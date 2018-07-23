目前英超豪门都在积极寻觅新援加盟球队，曼城在错失若日尼奥之后想求购欧文的皮亚尼奇，因为这员虎将是球队的支柱球员，所以曼城准备一亿欧元报价来打动尤文，这样诚意的价格也有望如愿获得这员大将。对于瓜帅来说除了引援就是热身赛的比赛，目前队内很多核心球员都因为世界杯后休假而没有归队，这样的阵容则很难在热身赛中取得佳绩。更令人担心则是太晚归队的话，一旦核心球员无法恢复状态的话则可能导致联赛初期战绩不佳，这一点更为致命一些。

曼城的确拥有较好的阵容，但是正因为如此球队参与世界杯比赛的球员增多，球队的热身赛对手是多特蒙德、利物浦和拜仁。目前球队首战0比1不敌多特蒙德，本周四则要对阵利物浦，随后迎战拜仁。这两个对手实力都强，曼城多数替补出战则需要全力以赴才可能取得今夏的首场胜局。

瓜帅一直都执教豪门球队，此前也曾三次面对相同的事情，所以这样的情况的确有足够的经验去面对，只是依旧还有一些隐忧存在。不过也有一些国脚是提前归队了，这其中包括斯通斯、伯纳德-席尔瓦和门迪都放弃了假期提前归队了。三名罕见的注入也可能在热身赛中帮助球队赢球，前提是防备伤病的产生。因为曼联的热身赛中瓦伦西亚因伤下场，而经历了世界杯的赛事之后，球员也会疲劳，这样的情况最怕出现伤病。

热身赛除了在比赛中恢复状态外，想离开的球队的球员也会积极表现，期待随后转会较为满意的球队，乔哈特就是寄望今夏转会离开球队的一员。再就是新援马赫雷斯也需要在热身赛证明自己的价值，瓜帅也是比较重视年轻小江的主帅，所以队内较为活跃的津琴科、菲尔-福登等球员也会有更多出战的机会。值得一提的是被德国队排除在大名单之外萨内也在阵中，所以曼城热身赛还是有几员大将可以带队征战的。

斯通斯、伯纳德-席尔瓦和门迪都是各自国家队的主力球员，贝纳尔多在世界杯的表现不如俱乐部强势。首战西班牙的他打了多半场的比赛只有3次抢断成功，1次犯规和21次传球的数据。球队1比0摩洛哥的比赛中贝纳尔多打了59分钟的比赛，有27次传球，3次过人，4次抢断2次成功，1次被犯规的数据，对手对他的防守加强，他的威胁度要比首战高一些，可惜并没有制造进球和送出助攻。1比1平伊朗的比赛中贝纳尔多替补打了20分钟的比赛，只有5次传球的数据，顶替他首发出战的夸雷斯马打进唯一进球。

不过随后淘汰赛1比2不敌乌拉圭出局的比赛中，贝纳尔多打满了全场，有2次射门，传4次威胁球，76次射门，1次抢断成功，1次解围，1次犯规，3次被犯规。个人表现是最好的一场比赛，只可惜球队遗憾出局。在被对手反超比分之后，贝纳尔多险些建功，当时队友格雷罗斜传球，对手门将穆斯莱拉出击接球却被贝纳尔多及时钩出，后者随后直接在禁区内起脚凌空抽射，可惜射门高出了，否则是可以再度扳平比分的。即便没能救主，但是贝纳尔多这次处理球和射门还是得到了一致的认同。

斯通斯随英格兰杀入半决赛，得到了更多的历练，表现也更为稳健了。球队2比1突尼斯的比赛中斯通斯有3次射门，1次射正，传球74次，2次抢断成功，1次被犯规，1次犯规。更为重要的是凯恩的第一粒进球和斯通斯相关，因为后者利用角球机会头球攻门被对手门将勉强扑出后，给了凯恩补射建功的机会，英格兰带刀后卫的传统还在延续，新赛季的斯通斯可能会有更好的表现。

英格兰6比1巴拿马的比赛中，斯通斯迎来大爆发，他2次射门就打进2球，此外还有96次传球，5次解围，1次被犯规，的确是上佳的表现。两粒进球是在第8分钟利用角球机会头球建功，第二粒进球则是任意球机会，队友传禁区，凯恩头球摆渡给斯特林，后者头球攻门被扑出，斯通斯乘机头球梅开二度。斯通斯打进的是球队第一球和第四球，的确是绝对的关键先生。0比1比利时一战斯通斯只打了半场比赛，因为球队一心希望进入下半区，让对手获胜才能如愿，所以球员们都不够竭力。

诚实的说也就是因为进入了下半区球队才能杀入4强，在淘汰赛阶段英格兰5比4哥伦比亚的比赛中，斯通斯打满全场，3次抢断成功，10次解围，2次犯规，1次被犯规，也是球队最终晋级的绝对功臣。2比0淘汰瑞典的比赛中，曼城悍将打满全场，56次传球，2次抢断1次成功，5次解围，依旧在捍卫着防线的稳固，零失球就是最好的见证。1比2不敌克罗地亚无缘决赛的比赛中，斯通斯依旧打满全场，有1次射门且射正，1次过人，2次抢断成功，11次解围，1次被犯规，遗憾的是这样多次的解围，保得球队拼到加时赛依旧无法笑到最后。