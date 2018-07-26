热身赛曼联通过点球大战10比9拿下AC米兰，友谊赛都能拼到点球大战也的确少见，不过锻炼一下球员们的点球水平也是不错的。这场比赛马塔助攻桑切斯破门，博里尼击中了立柱，红魔进攻端的威胁有所增加是利好的一面。米兰则是博努奇助攻苏索先拔头筹，所以常规时间1比1握手言和也是双方都能接受的事情，最为重要的是本场比赛两队都没伤病情况。

对于曼联来说大腿桑切斯进球是终极目标，因为在赛季开启前找到最佳状态是赛季初战绩的保证，否则会增加球队的压力。此外在瓦伦西亚上一场比赛伤退的情况下，球队本场比赛仅失一球也是万幸，穆帅急需要在接下来的热身赛中找到瓦伦西亚的合格替代者，否则就需要利用引援来解决这个难题。因为悍将很可能伤停6周，他的位置的确很关键，必须有合适的替代者。

穆里尼奥对瓦伦西亚的伤病很无奈，因为悍将在上赛季也曾数次受伤，主帅显然是有一些准备的，只是这些球员是否能有上佳的表现则是一个问号。赛季开启前出现伤病对球队新赛季不利，同时也给了一些球员和小将表现的机会。穆帅现在用达米安顶在右路，只是如果夏季悍将离队的话，这个位置则需要还在养伤的新援达洛特替代，而伤病初愈的话很可能无法祭出稳健的表现，何况还需要一定的时间适应球队，这的确是曼联的隐忧。

门萨是这个位置的备选人员，再就是上赛季租借出去的图安泽贝，接下来就看穆帅是否会持续对这两位小将的信任。虽然两人都有机会，但是想要坐稳主力则有难度，不过对于小将来说能留在一线队就好，打一些国内的杯赛也同样可以证明自己的能力。

留给穆帅和两位小将的比赛还有两场，接下来红魔还有国际冠军杯对阵利物浦和皇马的比赛，主帅的确可以在这战中尝试一下改变，毕竟热身赛练兵好于联赛开战之后用人出错导致的后果，不胜任的话速度买人也赶得上。曼联联赛首战是主场迎战莱斯特城，随后客战布莱顿，之后就要主场打热刺，所以的确该更早的未雨绸缪。

瓦伦西亚是穆帅比较重视的球员，主要是稳健和经验多，此外速度和体力都不错。他不仅能上能下能左能右而且大战经验多，虽然球迷给他起了个瓦不射的绰号，但是他的作用不是射门而是做球和边路突破，并有走外线传中的绝技，堪称劳模型的球员，或许就是这一点被穆帅更为看重。

如果说伤号的出现是隐忧的话，本场比赛桑切斯的进球的确是一喜，因为人们认为上赛季的未能大爆发的桑切斯可能在新赛季发威，原因是多方面的，绝对不仅仅是盲目乐观。上赛季加盟球队需要适应，而且对手对于他的限制也很明显，穆帅的战术部署和温格显然有很大的差别，这就需要通过更多的比赛融入球队战术体系中，并能得到队友送出的更多进攻机会。

今夏的世界杯上博格巴的表现有很大的精进，球迷们也有理由相信他能在新赛季发挥真是的能量。本场比赛开场曼联的进攻威胁不高，原因对手利用防守限制红魔球员很顺利的将球送到前场，来自一次大范围转移球，卢克肖将球交费桑切斯，后者地平球传球被对手拦截。曼联的第一次定位球是马塔处理的，第二次则让桑切斯主罚被门将扑出，不过为球队赢得了角球机会，他开出的角球也没形成攻门。

本场比赛还是马塔发威个人能力，在中路得球后一脚直塞球给到桑切斯的脚下，后者利用自己的能力杀入禁区洞穿球门，所以热身赛两场比赛都有出色发挥的马塔的确该被穆帅重用，他或许可以给予桑切斯更多的进攻良机。因为随后进攻无法顺利的交给桑切斯，后者选择到中路接球，然后短传给马塔，后者再分给桑切斯直接起右脚撩射威胁球门，两人的默契度十足，也是本场比赛撕开对手防线最有效的方式。

随后角球机会桑切斯开出角球之后，有直接攻门的感觉，可以看出大腿的脚风很顺，求胜的意识也很强烈。随后定位球机会桑切斯主罚，拜仁和斯莫林也准备就绪，可惜球到禁区双方争抢下吹了曼联球员犯规。上半场末尾桑切斯在前场反抢之后向前带球，逼的博努奇抢断才化解了这次危机。

这场比赛桑切斯打满全场，穆帅只做了4个换人调整，点球大喊桑切斯也精准命中，从本场比赛的表现可以看到他的状态极好，随着随后两场热身赛，相信大腿的进攻会更锐利。



