩西下半场登场后不久得球后横敲前场中路的若日尼奥，后者不停球远射被扑出，这次射门也见功力，并为球队赢得角球，切尔西近些年很少有远射直接破门的射手，这也是打不开局面的时候的一柄利器。

因为大面积轮换，下半场进攻威胁不及上半场也是很正常的，不过这场热身赛萨里得到了想要的过程和结果。此前没得到出场机会的德林沃特也打了半场的比赛，相信萨里应该对于球队目前的阵容有了初步的了解，接下来人员的去留则会逐步进行。



