FIFA年度最佳球员10人候选名单出来，C罗依旧是热门人选，国内球迷投票也多数投给了葡萄牙核心。此外呼声较高的就是带队杀入世界杯决赛的莫德里奇，他的表现更为突出，加上上赛季也随皇马拿下欧冠奖杯，欧冠三连冠莫少同样功不可没，这样的话最佳球员很可能要在皇马队友中产生。如果莫少拿到这项荣誉其实是最好的结果，毕竟这个奖项被梅罗垄断多年，的确该有一位新面孔出现了，何况莫德里奇的血性气质和关键性的确毋庸置疑。

回看近12年FIFA年度最佳球员的获奖者，2006年是卡纳瓦罗，2007年 是卡卡，2008年是C罗，随后的2009年至2012年是梅西垄断，2013年和2014年则是C罗蝉联，2015年梅西再度获此荣誉，此后的两年则是C罗。可以看出从2008年至今都是梅罗稳稳拿到这个荣誉，的确是时候给其他人肯定了，何况魔笛受之无愧。

国际足联这次公布了2018年度最佳球员候选名单中除了梅罗和莫德里奇，还有萨拉赫、姆巴佩、瓦拉内、德布劳内、阿扎尔、格列兹曼、凯恩、姆巴佩，遗憾的是这个名单里没有内马尔，这一点也引发了人们的质疑。虽然巴西队长因伤错过了次回合大巴黎对阵皇马的比赛，随后选择手术，并没有继续在联赛帮助球队斩获冠军。但是在短短的时间内进行手术，并积极恢复状态，赶上了世界杯的比赛，这其中的努力和承受的疼痛的确是旁人无法想象的。

世界杯赛场不遗余力的拼战，但是却遭遇了无数次严防和拦截，倒地的次数很多，比赛中的疼痛和赛后的治疗也令内马尔承受了与其他球员不同的压力。这样竭力的参与比赛却被部分人们认为是夸张的倒地表演，的确是极其的不公平，就世界杯上的表现和俱乐部多半个赛季的表现，内马尔的确有资格入选这份大名单。此后因为内马尔反驳了这些言论，也极其可能是这个因素导致他无缘候选名单，但是在每位球迷心中都有属于自己的最佳人选。

抛开内马尔落选的遗憾，C罗上赛季的表现是后发制人，为球队打进26球，位列西甲射手榜第二位，仅次于打进34球的梅西。欧冠赛场打进15球是上赛季的最佳射手，他比第二的马内、菲尔米诺和萨拉赫多5粒进球，所以是皇马欧冠的夺冠功臣。C罗上赛季共为皇马贡献44球，和萨拉赫一样多，只不及梅西。C罗在俄罗斯世界杯首战就上演帽子戏法，成为历史上第四位在4届世界杯都有进球的球员，之前有同样数据的是球王贝利、乌韦-席勒、克洛泽，所以C罗获得最佳也是令人信服的。

德布劳内在曼城进步很快，上赛季随队拿到联赛奖杯也是绝对的功臣。悍将在英超的前100场比赛中攻入21球，送43次助攻的确是绝佳的数据。世界杯的表现也同样关键，比利时的战绩是6胜1负，帮助国家队刷新了纪录的确是该被肯定的球员。

阿扎尔对于切尔西的重要性不言而喻，他给予球队的绝对不是进球数和助攻数，而是对于整个球队的把控和整个赛季的战绩，切尔西近4个赛季斩获2座联赛奖杯，还有其他杯赛冠军，最大的功臣就是阿扎尔。今夏的世界杯阿扎尔为比利时贡献3球，送出2次助攻，40次过人的数据，后面这项数据仅次于2位球王，由此可见他的关键性和出色。现今的足坛也只有他被称为梅罗之后的第三位球王，的确是各方面的表现上佳的核心球员。

梅西上赛季收获西甲冠军，但是世界杯的表现的确会受到一些影响，所以想获得最佳的可能性要低一些。



