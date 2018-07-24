巴萨第三次报价威廉被切尔西拒绝，这次的金额已经达到5500万英镑，但是依旧没能打动切尔西，事实上蓝军不是不想放威廉离开，而是怕有一人离开的话，则会造成多人离开的局面，否则这个报价的确是值得的。目前的新帅萨内需要支持，威廉又在俄罗斯世界杯上有极好的表现，所以留住他也可以为萨里所用，而寄望打攻势足球的话切尔西很多球员都该留下，也能在新赛季发挥自己的能量。

路易斯参与了球队第一场热身赛，他也表示在极力劝说威廉留队，这些都在证明切尔西在竭力挽留所有的夺冠功臣。不过这样做是两面性的，因为强留的话可以坚持一个赛季，如果不能完成续约的话，下赛季夏季转会就会低价离队，库尔图瓦就是很好的例子。阿扎尔目前只剩下两年合同，的确比威廉更为头疼，俱乐部高层需要好好权衡利弊之后做出决定，其实从球队的角度出发是可以放走一些球员的，尤其是金额较高的，这样可以给萨里买更为合适他战术体系的球员。

切尔西总被人们说是内乱不断，导致俱乐部会更换主帅，而所谓的内乱也就是一些功臣会有一些不满而引发的，如果去掉一些可能产生这些隐患的球员，或许萨内才不会重蹈前任的覆辙。改变打法的同时也清理一些有离心的球员，其实是双向利好，威廉是不甘心当替补，巴萨多方位的诱惑的确已经让球员动心，强留无用。

切尔西首场热身赛1比0拿下澳超球队珀斯光荣，围攻的时候较多，且是雨中作战，所以错失了不少机会，但是这并不妨碍主帅考察球员。这场比赛除了战术打法有所不同外，佩刀的状态也很稳定，再就是巴克利和奥多伊的表现极其出色，的确可以在新赛季给予更多出战的机会。

上赛季因为压力大，主帅孔蒂并没有进行更多的轮换，所以德林沃特、巴克利这样的球员都极少有登场的机会，奥多伊就更没机会表现了，而新帅则可能改变这些。因为新帅到任的首场热身赛，每一位球员都很积极的参战，也是寄望获得主帅的肯定。

这场比赛也是若日尼奥的蓝军首秀，他只打上半场的比赛就被换下了，但是平局27秒就有一次传球的数据也赢得了球迷和专家们的认同，事实证明他在中场的作用很明显，也能让球队牢牢的控制着比赛，这也是切尔西支持者所盼望的效果。很明显在他被换下之后，下半场徒有进攻而无进球，就是因为缺少了中场的组织者调度和掌控。

这场比赛阵型是433，首发是门将布尔卡、扎帕科斯塔,、阿姆帕杜、路易斯，阿隆索、法布雷加斯、巴克利、佩德罗、莫拉塔、奥多伊，7名一线队的主力球员搭档若日尼奥出战，也证明了主帅的意图是想看到目前阵容所能展示出的实力。路易斯算是久旱逢甘霖，终于获得在球场上证明自己实力的机会自然是不遗余力，巴克利和奥多伊则是寄望能用出色的表现真的跻身主力阵容。

这场比赛进球是在第5分钟打进的，当时奥多伊利用假动作骗过对手后传中，佩德罗直接射门将球打进，佩刀的灵动性和捕捉战机的能力是亮点。不过全场比赛下来另外两将的表现更为出色一些，巴克利上半场先是接小法的妙传直接射门偏出，随后就送给莫拉塔一次单刀球的机会，可惜被贴身防守所限制的魔塔错失了这次机会。莫拉塔一直被诟病是浪费单刀机会最多的球员，热身赛再度错失机会也导致压力增加。事实上他所需要做的是不轻易倒地，因为面对澳超球队的防守球员都是一碰就倒的话，接下来英超开战则可能再度浪费机会，因为倒地是解决不了任何问题的，需要的是自己克服这些困难。

巴克利本场除了给队友送良机，自己也差点在下半场洞穿球门，只可惜他的射门击中了立柱，随后还有在禁区左侧晃过防守球员的抽射被挡出了底线，下半场威胁是比较多的。只是因为雨天湿滑，一些射门总是差之毫厘，更有球迷调侃切尔西的球员们下半场开启了射击门将的节奏，对手门将也成为了最为忙碌的人。

通过这场比赛可以看出很多非主力球员的表现和实力，也再度证明切尔西真的该送走一些人，这样的话才能给一些边缘球员表现的机会。奥多伊去年U17世界杯的表现就很突出，可惜在蓝军没有出战的机会，所以寄望萨里是奥多伊的伯乐吧。蓝军新帅一定是需要速度和技术都到位的球员，而奥多伊符合这些要求。