今日FIFA公布了2018年最佳主帅11人候选人名单，德尚和齐达内是世界杯和欧冠三连冠的主帅，自然是最佳的热门人选。瓜迪奥拉上赛季执教曼城收获佳绩和联赛冠军奖杯，拿下所有联赛对手，也刷新了很多项的纪录，能在短短两个赛季对曼城完成改造并夺冠的确是最佳主帅的典范。他带领曼城刷新了英超单赛季胜场纪录、单赛季进球数纪录和联赛最高积分纪录，其他纪录也很多被改写，曼城也成为新赛季最可能触摸双冠的球队。

和德尚率队登顶相比，俄罗斯主帅切尔切索夫给予球迷的惊喜更多，球队脱胎换骨般的惊艳表现也是俄罗斯世界杯中无法抹去的色彩，这样的主帅会获得更多球迷的支持。

除了以上几位主帅是受到热捧的，克罗地亚主帅达里奇也是世界杯中至关重要的一位主帅，他和克罗地亚的将士们一样低调，但是却给予了这届世界杯完全不同的精彩。和冠军法国队相比，克罗地亚上至主帅和队长莫德里奇，下至每一位球员都征服了很多的球迷，铁血和顽强是很多比赛中缺少的，而在克罗地亚的每一场比赛中都能见证这样的气质。如果让球迷评选的话，这位主帅会得到最佳，即便是目前参与评选的人们也会给予他比较多的支持。

阿莱格里在尤文也是极其成功的，上赛季意甲冠军，欧冠1/4决赛对阵克星皇马导致球队出局，的确是有既生瑜何生亮的感觉。但是就阿莱格里的执教风格和实力来说，的确也是最佳主帅的人选。

和国家队主帅相比，俱乐部的主帅还是有更多的时间打磨球队的，所以这一点恰恰印证了国家队主帅们的关键性。世界杯赛场俄罗斯主帅切尔切索夫也刷新了很多纪录，俄罗斯5:0大胜沙特，随后3:1埃及，两场打入8球的动刀主上一次是在1934年的意大利身上发生，之后的东道主前两场比赛都没超越3球。对阵西班牙一战是主帅的经典一战，将斗牛士军团拖入点球大战淘汰对手，俄罗斯再度让世人看到了他们的韧性和各种可能性。

比利时主帅马丁内斯率领球队第一次获得世界杯的季军，2比0拿下英格兰之前，球队世界杯小组赛打进9球，随后淘汰赛打进7球，7场比赛共打进16球是所有球队中进攻火力最猛的。更为重要的这16粒进球是由10名球员打进的，这也证明主帅账下的球员多点开花，这个数据也追平了此前世界杯的这项纪录。

英格兰主帅索斯盖特帮助球队时隔28年再度杀入4强，这支球队的未来有更多的期待，这也是主帅锻造球队之功。凯恩获得金靴，4场比赛出战330分钟，9次射门射正6次全部命中，如此高效也是世界杯中的球员中的唯一，在主帅账下凯恩的效率增强了。

克洛普、西蒙尼、巴尔韦德都是带领球队有上佳战绩的主帅，克洛普杀入欧冠决赛的成绩最好，的确也有可能竞争最佳主帅，只是不及上面的那些主帅几率高而已。

德尚与齐达内都是法国人，也是最佳主帅最可能的获得者，如果德尚最终如愿的话，齐达内也会从内心恭贺同胞的，因为2017年最佳主帅得主就是齐达内，今夏德尚如愿也都是法国人的荣耀。即便人们对法国队本届世界杯的战术安排都有微词，但是主帅一心筹谋也很不易，何况法国队青春血液也的确给本届世界杯注入了不一样的元素。



